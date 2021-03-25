В Новосибирске продают за 50 млн знаменитую башню, в которой бывал Михаил Горбачёв. Фоторепортаж изнутри

Известную башню на площади Маркса в Новосибирске выставили на продажу
В Новосибирске продают необычную недвижимость — знаменитую башню на площади Маркса. По мнению риелтора, это самый фантастический офис в городе и, возможно, во всей стране. Памятник архитектуры когда-то был офисом независимой телекомпании НТН-4 медиамагната Якова Лондона, и его уже пытались продать. Тогда корреспонденты НГС побывали внутри здания — приглашаем на экскурсию вместе с нами.
18 марта на сайте N1.RU появилось объявление о продаже водонапорной башни на площади Маркса. Памятник архитектуры предложили купить за
— Предлагается к приобретению самый фантастический офис в городе и, возможно, во всей стране. Одна из жемчужин Новосибирска, знаменитая водонапорная башня (памятник архитектуры местного значения), давшая название целому району — «Башня». Здание находится в трех минутах ходьбы от метро «Площадь Маркса». Ранее в нем располагался офис телекомпании. Объект посещали многие знаменитости, например, первый президент СССР Михаил Горбачёв. Новый владелец может установить соответствующие памятные доски. Объект имеет целый ряд фишек, достоинств и преимуществ, о которых я с удовольствием расскажу заинтересованной стороне. В здании идеально разместится офис IT-компании, отель, ресторан, молодежный клуб, — написал в объявлении риелтор агентства недвижимости «Мост» Алексей Будько.
Башня построена в 1939 году как часть системы водоснабжения для новой левобережной части города. Она — образец промышленной архитектуры на переходе от конструктивизма к классицизму. По данным архитектурно-строительного сайта Novosibdom.ru, в
Водонапорные башни были нужны для бесперебойной работы водопровода: когда воды подавалось больше, чем расходовалось, она накапливалась в резервуарах башен, когда в ней была потребность — сбрасывалась в водопровод. Эта башня снабжала водой и жителей левобережья, и завод «Сибкомбайн» («Сибсельмаш»).
Когда картофельные поля вокруг башни застроили, район так и назвали — «Башней» («поехать на "Башню"»). После того как башня перестала использоваться по назначению — в середине
Те, кто вырос поблизости, помнят: к началу
Риелтор агентства недвижимости «Мост» Алексей Будько, который занимается продажей водонапорной башни, рассказывает о ней с вдохновением:
— Там идеально разместился бы офис творческой и современной IT-компании. На мой взгляд, зданию нужен какой-то сумасшедший в хорошем смысле дизайнер, и это всё заиграет. Башне нужно дать новую жизнь, это памятник архитектуры. Внешне там нельзя делать ничего, а внутри возможна реконструкция. Я уже начал переговоры с IT-компаниями.
Высотой башня с
На верхних этажах размещалась телекомпания НТН-4. Сегодня оборудование вывезено, но узнаваемый интерьер телестудии сохранился.
Снаружи непонятно: как тут помещалась телекомпания? Внутри вопрос снимается: места тут гораздо больше, чем кажется извне.
С верхнего этажа можно по приставной лесенке вылезти на скатную металлическую крышу. Стоя на крыше, собственник признавался НГС, что у него есть особые чувства к башне, и дал понять, что имел некоторое отношение к ныне покойной телекомпании НТН-4. Первый раз продать башню он пробовал в
— Приходили ребята, хотели сделать ночной клуб. Но идеи у них были, а денег не было. Мне, конечно, жалко с ней расставаться. Но с годами эта привязанность начала увядать и сменяться пониманием, что просто так ее держать нельзя, слишком велики накладные расходы, а деньги нужны на другое, — рассказывал владелец.
Прежде владелец думал, что башня больше всего подошла бы для ночного клуба или ресторана (есть открытая площадка на высоте второго-третьего этажа — под летнее кафе):
— Переводить в жилье у нас очень сложно. На самом деле, это по-прежнему идеальная площадка для телестудии. Здесь сохранилось очень много невидимых вещей для телевизионщиков: в стенах проложены кабели, звукоизоляция… Но телестудий таких уже нет.
Собственник башни рассказывал НГС, что приобрел здание в
На повышенный интерес к объекту архитектурного наследия жаловался сторож, уверяя, что отражать энтузиазм маленьких и взрослых краеведов ему приходится чуть ли не ежедневно.
Водонапорным башням часто придумывают интересное применение. На следующем фото — водонапорная башня
Кроме продающейся башни в Новосибирске есть еще 7 старых водонапорных башен — памятников архитектуры. Четыре из них — в ведении Горводоканала, 3 — у РЖД. С середины века система водоснабжения в них не нуждается — все они стоят пустыми и запертыми.
На фото: водонапорная башня
На прошлых выходных в Новосибирске альпинисты провели тренировку на испорченной водонапорной башне — 20 завораживающих фото.
Чиновники проникли в старую башню и решили сделать в ней музей. Не исключено, что это вообще самое старое кирпичное сооружение города.