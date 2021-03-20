Автогонки вернулись на «Сибирское кольцо»: 12 стремительных фото с первого за несколько лет соревнования

В Новосибирске готовят проект центра экстремального спорта на «Сибирском кольце»
20 марта на трасе на бывшем автодроме «Сибирское кольцо» впервые за
Соревнования стали третьим этапом открытого первенства Новосибирска по зимнему автомобильному кроссу — первые два проходили на трассе на Гусинобродском шоссе. За первенство в пяти классах соревновались
В дисциплине «Д3-микро» победил юный автогонщик из Новосибирска Антон Терентьев. В классе «Д3-мини» первое место занял Евгений Барановский из города Полысаево. Из участников заездов «Д2-Юниор» лучшим стал Дмитрий Чертов, а в «Д3-Юниор» — Владислав Костюшин. В дисциплине «Д2-классика» победил Алексей Пустовалов из Бийска.
Сегодня ТЭИС — правообладатель участка, где расположен автодром. Осенью прошлого года мэрия Новосибирска расторгла договор с предыдущим арендатором, СРЦ «Сибирское кольцо», который с конца нулевых из большого проекта автодрома построил только одну трассу. Как рассказал корреспонденту НГС Юрий Почекунин, теперь здесь планируют строительство центра технических и экстремальных видов спорта.
— Это не только автомобильные гонки, но и мотокросс, велосипедный спорт, скейтбординг — молодежные экстремальные виды спорта, — пояснил он.
Строительство разделено на три этапа, его курирует департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и вице-мэр Анна Терешкова. На первом этапе уже в этом году планируют построить грунтовые трассы автокросса и мотокросса.
— Трассы будут обязательно с поливом, потому что рядом густонаселенный жилой комплекс — чтобы не было запыленности, — подчеркнул Юрий Почекунин. — Обязательно на начальных этапах будут возведены шумозащитные экраны.
Пока общий проект находится в разработке — есть только предварительные эскизные проекты.
Финансировать масштабное строительство муниципальная спортшкола рассчитывает в том числе из средств частных инвесторов и неравнодушных общественных организаций.
— Будем подавать на гранты, в том числе президентские, потому что проект дорогостоящий, — добавил Юрий Почекунин.
Изначальный проект автодрома «Сибирское кольцо» разрабатывали при участии ведущего архитектора гоночных трасс Германа Тильке. Проектирование финансировал известный новосибирский девелопер Владимир Мартыненков, оно обошлось почти в миллион долларов. В конце прошлого года он отмечал, что Новосибирск и сегодня лучше всего подходит для строительства такого масштабного автодрома.