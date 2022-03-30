«Предлагали сделать музей секса»: что будет с легендарной башней на Маркса — гуляем внутри с новым владельцем

Башня на площади Маркса — один из самых известных памятников архитектуры Левобережья. Сооружение знало разные времена, но последние 17 лет стояло пустым и практически заброшенным. В конце прошлого года у здания появились новые хозяева, которые планируют вдохнуть в него новую жизнь. Обозреватель НГС Стас Соколов поднялся по ступеням на самый верх и поговорил с представителем инвесторов о том, что может появиться в этих необычных стенах.

Башня на улице Ватутина была построена в 1939 году. Точнее, она была построена просто на верхней точке левобережной части будущего города, потому что и города-то тогда здесь никакого не было, башня стояла одна в чистом поле. Основным потребителем воды с башни должен был стать завод «Сибкомбайн» (будущий «Сибсельмаш»).

