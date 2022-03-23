На Ипподромской открылся новый ТЦ — показываем, что там внутри (уцененная техника и дискаунтер для детей)

«Атриум» — новое имя небольшого торгового комплекса на Ипподромской, известного раньше как «Мегас». Владелец здания решил не просто найти ему новое имя, но и провел основательную реконструкцию внутреннего устройства. Супермаркет здесь начал работать еще в феврале, но официально комплекс открылся лишь в середине марта. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по новому объекту, чтобы дать возможность читателям самим решить, нужно ли им последовать его примеру.



«Мегас» на улице Ипподромской был построен с нуля в начале 2000-х . По сути, это было просто здание для большого одноименного супермаркета с некоторым количеством дополнительных помещений. Второй этаж был отдан под магазин электроники и небольшое кафе. А на первом, помимо продовольственного магазина, нашлось место лишь небольшой торговой галерее.