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«Предлагали сделать музей секса»: что будет с легендарной башней на Маркса — гуляем внутри с новым владельцем

Фоторепортаж из самого известного памятника архитектуры Левобережья, где бывал Михаил Горбачев

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Башня была возведена в 1939 году, но довольно быстро потеряла актуальность

Башня была возведена в 1939 году, но довольно быстро потеряла актуальность

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Башня на площади Маркса — один из самых известных памятников архитектуры Левобережья. Сооружение знало разные времена, но последние 17 лет стояло пустым и практически заброшенным. В конце прошлого года у здания появились новые хозяева, которые планируют вдохнуть в него новую жизнь. Обозреватель НГС Стас Соколов поднялся по ступеням на самый верх и поговорил с представителем инвесторов о том, что может появиться в этих необычных стенах.

Башня на улице Ватутина была построена в 1939 году. Точнее, она была построена просто на верхней точке левобережной части будущего города, потому что и города-то тогда здесь никакого не было, башня стояла одна в чистом поле. Основным потребителем воды с башни должен был стать завод «Сибкомбайн» (будущий «Сибсельмаш»).

Башня расположена во дворах в окружении пятиэтажной застройки

Башня расположена во дворах в окружении пятиэтажной застройки

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С 1920-х годов Новосибирск начинает стремительно развиваться. В 1930 году в городе образован Заобский район, в состав которого вошли населенные пункты Кривощековской слободы. В 1938–1939 годах для бесперебойного снабжения водой жителей нового района была построена водонапорная башня.

Так башня выглядела сразу после постройки

Так башня выглядела сразу после постройки

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Потом город разросся, система водоснабжения изменилась и уже в 50-х годах башня перестала работать по профессии, превратившись просто в архитектурный объект. На заре перестройки её переделали под молодежный клуб. Именно тогда внутри появились железобетонные лестницы и лестничные площадки, а в бывшем резервуаре были сооружены перекрытия.

Бывшая мобильная студия телекомпании НТН-4

Бывшая мобильная студия телекомпании НТН-4

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В 1990-е годы здание заняла первая независимая телекомпания НТН-4, которая проработала на этом месте 15 лет. Канал Якова Лондона запомнился критикой городских властей, бурным участием в мэрских выборах и скандальным закрытием в 2005 году. Башню посещали многие знаменитости, например, первый президент СССР Михаил Горбачев.

Часть прямых эфиров записывалась прямо на крыше — с видом на город. Остатки имущества телевизионщиков раскиданы по башне до сих пор. Уже на первом этаже в одной из комнат нас встречают старые офисные кресла и коробка с логотипом телестанции — точно такая же висела в студии, где записывались выпуски новостей.

Давно утратив функциональность, башня стала городским топонимом

Давно утратив функциональность, башня стала городским топонимом

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Башня была выставлена на продажу за 100 миллионов рублей еще в 2014 году, в 2021 году цена снизилась до 50 миллионов и вскоре нашлись новые инвесторы, которые, впрочем, не стали раскрывать, за сколько в итоге они ее приобрели. Объект, конечно, интересный, но требующий дополнительных вложений. Да и место вызывало вопросы. Вся левобережная часть города долгое время в принципе не рассматривалась инвесторами в качестве территории подходящей для чего-то сложнее шашлычной или пивбара.

Новыми владельцами стала группа частных лиц, которых представляет Александр Гинтер. Самый известный его проект — лофт-парк «Подземка». Там в креативное пространство для концертов, выставок (с элементами торговли и общепита) был превращен ставший ненужным отстойник метро. Про будущее башни Гинтер говорит пока осторожно:

— Водим на экскурсии заинтересованных людей, слушаем разные мнения и предложения. Самое экстравагантное пока — организовать здесь музей секса. Дескать, форма здания способствует.

В здании, по всей видимости, придется менять всю электропроводку

В здании, по всей видимости, придется менять всю электропроводку

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Александр Гинтер — новосибирский управленец и предприниматель. По данным «Контур.Фокуса», он был руководителем или соучредителем нескольких десятков юридических лиц, связанных с общественным питанием и развлечениями. Наиболее известные проекты — сеть баров Doski, лофт-парк «Подземка». В настоящий момент, впрочем, действует только зарегистрированное им ИП, все компании или прекратили деятельность, или он в них больше не работает.

Прежде чем здесь что-то появится, внутри придется немало поработать. В здании нет света. То есть электричество к нему подведено, но проводку придется прокладывать новую. Так что в помещениях без окон можно перемещаться только с фонариком.

Тамбур, где раньше располагалась проходная

Тамбур, где раньше располагалась проходная

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Внутреннее пространство башни можно разделить на три части. Какое-то количество небольших помещений имеется внизу, на первом этаже. Уже в тамбуре железная лестница уводит куда-то наверх, говорят, там раньше сидела бухгалтерия.

