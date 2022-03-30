«Предлагали сделать музей секса»: что будет с легендарной башней на Маркса — гуляем внутри с новым владельцем

Башня на площади Маркса — один из самых известных памятников архитектуры Левобережья. Сооружение знало разные времена, но последние 17 лет стояло пустым и практически заброшенным. В конце прошлого года у здания появились новые хозяева, которые планируют вдохнуть в него новую жизнь. Обозреватель НГС Стас Соколов поднялся по ступеням на самый верх и поговорил с представителем инвесторов о том, что может появиться в этих необычных стенах.
Башня на улице Ватутина была построена в 1939 году. Точнее, она была построена просто на верхней точке левобережной части будущего города, потому что и города-то тогда здесь никакого не было, башня стояла одна в чистом поле. Основным потребителем воды с башни должен был стать завод «Сибкомбайн» (будущий «Сибсельмаш»).
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Потом город разросся, система водоснабжения изменилась и уже в
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Часть прямых эфиров записывалась прямо на крыше — с видом на город. Остатки имущества телевизионщиков раскиданы по башне до сих пор. Уже на первом этаже в одной из комнат нас встречают старые офисные кресла и коробка с логотипом телестанции — точно такая же висела в студии, где записывались выпуски новостей.
Башня была выставлена на продажу за 100 миллионов рублей еще в 2014 году, в 2021 году цена снизилась до 50 миллионов и вскоре нашлись новые инвесторы, которые, впрочем, не стали раскрывать, за сколько в итоге они ее приобрели. Объект, конечно, интересный, но требующий дополнительных вложений. Да и место вызывало вопросы. Вся левобережная часть города долгое время в принципе не рассматривалась инвесторами в качестве территории подходящей для чего-то сложнее шашлычной или пивбара.
Новыми владельцами стала группа частных лиц, которых представляет Александр Гинтер. Самый известный его проект — лофт-парк «Подземка». Там в креативное пространство для концертов, выставок (с элементами торговли и общепита) был превращен ставший ненужным отстойник метро. Про будущее башни Гинтер говорит пока осторожно:
— Водим на экскурсии заинтересованных людей, слушаем разные мнения и предложения. Самое экстравагантное пока — организовать здесь музей секса. Дескать, форма здания способствует.
Александр Гинтер — новосибирский управленец и предприниматель. По данным «Контур.Фокуса», он был руководителем или соучредителем нескольких десятков юридических лиц, связанных с общественным питанием и развлечениями. Наиболее известные проекты — сеть баров Doski, лофт-парк «Подземка». В настоящий момент, впрочем, действует только зарегистрированное им ИП, все компании или прекратили деятельность, или он в них больше не работает.
Прежде чем здесь что-то появится, внутри придется немало поработать. В здании нет света. То есть электричество к нему подведено, но проводку придется прокладывать новую. Так что в помещениях без окон можно перемещаться только с фонариком.
Внутреннее пространство башни можно разделить на три части. Какое-то количество небольших помещений имеется внизу, на первом этаже. Уже в тамбуре железная лестница уводит куда-то наверх, говорят, там раньше сидела бухгалтерия.
На уровне третьего этажа у башни имеется длинная галерея буквой С, где так и просится какое-нибудь летнее кафе. Сейчас, конечно, окрестности отсюда выглядят не особо впечатляюще. Но когда сквер во дворе станет зеленым, вид станет получше.
Дальше идет череда лестниц с небольшими площадками между пролетами. Лестницы не старые, установлены здесь в
В верхней части башни окна есть только на первом уровне. Это так называемый этаж отдыха — отсюда открывается уже вид на окрестности. На стенах можно заметить остатки журналистского быта — вырезанные из газеты заголовки.
Второй уровень пока утопает во мраке. Луч фонарика выхватывает из темноты перегородки, разделяющие помещение на секции поменьше. В углах видны остатки офисной мебели. Здесь находилась студия, где записывались программы новостей, прямые эфиры
На третьем этаже расположен огромный зал с галереей вверху, единственный источник света здесь — открытый в углу люк на крышу. В таком затемненном виде, со свисающими с потолка кусками теплоизоляции это помещение похоже скорее на какой-то зал боев без правил из постапокалиптических фильмов. Но вообще-то это потенциальная площадка для самых разных мероприятий: от концертов до конференций.
Наверху, на крыше, — пронизывающий ветер. Но отсюда уже как на ладони площадь Маркса и окрестные кварталы. Не питерские крыши, да, но так и мы все не в Питере. В центре крыши имеется надстройка поменьше — здесь так и просится закрытый прозрачный купол, которые сегодня появились уже в нескольких точках города.
Хотя окончательная концепция еще не утверждена (может быть, удастся придумать что-то революционное), общее направление, куда будет двигаться башня, выглядит следующим образом. Какое-то количество помещений здесь могут занять арендаторы креативной индустрии. В Санкт-Петербурге в подобных кластерах можно встретить дизайн-студии, маркетинговые агентства, небольшие мастерские аксессуаров
Для этого, конечно, здесь придется еще многое сделать. И нынешняя ситуация в экономике (и обществе в целом) этому не особо способствуют.
— Будем двигаться небольшими шагами. Хотелось бы уже летом иметь возможность провести здесь какую-то выставку, чтобы можно было на террасе выпить кофе. А дальше уже пойдем позже, когда ситуация будет понятней.
В любом случае Левобережью не хватает какой-то точки притяжения. В принципе, здесь уже сложился некий пул неплохих заведений, так что совсем уж диким это место могут считать только те, кто здесь давно не был. Но всё это сетевые точки, которых хватает и в других частях города. А башня может стать местом, куда человек бы поехал и с Золотой Нивы, и с площади Ленина.
В марте на Ипподромской заработал торговый центр «Атриум» — это новое название построенного здесь еще в 2004 году супермаркета «Мегас», в котором был проведен капитальный ремонт и поменялась концепция.