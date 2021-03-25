В Новосибирске продают за 50 млн знаменитую башню, в которой бывал Михаил Горбачёв. Фоторепортаж изнутри

В Новосибирске продают необычную недвижимость — знаменитую башню на площади Маркса. По мнению риелтора, это самый фантастический офис в городе и, возможно, во всей стране. Памятник архитектуры когда-то был офисом независимой телекомпании НТН-4 медиамагната Якова Лондона, и его уже пытались продать. Тогда корреспонденты НГС побывали внутри здания — приглашаем на экскурсию вместе с нами.

18 марта на сайте N1.RU появилось объявление о продаже водонапорной башни на площади Маркса. Памятник архитектуры предложили купить за 50 миллионов рублей — 7 лет назад собственник пытался найти покупателя за цену вдвое выше — за 100 миллионов . Как описывается в объявлении, в 8-этажном здании 1195,5 квадратного метра, а цена за квадрат всего 41 824 рубля , и это совсем недорого для первой линии оживленного места у метро.