Галерея на уровне примерно третьего этажа

Галерея на уровне примерно третьего этажа

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На уровне третьего этажа у башни имеется длинная галерея буквой С, где так и просится какое-нибудь летнее кафе. Сейчас, конечно, окрестности отсюда выглядят не особо впечатляюще. Но когда сквер во дворе станет зеленым, вид станет получше.

Лестницы и лестничные площадки, установленные здесь уже в конце <nobr class="_">80-х</nobr>

Лестницы и лестничные площадки, установленные здесь уже в конце 80-х

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Дальше идет череда лестниц с небольшими площадками между пролетами. Лестницы не старые, установлены здесь в 80-х годах, так что никакого особенного ремонта (кроме простого приведения в порядок) они не требуют. Эта зона не особо функциональна в плане размещения здесь каких-то кафе или магазинчиков, зато прекрасно подходит для экспозиций. Правда, публике придется ходить наверх и вниз ногами, потому что лифт, по словам Гинтера, «вмещает полтора человека» и ведет сразу наверх, без промежуточных остановок.

Первый уровень в верхней части башни (здесь уже есть полноценные комнаты с окнами)

Первый уровень в верхней части башни (здесь уже есть полноценные комнаты с окнами)

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В верхней части башни окна есть только на первом уровне. Это так называемый этаж отдыха — отсюда открывается уже вид на окрестности. На стенах можно заметить остатки журналистского быта — вырезанные из газеты заголовки.

Заголовки газет на стене в одной из комнат, которые занимала редакция НТН-4

Заголовки газет на стене в одной из комнат, которые занимала редакция НТН-4

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Второй уровень пока утопает во мраке. Луч фонарика выхватывает из темноты перегородки, разделяющие помещение на секции поменьше. В углах видны остатки офисной мебели. Здесь находилась студия, где записывались программы новостей, прямые эфиры и т. д. Это самая парадоксальная часть здания. Она находится на уровне примерно шестого этажа, но будущие обитатели ее обречены на «жизнь в подземелье» с искусственным светом. Статус памятника не позволит прорубить здесь новые окна.

Зал на верхнем уровне — здесь можно проводить массовые мероприятия

Зал на верхнем уровне — здесь можно проводить массовые мероприятия

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На третьем этаже расположен огромный зал с галереей вверху, единственный источник света здесь — открытый в углу люк на крышу. В таком затемненном виде, со свисающими с потолка кусками теплоизоляции это помещение похоже скорее на какой-то зал боев без правил из постапокалиптических фильмов. Но вообще-то это потенциальная площадка для самых разных мероприятий: от концертов до конференций.

Вид на площадь Маркса с верхней точки башни

Вид на площадь Маркса с верхней точки башни

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Наверху, на крыше, — пронизывающий ветер. Но отсюда уже как на ладони площадь Маркса и окрестные кварталы. Не питерские крыши, да, но так и мы все не в Питере. В центре крыши имеется надстройка поменьше — здесь так и просится закрытый прозрачный купол, которые сегодня появились уже в нескольких точках города.

Александр Гинтер

Александр Гинтер

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Хотя окончательная концепция еще не утверждена (может быть, удастся придумать что-то революционное), общее направление, куда будет двигаться башня, выглядит следующим образом. Какое-то количество помещений здесь могут занять арендаторы креативной индустрии. В Санкт-Петербурге в подобных кластерах можно встретить дизайн-студии, маркетинговые агентства, небольшие мастерские аксессуаров и т. д. Компанию им могут составить несколько небольших точек общепита (кофейня, бар, закусочная с необычной едой и т. д.). В любом случае о большом ресторане или ночном клубе речь не идет. Всё остальное пространство можно использовать для выставок и фестивалей.

Для этого, конечно, здесь придется еще многое сделать. И нынешняя ситуация в экономике (и обществе в целом) этому не особо способствуют.

— Будем двигаться небольшими шагами. Хотелось бы уже летом иметь возможность провести здесь какую-то выставку, чтобы можно было на террасе выпить кофе. А дальше уже пойдем позже, когда ситуация будет понятней.

Комната на первом этаже

Комната на первом этаже

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В любом случае Левобережью не хватает какой-то точки притяжения. В принципе, здесь уже сложился некий пул неплохих заведений, так что совсем уж диким это место могут считать только те, кто здесь давно не был. Но всё это сетевые точки, которых хватает и в других частях города. А башня может стать местом, куда человек бы поехал и с Золотой Нивы, и с площади Ленина.

В марте на Ипподромской заработал торговый центр «Атриум» — это новое название построенного здесь еще в 2004 году супермаркета «Мегас», в котором был проведен капитальный ремонт и поменялась концепция.

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