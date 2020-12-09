Новосибирский девелопер вложил миллион долларов в автодром от создателя трасс «Формулы-1», но его не построили

Мэрия Новосибирска расторгла договор аренды на землю для автодрома
В конце ноября стало известно, что около месяца назад мэрия Новосибирска расторгла договор аренды огромной площадки для строительства автодрома с когда-то амбициозной компанией «Сибирское кольцо». В нулевых, на подъеме экономики, проект был прорывом на какой-то совершенно другой уровень: его разработал ведущий архитектор трасс «Формулы-1», инвесторов искали в Европе, а его стоимость после реализации оценивали сотнями миллионов рублей. После приостановки из-за кризиса его пытались возродить, но за годы практически ничего не изменилось. У истоков масштабного проекта стоял новосибирский девелопер Владимир Мартыненков — по просьбе НГС он вспомнил, как родилась идея построить в Сибири гоночную трассу мирового уровня, как удалось привлечь к этому всемирно известного архитектора и почему ничего не вышло. Публикуем его рассказ.
Сыновья одного из наших полпредов, Анатолия Квашнина, занимались автоспортом, были победителями и призерами европейских чемпионатов по автокроссу. Квашнин — серьезный человек с техническим образованием — говорил, что основой развития технических дисциплин являются технические виды спорта, они тянут за собой апгрейд техники. Так в 2006–2007 годах возникла идея, что в Новосибирске нужен автодром.
Сперва нужно было найти площадку. Я прикинул: территория на Выборной идеально подойдет — в черте города, но в санитарной зоне ТЭЦ, жилья там нет. Мы обратились к мэру, к Боярскому (Сергей Боярский на тот момент возглавлял департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Прим. ред.), нам выделили участок, и в итоге была зарегистрирована компания «Сибирское кольцо». Учредителем было Агентство инвестиционного развития НСО. При регистрации сначала назначили другого человека, а потом попросили меня это дело возглавить.
Фактически я получил задание начать заниматься этим проектом. Я тогда каждый год ездил куда-нибудь на «Формулу-1» и знал, что проектировщиком всех трасс был Герман Тильке (основатель бюро Tilke GmbH. — Прим. ред.). Но тогда мы еще не были с ним знакомы, нужно было найти его контакты. Мы «запрягли» генконсула Германии в Новосибирске Михаэля Канцлера, он подключил своего друга, тоже бывшего дипломата, и у него нашлись контакты партнера Германа Тильке — Питера Вааля. Он нам всё организовал, и в
Тогда на площадке была «грязная трасса», мы на ней даже провели два соревнования вместе с нашей федерацией автоспорта. Мы по этой трассе прокатились, встретились с Виктором Толоконским. Герман говорит: «Давайте так: подписываем контракт, я начинаю работать. Если в течение месяца я аванс не получаю, я работу останавливаю. Если получаю — вы через
И тут начался финансовый кризис.
В 2009 году я несколько раз ездил в Германию, встречался с разными инвесторами. Ездил с альбомом, на котором было написано Tilke GmbH. В одной штутгартской промышленной группе мне даже не поверили, что Герман Тильке был в Новосибирске и сделал проект. Кто-то из них дозванивался до Питера Вааля, чтобы тот подтвердил, что и Герман был в Новосибирске, и проект существует. Мы тогда еще пытались обсудить участие с «Лукойлом», и немцы нам сказали, что, если на треть зайдет «Лукойл» и еще на треть — государство, они готовы участвовать.
Но с «Лукойлом» не получилось: вице-президент компании нам сказал, что они к подобным проектам относятся не как к инвестициям, а как к спонсорству. А кризис уже случился, и к тому моменту они все свои спонсорские программы закрыли. О каком-то государственном участии тогда речи не шло вообще.
Весной
Кроме того, в составе автодрома был элемент, который на самом деле не обязателен, — тестовое кольцо. Оно не для соревнований, а для производителей, для тестирования автомобилей: зимнего тестирования, для автоприцепов, для автоцистерн и так далее. Только Audi на зимний тест одного автомобиля тратит от 2 до
Вообще реализацию автодрома можно было начать с разных сторон.
Но ситуация была сложная — как и у всех застройщиков с большими активами, которые вдруг стали пассивами. Было не до инвестиций в «Сибирское кольцо», а к тому моменту я уже вложил чуть меньше
Я с ним встретился. Он спрашивает, сколько я хочу за объект. Я говорю, что 10%: автодром оценивался в
Я тогда еще думал, что ситуация как-то будет развиваться — проект всё еще существует, у «Сибирского кольца» оформлены права на него, его можно реализовать. Но всё постепенно ушло в заморозку.
Сейчас начинку, всё, что может принести доход, можно уже пересмотреть, но всё это закладывалось изначально. Например, у нас были площадки для отработки навыков вождения и картинг — он вообще окупается за
Такой объект может стать очень сильным элементом притяжения для всей технически развитой тусовки Западной Сибири. Если у нас такой объект появится — и Урал сюда поедет. Если он будет реализован правильно, со всеми элементами, которые Герман в свое время задумывал, — это еще и хороший экономический толчок, драйвер роста, который может за собой потянуть много всяких бизнес-историй.
Нигде в Сибири больше нельзя сделать такой эффективный автодром, только в Новосибирске. Мы логистически находимся в центре агломерации в 10–12 миллионов человек, а в Красноярске на малюсенькой площадке в
Я уверен, что проект можно реализовать: мы стали гораздо опытнее, можно рассмотреть разные варианты финансирования. Но, конечно, придется каким-то образом договариваться с «Сибирским кольцом» о передаче прав — проект все-таки очень умно в свое время был сделан, и нет смысла менять его идеологию.
По данным «Контур.Фокус», половиной ООО «СРЦ "Сибирское кольцо"» владеет Алексей Джулай. Другая половина в равных долях принадлежит Александру и Сергею Квашниным.
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