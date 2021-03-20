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Автогонки вернулись на «Сибирское кольцо»: 12 стремительных фото с первого за несколько лет соревнования

Землю «Сибирского кольца» передали муниципальной спортивной школе, и теперь она готовит новый проект автодрома

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Это не летающая машина из «Назад в будущее», а «пятерка» — победитель автокросса

Это не летающая машина из «Назад в будущее», а «пятерка» — победитель автокросса

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В Новосибирске готовят проект центра экстремального спорта на «Сибирском кольце»

20 марта на трасе на бывшем автодроме «Сибирское кольцо» впервые за 5 лет прошли соревнования по автокроссу.

Соревнования стали третьим этапом открытого первенства Новосибирска по зимнему автомобильному кроссу — первые два проходили на трассе на Гусинобродском шоссе. За первенство в пяти классах соревновались 43 участника разных возрастов из Новосибирска, Алтайского края, Кузбасса и Красноярска, рассказал один из организаторов, директор «Спортивной школы технического, экстремального, интеллектуального спорта» (ТЭИС) Юрий Почекунин.

Важные напутствия перед стартом

Важные напутствия перед стартом

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Безопасность прежде всего

Безопасность прежде всего

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За первенство Новосибирска боролись <nobr class="_">43 участника</nobr> разных возрастов

За первенство Новосибирска боролись 43 участника разных возрастов

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Победителей определяли в пяти основных дисциплинах

Победителей определяли в пяти основных дисциплинах

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В дисциплине «Д3-микро» победил юный автогонщик из Новосибирска Антон Терентьев. В классе «Д3-мини» первое место занял Евгений Барановский из города Полысаево. Из участников заездов «Д2-Юниор» лучшим стал Дмитрий Чертов, а в «Д3-Юниор» — Владислав Костюшин. В дисциплине «Д2-классика» победил Алексей Пустовалов из Бийска.

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Участники выступали в дисциплинах «Д3-микро», «Д3-мини», «Д3-Юниор», «Д2-Юниор» и «Д2-классика»

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Соревнования впервые за несколько лет прошли на трассе «Сибирское кольцо», у которой сменился правообладатель

Соревнования впервые за несколько лет прошли на трассе «Сибирское кольцо», у которой сменился правообладатель

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Сегодня ТЭИС — правообладатель участка, где расположен автодром. Осенью прошлого года мэрия Новосибирска расторгла договор с предыдущим арендатором, СРЦ «Сибирское кольцо», который с конца нулевых из большого проекта автодрома построил только одну трассу. Как рассказал корреспонденту НГС Юрий Почекунин, теперь здесь планируют строительство центра технических и экстремальных видов спорта.

— Это не только автомобильные гонки, но и мотокросс, велосипедный спорт, скейтбординг — молодежные экстремальные виды спорта, — пояснил он.

Трасса находится недалеко от густонаселенного жилмассива: когда здесь будут строить автодром, первым делом поставят шумозащитные экраны

Трасса находится недалеко от густонаселенного жилмассива: когда здесь будут строить автодром, первым делом поставят шумозащитные экраны

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Машины-участницы перед гонкой настраивают коллективно

Машины-участницы перед гонкой настраивают коллективно

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Строительство разделено на три этапа, его курирует департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и вице-мэр Анна Терешкова. На первом этапе уже в этом году планируют построить грунтовые трассы автокросса и мотокросса.

— Трассы будут обязательно с поливом, потому что рядом густонаселенный жилой комплекс — чтобы не было запыленности, — подчеркнул Юрий Почекунин. — Обязательно на начальных этапах будут возведены шумозащитные экраны.

В автокроссе участвовали отечественные автомобили

В автокроссе участвовали отечественные автомобили

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В автокроссе участвовали преимущественно новосибирцы, но были гости из Алтайского края, Кузбасса и Красноярска

В автокроссе участвовали преимущественно новосибирцы, но были гости из Алтайского края, Кузбасса и Красноярска

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В финальном заезде победил Алексей Пустовалов из Бийска

В финальном заезде победил Алексей Пустовалов из Бийска

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Пока общий проект находится в разработке — есть только предварительные эскизные проекты.

Финансировать масштабное строительство муниципальная спортшкола рассчитывает в том числе из средств частных инвесторов и неравнодушных общественных организаций.

— Будем подавать на гранты, в том числе президентские, потому что проект дорогостоящий, — добавил Юрий Почекунин.

Изначальный проект автодрома «Сибирское кольцо» разрабатывали при участии ведущего архитектора гоночных трасс Германа Тильке. Проектирование финансировал известный новосибирский девелопер Владимир Мартыненков, оно обошлось почти в миллион долларов. В конце прошлого года он отмечал, что Новосибирск и сегодня лучше всего подходит для строительства такого масштабного автодрома.

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автокроссСибирское кольцоТЭИС
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