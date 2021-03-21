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В Новосибирске альпинисты провели тренировку на испорченной водонапорной башне — 20 завораживающих фото

Они занимались четыре часа

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Башня давно заброшена и идеально подходит для тренировок альпинистов

Башня давно заброшена и идеально подходит для тренировок альпинистов

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В Новосибирске альпинисты провели тренировку на водонапорной башне

В Новосибирске альпинисты провели тренировку на льду заброшенной водонапорной башни. Они покоряли ее в течение 4 часов. Фотокорреспондент НГС побывал на тренировке и сделал множество впечатляющих кадров.

— У нас была тренировка. Это была сборная группа интересующихся альпинизмом и участники секции горного туризма НГУ. Всего человек 12 было. Это достаточно комфортная локация. Ехать недалеко — час от Академгородка, — рассказал альпинист Сергей Миронов.

Участники покоряли наледь водонапорной башни высотой порядка 15–17 метров.

— Тренировки безопасны, мы всегда об этом заботимся. Грамотно делаем страховку. Тренировка длилась около 4–5 часов. Это не как в легкой атлетике, а отработка навыков и моторики — повторение и повторение по разным маршрутам, — добавил альпинист.

Водонапорная башня находится недалеко от Академгородка

Водонапорная башня находится недалеко от Академгородка

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Участники добирались до нее около часа

Участники добирались до нее около часа

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Тренировка проводилась в полной экипировке&nbsp;

Тренировка проводилась в полной экипировке 

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Нужно было проявить смекалку, чтобы добраться наверх

Нужно было проявить смекалку, чтобы добраться наверх

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Водонапорная башня заброшена

Водонапорная башня заброшена

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Сначала участники полностью подготовили необходимую страховку

Сначала участники полностью подготовили необходимую страховку

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Неприятных инцидентов во время тренировки не произошло

Неприятных инцидентов во время тренировки не произошло

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Все было продумано до мелочей

Все было продумано до мелочей

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В тренировке принимали участие альпинисты с разной степенью подготовки

В тренировке принимали участие альпинисты с разной степенью подготовки

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Высота башни около 15–17 метров

Высота башни около 15–17 метров

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Тренировалась сборная группа интересующихся альпинизмом и участники секции горного туризма НГУ

Тренировалась сборная группа интересующихся альпинизмом и участники секции горного туризма НГУ

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Всего было 12 человек

Всего было 12 человек

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Тренировка длилась около 4 часов

Тренировка длилась около 4 часов

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У всех участников было хорошее настроение

У всех участников было хорошее настроение

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Каждый смог попробовать свои силы

Каждый смог попробовать свои силы

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Никто из участников не замерз

Никто из участников не замерз

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Перед серьезными восхождениями подобные тренировки крайне важны

Перед серьезными восхождениями подобные тренировки крайне важны

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В начале января в Бердске прошла десятая гонка «Рождественский заезд» — соревнование по ездовому спорту. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на заезде и снял самых смешных и умилительных собак. А вчера на трассе на бывшем автодроме «Сибирское кольцо» впервые за 5 лет прошли соревнования по автокроссу.

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альпинистыводонапорная башнятренировка
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