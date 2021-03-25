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В Новосибирске продают за 50 млн знаменитую башню, в которой бывал Михаил Горбачёв. Фоторепортаж изнутри

Памятник архитектуры на площади Маркса когда-то занимала телекомпания медиамагната Якова Лондона

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Башня на площади Маркса дала название целому району

Башня на площади Маркса дала название целому району

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Известную башню на площади Маркса в Новосибирске выставили на продажу

В Новосибирске продают необычную недвижимость — знаменитую башню на площади Маркса. По мнению риелтора, это самый фантастический офис в городе и, возможно, во всей стране. Памятник архитектуры когда-то был офисом независимой телекомпании НТН-4 медиамагната Якова Лондона, и его уже пытались продать. Тогда корреспонденты НГС побывали внутри здания — приглашаем на экскурсию вместе с нами.

18 марта на сайте N1.RU появилось объявление о продаже водонапорной башни на площади Маркса. Памятник архитектуры предложили купить за 50 миллионов рублей — 7 лет назад собственник пытался найти покупателя за цену вдвое выше — за 100 миллионов. Как описывается в объявлении, в 8-этажном здании 1195,5 квадратного метра, а цена за квадрат всего 41 824 рубля, и это совсем недорого для первой линии оживленного места у метро.

За <nobr class="_">7 лет</nobr> водонапорная башня подешевела вдвое

За 7 лет водонапорная башня подешевела вдвое

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— Предлагается к приобретению самый фантастический офис в городе и, возможно, во всей стране. Одна из жемчужин Новосибирска, знаменитая водонапорная башня (памятник архитектуры местного значения), давшая название целому району — «Башня». Здание находится в трех минутах ходьбы от метро «Площадь Маркса». Ранее в нем располагался офис телекомпании. Объект посещали многие знаменитости, например, первый президент СССР Михаил Горбачёв. Новый владелец может установить соответствующие памятные доски. Объект имеет целый ряд фишек, достоинств и преимуществ, о которых я с удовольствием расскажу заинтересованной стороне. В здании идеально разместится офис IT-компании, отель, ресторан, молодежный клуб, — написал в объявлении риелтор агентства недвижимости «Мост» Алексей Будько.

В 2014 году собственник здания рассказывал НГС, что готов продать памятник архитектуры, расположенный по адресу улица Ватутина, 29/1, за 100 миллионов рублей

В 2014 году собственник здания рассказывал НГС, что готов продать памятник архитектуры, расположенный по адресу улица Ватутина, 29/1, за 100 миллионов рублей

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Башня построена в 1939 году как часть системы водоснабжения для новой левобережной части города. Она — образец промышленной архитектуры на переходе от конструктивизма к классицизму. По данным архитектурно-строительного сайта Novosibdom.ru, в 1985 году башню реконструировали под молодежный клуб, с 90-х годов ее занимала телевизионная компания НТН-4. В 2005-м башня была признана памятником архитектуры.

Новый собственник не сможет менять внешний облик здания, только отремонтировать памятник архитектуры в прежней стилистике. На переделку интерьера таких ограничений нет

Новый собственник не сможет менять внешний облик здания, только отремонтировать памятник архитектуры в прежней стилистике. На переделку интерьера таких ограничений нет

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Водонапорные башни были нужны для бесперебойной работы водопровода: когда воды подавалось больше, чем расходовалось, она накапливалась в резервуарах башен, когда в ней была потребность — сбрасывалась в водопровод. Эта башня снабжала водой и жителей левобережья, и завод «Сибкомбайн» («Сибсельмаш»).

Когда-то на площади Маркса было не так оживленно

Когда-то на площади Маркса было не так оживленно

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Когда картофельные поля вокруг башни застроили, район так и назвали — «Башней» («поехать на "Башню"»). После того как башня перестала использоваться по назначению — в середине ХХ века, она долго стояла заброшенной.

С высоты знаменитой башни открывается вид на сердце левобережья

С высоты знаменитой башни открывается вид на сердце левобережья

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Те, кто вырос поблизости, помнят: к началу 80-х пришедшая в упадок башня была заполнена внутри крупногабаритным мусором. В 1985 году башню реконструировали под молодежный клуб. В 1990-е годы здание досталось телекомпании НТН-4. Канал Якова Лондона запомнился критикой городских властей, бурным участием в мэрских выборах и скандальным закрытием в 2005 году. С тех пор башня пустует.

Невысокая стоимость башни объясняется тем, что зданию нужен ремонт

Невысокая стоимость башни объясняется тем, что зданию нужен ремонт

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Риелтор агентства недвижимости «Мост» Алексей Будько, который занимается продажей водонапорной башни, рассказывает о ней с вдохновением:

— Там идеально разместился бы офис творческой и современной IT-компании. На мой взгляд, зданию нужен какой-то сумасшедший в хорошем смысле дизайнер, и это всё заиграет. Башне нужно дать новую жизнь, это памятник архитектуры. Внешне там нельзя делать ничего, а внутри возможна реконструкция. Я уже начал переговоры с IT-компаниями.

