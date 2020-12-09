Новосибирский девелопер вложил миллион долларов в автодром от создателя трасс «Формулы-1», но его не построили

Весной 2009 года Герман пригласил меня на конноспортивные соревнования в Аахен, потому что там была куча инвесторов. Одной из гостей там была женщина, которая занималась VIP-клубами. И мы подумали, что начать реализацию нашего проекта можно было с них: собираются 100 человек и вкладывают по 100 тысяч евро сначала в то, что дает максимальную отдачу, а потом во всё остальное — постепенно можно подключать дилерские центры и так далее.



Кроме того, в составе автодрома был элемент, который на самом деле не обязателен, — тестовое кольцо. Оно не для соревнований, а для производителей, для тестирования автомобилей: зимнего тестирования, для автоприцепов, для автоцистерн и так далее. Только Audi на зимний тест одного автомобиля тратит от 2 до 3 миллионов евро. Обычно это делали в Финляндии, но там их преследуют папарацци и нет таких низких температур, как у нас.