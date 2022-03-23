На Ипподромской открылся новый ТЦ — показываем, что там внутри (уцененная техника и дискаунтер для детей)

«Атриум» — новое имя небольшого торгового комплекса на Ипподромской, известного раньше как «Мегас». Владелец здания решил не просто найти ему новое имя, но и провел основательную реконструкцию внутреннего устройства. Супермаркет здесь начал работать еще в феврале, но официально комплекс открылся лишь в середине марта. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по новому объекту, чтобы дать возможность читателям самим решить, нужно ли им последовать его примеру.
«Мегас» на улице Ипподромской был построен с нуля в начале
После того как владелец «Сибирского гиганта» решил свернуть розничный бизнес и закрыл все магазины, компания «Райдекс», которой здание было передано в управление, решила провести то, что у специалистов по коммерческой недвижимости называется реконцепцией. На практике это означает создание нового образа объекта в глазах потенциального покупателя. Раньше основным мотивом заехать сюда был сам «Мегас» — большой супермаркет с широким выбором и богатой собственной кулинарией. Теперь нужно было придумать этому зданию какую-то новую жизнь.
Группа компаний «Райдекс» занимается выполнением строительных работ и управлением объектами недвижимости. В 2020 году ООО СК «Райдекс» получило выручку 1,9 миллиарда рублей и чистую прибыль 57 миллионов рублей. Самая большая доля в компании принадлежит Николаю Манцурову, сыну Александра Манцурова, основателя торгового холдинга «Сибирский Гигант».
В смысле якорных арендаторов у «Атриума» большого выбора не было. На момент начала реконцепции в Новосибирске были только две сети, которые развивались более или менее активно и имели в арсенале супермаркеты среднего и крупного размера — «Лента» и томская «Лама» (франчайзинговый SPAR). Но томичи видимо к тому моменту уже выдохлись (компания открыла в прошлом году рекордное количество новых магазинов). Так что «Атриуму» пришлось довольствоваться надежной, но стандартной «Супер Лентой» (все магазины «Ленты» с прошлого года имеют в названии добавочное слово, обозначающее формат конкретной торговой точки: мини, супер и гипер).
По размеру «Лента» меньше работавшего здесь «Мегаса» раза в четыре. Это новый, светлый магазин с полным набором опций для этого формата, но он точно не выглядит, как потенциальная точка притяжения, из-за которой кто-то поедет сюда специально. Обычный супермаркет, в который можно заехать по дороге или сходить из расположенного неподалеку дома.
Покупателей в «Ленте» пока немного. Ярким свидетельством этого служит полка с сахаром, который стал в последнее время предметом панических закупок. Здесь пакеты спокойно лежали на паллете, не вызывая никакого ажиотажа. В магазине работала всего одна касса, но это не приводило к возникновению очереди. Еще пара покупателей рассчитывались в этот момент за покупки у терминалов самообслуживания. Что неудивительно. В отличие от «Мегаса» в 2004 году, сегодня «Лента» далеко не единственный супермаркет в этом районе. В пятиминутной шаговой доступности здесь работают магазины практически всех основных сетей, представленных в городе: «Пятерочка», «Мария-Ра», «Магнит», «Ярче!» (два) и «Монетка».
Другой крупный арендатор ТЦ — гипермаркет бытовой техники и электроники DNS — занял весь второй этаж. Решение спорное, потому что теперь пространство у витражных окон на втором этаже, где могло бы разместиться небольшое кафе, привлекавшее сюда людей, занято офисной мебелью.
Новый магазин DNS позиционируется как гипермаркет уцененной цифровой и бытовой техники, но есть нюанс. Как описывается на сайте компании, уцeненныe тoвapы в DNS мoгyт oблaдaть pядoм нeдocтaткoв: внeшниe дeфeкты, пoлyчeнныe пpи тpaнcпopтиpoвкe и хpaнeнии; нeдoкoмплeкт (oтcyтcтвиe пyльтoв, зapядных ycтpoйcтв и тoмy пoдoбнoe), а также слeды экcплyaтaции. В продаже встречаются тoвapы пocлe гapaнтийнoгo peмoнтa и витринные образцы.
