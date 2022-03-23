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Тема дняНовый ТЦ на Ипподромской
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На Ипподромской открылся новый ТЦ — показываем, что там внутри (уцененная техника и дискаунтер для детей)

«Атриум» появился на месте «Мегаса» после ремонта и реконструкции

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Вместо «Мегаса» на Ипподромской открыли новый ТЦ

Вместо «Мегаса» на Ипподромской открыли новый ТЦ

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«Атриум» — новое имя небольшого торгового комплекса на Ипподромской, известного раньше как «Мегас». Владелец здания решил не просто найти ему новое имя, но и провел основательную реконструкцию внутреннего устройства. Супермаркет здесь начал работать еще в феврале, но официально комплекс открылся лишь в середине марта. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по новому объекту, чтобы дать возможность читателям самим решить, нужно ли им последовать его примеру.

«Мегас» на улице Ипподромской был построен с нуля в начале 2000-х. По сути, это было просто здание для большого одноименного супермаркета с некоторым количеством дополнительных помещений. Второй этаж был отдан под магазин электроники и небольшое кафе. А на первом, помимо продовольственного магазина, нашлось место лишь небольшой торговой галерее.

Новое имя «Мегаса» — «Атриум»

Новое имя «Мегаса» — «Атриум»

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После того как владелец «Сибирского гиганта» решил свернуть розничный бизнес и закрыл все магазины, компания «Райдекс», которой здание было передано в управление, решила провести то, что у специалистов по коммерческой недвижимости называется реконцепцией. На практике это означает создание нового образа объекта в глазах потенциального покупателя. Раньше основным мотивом заехать сюда был сам «Мегас» — большой супермаркет с широким выбором и богатой собственной кулинарией. Теперь нужно было придумать этому зданию какую-то новую жизнь.

Группа компаний «Райдекс» занимается выполнением строительных работ и управлением объектами недвижимости. В 2020 году ООО СК «Райдекс» получило выручку 1,9 миллиарда рублей и чистую прибыль 57 миллионов рублей. Самая большая доля в компании принадлежит Николаю Манцурову, сыну Александра Манцурова, основателя торгового холдинга «Сибирский Гигант».

Продуктовым арендатором ТЦ стал магазин «Супер Лента»

Продуктовым арендатором ТЦ стал магазин «Супер Лента»

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В смысле якорных арендаторов у «Атриума» большого выбора не было. На момент начала реконцепции в Новосибирске были только две сети, которые развивались более или менее активно и имели в арсенале супермаркеты среднего и крупного размера — «Лента» и томская «Лама» (франчайзинговый SPAR). Но томичи видимо к тому моменту уже выдохлись (компания открыла в прошлом году рекордное количество новых магазинов). Так что «Атриуму» пришлось довольствоваться надежной, но стандартной «Супер Лентой» (все магазины «Ленты» с прошлого года имеют в названии добавочное слово, обозначающее формат конкретной торговой точки: мини, супер и гипер).

Центральный холл торгового комплекса

Центральный холл торгового комплекса

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По размеру «Лента» меньше работавшего здесь «Мегаса» раза в четыре. Это новый, светлый магазин с полным набором опций для этого формата, но он точно не выглядит, как потенциальная точка притяжения, из-за которой кто-то поедет сюда специально. Обычный супермаркет, в который можно заехать по дороге или сходить из расположенного неподалеку дома.

Дефицитный сахар в «Ленте» имелся в большом количестве

Дефицитный сахар в «Ленте» имелся в большом количестве

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Покупателей в «Ленте» пока немного. Ярким свидетельством этого служит полка с сахаром, который стал в последнее время предметом панических закупок. Здесь пакеты спокойно лежали на паллете, не вызывая никакого ажиотажа. В магазине работала всего одна касса, но это не приводило к возникновению очереди. Еще пара покупателей рассчитывались в этот момент за покупки у терминалов самообслуживания. Что неудивительно. В отличие от «Мегаса» в 2004 году, сегодня «Лента» далеко не единственный супермаркет в этом районе. В пятиминутной шаговой доступности здесь работают магазины практически всех основных сетей, представленных в городе: «Пятерочка», «Мария-Ра», «Магнит», «Ярче!» (два) и «Монетка».