В 2014 году рядом с водонапорной башней еще можно было увидеть логотип телекомпании НТН-4

В 2014 году рядом с водонапорной башней еще можно было увидеть логотип телекомпании НТН-4

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Высотой башня с 8-этажный дом, но половина высоты — бесконечные лестничные пролеты. По сути, этажей четыре: один — внизу (в 2014 году там было логово сторожа и его кошек — Барсика и Чернушки). Три — на самом верху (там, где раньше был резервуар для воды). В основном нынешняя планировка сложилась, когда башню обустраивали для комсомольского досуга: тогда появились лестницы, лифт, коммуникации.

Кроме лестниц внутри водонапорной башни есть лифт

Кроме лестниц внутри водонапорной башни есть лифт

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На верхних этажах размещалась телекомпания НТН-4. Сегодня оборудование вывезено, но узнаваемый интерьер телестудии сохранился.

Когда-то в телестудии выступал Михаил Горбачёв. Об этом рассказывал брат Якова Лондона Александр

Когда-то в телестудии выступал Михаил Горбачёв. Об этом рассказывал брат Якова Лондона Александр

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Снаружи непонятно: как тут помещалась телекомпания? Внутри вопрос снимается: места тут гораздо больше, чем кажется извне.

Башне нужен хороший ремонт, риелтор мечтает, что найдется дизайнер, который придумает здесь необычный и интересный интерьер

Башне нужен хороший ремонт, риелтор мечтает, что найдется дизайнер, который придумает здесь необычный и интересный интерьер

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С верхнего этажа можно по приставной лесенке вылезти на скатную металлическую крышу. Стоя на крыше, собственник признавался НГС, что у него есть особые чувства к башне, и дал понять, что имел некоторое отношение к ныне покойной телекомпании НТН-4. Первый раз продать башню он пробовал в 2012 году. Интересовались несколько человек:

— Приходили ребята, хотели сделать ночной клуб. Но идеи у них были, а денег не было. Мне, конечно, жалко с ней расставаться. Но с годами эта привязанность начала увядать и сменяться пониманием, что просто так ее держать нельзя, слишком велики накладные расходы, а деньги нужны на другое, — рассказывал владелец.

Высотой башня — с <nobr class="_">8-этажный</nobr> дом, но половина высоты — бесконечные лестничные пролеты

Высотой башня — с 8-этажный дом, но половина высоты — бесконечные лестничные пролеты

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Прежде владелец думал, что башня больше всего подошла бы для ночного клуба или ресторана (есть открытая площадка на высоте второго-третьего этажа — под летнее кафе):

— Переводить в жилье у нас очень сложно. На самом деле, это по-прежнему идеальная площадка для телестудии. Здесь сохранилось очень много невидимых вещей для телевизионщиков: в стенах проложены кабели, звукоизоляция… Но телестудий таких уже нет.

Корреспондентам НГС повезло побывать на крыше красивой водонапорной башни

Корреспондентам НГС повезло побывать на крыше красивой водонапорной башни

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Собственник башни рассказывал НГС, что приобрел здание в 2009 году, после того как телекомпания НТН-4 прекратила свое существование. С тех пор здание никак не использовалось. Когда он 7 лет назад пытался продать ее за 100 миллионов, то был готов идти на торг. По словам риелтора, новая цена в 50 миллионов рублей — более адекватная. У здания большая территория (16 соток), и рядом можно спокойно разместить парковку.

Невысокая цена связана с тем, что башня требует вложений

Невысокая цена связана с тем, что башня требует вложений

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На повышенный интерес к объекту архитектурного наследия жаловался сторож, уверяя, что отражать энтузиазм маленьких и взрослых краеведов ему приходится чуть ли не ежедневно.

Прежде сторож рассказывал, что новосибирцы постоянно интересуются башней

Прежде сторож рассказывал, что новосибирцы постоянно интересуются башней

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Водонапорным башням часто придумывают интересное применение. На следующем фото — водонапорная башня ХIX века в Берлине. Под резервуаром изначально были квартиры для рабочих. Воды в башне нет с середины ХХ века, но она эксплуатируется как жилой дом. Водонапорные башни чаще всего переделывают в жилье: многоквартирное, индивидуальное, гостиницы, общежития. Превращение столетней башни в хостел обсуждали в Тобольске; дом в башне строил себе житель Томска. Башни часто переоборудуют под офисы (такие есть, например, в Праге) или музеи (Музей воды в Петербурге).

Под резервуаром воды в этой берлинской башне размещались квартиры для рабочих

Под резервуаром воды в этой берлинской башне размещались квартиры для рабочих

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Кроме продающейся башни в Новосибирске есть еще 7 старых водонапорных башен — памятников архитектуры. Четыре из них — в ведении Горводоканала, 3 — у РЖД. С середины века система водоснабжения в них не нуждается — все они стоят пустыми и запертыми.

На фото: водонапорная башня № 1 (1894 года постройки) возле главного вокзала, рядом с ней — водонапорная башня № 3 (1912 год). Насколько известно, водонапорная башня № 1 — старейшее сохранившееся в Новосибирске здание.

Эта башня возле главного вокзала — старейшее сохранившееся в Новосибирске здание

Эта башня возле главного вокзала — старейшее сохранившееся в Новосибирске здание

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На прошлых выходных в Новосибирске альпинисты провели тренировку на испорченной водонапорной башне — 20 завораживающих фото.

Чиновники проникли в старую башню и решили сделать в ней музей. Не исключено, что это вообще самое старое кирпичное сооружение города.

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