— Нa кaждый тaкoй тoвap имeeтcя aннoтaция c yкaзaниeм дeфeктa. Пoдpoбнo o дeфeктaх мoжнo paccпpocить пpoдaвцa-кoнcyльтaнтa и пocлe peшить, cтoит ли пoкyпaть дaннyю технику или нeт.
Пpи этoм cтoит yчecть, чтo в DNS, благодаря нашему собственному сервисному центру, в oтличиe oт мнoгих дpyгих мaгaзинoв, пpeдocтaвляeтcя гapaнтия нa yцeненный тoвap. Oбычнo этa гapaнтия cocтaвляeт 30 днeй c мoмeнтa пpиoбpeтeния, — говорится на сайте DNS.
Радикально сократив площадь отведенную под супермаркет, владельцы ТЦ смогли построить довольно вместительную торговую галерею. Львиная доля помещений в ней, правда, пока пустует. Нет даже признаков начавшегося ремонта или хотя бы анонсов скорого появления новых магазинов.
Но кое-кто уже работает и в галерее. Например, здесь открылась очередная точка новой для Новосибирска сети «МПР Товары для дома» (МПР — магазины постоянных распродаж). Судя по ассортименту и выкладке, это вариация на тему хорошо известной в городе сети FIX Price. В магазине даже не очень-то это скрывают, вывесив на витрину флажки с буквами «Фокус прайс».
По соседству с «МПР» расположен «Алекс Вилл» — дискаунтер игрушек и канцелярских товаров. Здесь, к слову, было замечено самое большое количество покупателей. Видно, что концепция пользуется спросом.
Живее всего выглядит зона напротив супермаркета. Здесь заполнены большинство слотов, а там, где магазины еще не открыты, висят банеры, анонсирующие новые торговые точки. Здесь можно купить восточные сладости, табачные изделия (не только сигареты), товары для домашних животных и
Управляющая компания подошла нетривиально к размещению арендаторов. Прачечную и магазин для парикмахеров вряд ли можно отнести к месту спонтанного совершения покупок. Обычно такие арендаторы расположены где-то вдалеке, потому что человек, который привез белье в стирку или приехал за расходными материалами для парикмахерской, наверняка готов для этого пройти лишние 50–100 метров. Но в «Атриуме» именно эти точки расположены на самом видном месте.
За еду в ТЦ отвечает пока только кафе сети Schmidt. Исторически это пекарни, но сейчас владелец начал открывать облегченные точки, где на месте выпекают только сдобу, а хлеб привозят из заведений побольше. Покупателей пока совсем немного. Но, возможно, народу прибавится, когда здесь же — на входе — заработают точки сети «Суши Make» и Kruger Haus (фирменные магазины завода «Томское Пиво»). На дверях будущего пивного магазина, впрочем, до сих пор висит приглашение на открытие 11 марта.
В целом заметно, что хотя сам ТЦ задумывался, как стильное и красивое место, арендаторов ему приходится искать исходя из сложившейся непростой ситуации. Поэтому вместо какого-нибудь сетевого магазина парфюмерии здесь точка по продаже духов на розлив.
«Атриум» выглядит вполне разумной попыткой использовать по-новому помещение порядком «подуставшего» торгового объекта. Сейчас это такой современный ТЦ локального масштаба, который действительно выглядит свежее и уютней аналогичных объектов вокруг. Однако эта новая концепция разрабатывалась исходя из условий и расчетов конца прошлого года. Сейчас, возможно, владельцам придется придумывать что-то новое.
Совсем недалеко от «Атриума» расположен ТРЦ «Европейский». Точнее давно построенное здание, в котором лишь начата внутренняя отделка. О том, как он там появился, кому принадлежит и есть ли у него какие-то шансы открыться для покупателей, читайте в материале НГС.