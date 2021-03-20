Автогонки вернулись на «Сибирское кольцо»: 12 стремительных фото с первого за несколько лет соревнования

Сегодня ТЭИС — правообладатель участка, где расположен автодром. Осенью прошлого года мэрия Новосибирска расторгла договор с предыдущим арендатором, СРЦ «Сибирское кольцо», который с конца нулевых из большого проекта автодрома построил только одну трассу. Как рассказал корреспонденту НГС Юрий Почекунин, теперь здесь планируют строительство центра технических и экстремальных видов спорта.



— Это не только автомобильные гонки, но и мотокросс, велосипедный спорт, скейтбординг — молодежные экстремальные виды спорта, — пояснил он.

