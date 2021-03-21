В Новосибирске альпинисты провели тренировку на испорченной водонапорной башне — 20 завораживающих фото

В Новосибирске альпинисты провели тренировку на льду заброшенной водонапорной башни. Они покоряли ее в течение 4 часов. Фотокорреспондент НГС побывал на тренировке и сделал множество впечатляющих кадров.

— У нас была тренировка. Это была сборная группа интересующихся альпинизмом и участники секции горного туризма НГУ. Всего человек 12 было. Это достаточно комфортная локация. Ехать недалеко — час от Академгородка, — рассказал альпинист Сергей Миронов.

Участники покоряли наледь водонапорной башни высотой порядка 15–17 метров.