Офисная мебель в магазине DNS

Офисная мебель в магазине DNS

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Другой крупный арендатор ТЦ — гипермаркет бытовой техники и электроники DNS — занял весь второй этаж. Решение спорное, потому что теперь пространство у витражных окон на втором этаже, где могло бы разместиться небольшое кафе, привлекавшее сюда людей, занято офисной мебелью.

Часть техники в магазин DNS еще не успели довезти

Часть техники в магазин DNS еще не успели довезти

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Новый магазин DNS позиционируется как гипермаркет уцененной цифровой и бытовой техники, но есть нюанс. Как описывается на сайте компании, уцeненныe тoвapы в DNS мoгyт oблaдaть pядoм нeдocтaткoв: внeшниe дeфeкты, пoлyчeнныe пpи тpaнcпopтиpoвкe и хpaнeнии; нeдoкoмплeкт (oтcyтcтвиe пyльтoв, зapядных ycтpoйcтв и тoмy пoдoбнoe), а также слeды экcплyaтaции. В продаже встречаются тoвapы пocлe гapaнтийнoгo peмoнтa и витринные образцы.


— Нa кaждый тaкoй тoвap имeeтcя aннoтaция c yкaзaниeм дeфeктa. Пoдpoбнo o дeфeктaх мoжнo paccпpocить пpoдaвцa-кoнcyльтaнтa и пocлe peшить, cтoит ли пoкyпaть дaннyю технику или нeт.
Пpи этoм cтoит yчecть, чтo в DNS, благодаря нашему собственному сервисному центру, в oтличиe oт мнoгих дpyгих мaгaзинoв, пpeдocтaвляeтcя гapaнтия нa yцeненный тoвap. Oбычнo этa гapaнтия cocтaвляeт 30 днeй c мoмeнтa пpиoбpeтeния, — говорится на сайте DNS.

Торговая галерея в ТЦ «Атриум»

Торговая галерея в ТЦ «Атриум»

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Радикально сократив площадь отведенную под супермаркет, владельцы ТЦ смогли построить довольно вместительную торговую галерею. Львиная доля помещений в ней, правда, пока пустует. Нет даже признаков начавшегося ремонта или хотя бы анонсов скорого появления новых магазинов.

Магазин сети «МПР Товары для дома»

Магазин сети «МПР Товары для дома»

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Но кое-кто уже работает и в галерее. Например, здесь открылась очередная точка новой для Новосибирска сети «МПР Товары для дома» (МПР — магазины постоянных распродаж). Судя по ассортименту и выкладке, это вариация на тему хорошо известной в городе сети FIX Price. В магазине даже не очень-то это скрывают, вывесив на витрину флажки с буквами «Фокус прайс».

В «Атриуме» открылся дискаунтер игрушек и канцелярских товаров

В «Атриуме» открылся дискаунтер игрушек и канцелярских товаров

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По соседству с «МПР» расположен «Алекс Вилл» — дискаунтер игрушек и канцелярских товаров. Здесь, к слову, было замечено самое большое количество покупателей. Видно, что концепция пользуется спросом.

Линия магазинов напротив «Ленты»

Линия магазинов напротив «Ленты»

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Живее всего выглядит зона напротив супермаркета. Здесь заполнены большинство слотов, а там, где магазины еще не открыты, висят банеры, анонсирующие новые торговые точки. Здесь можно купить восточные сладости, табачные изделия (не только сигареты), товары для домашних животных и т. д.

Магазин и прачечная на первом этаже

Магазин и прачечная на первом этаже

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Управляющая компания подошла нетривиально к размещению арендаторов. Прачечную и магазин для парикмахеров вряд ли можно отнести к месту спонтанного совершения покупок. Обычно такие арендаторы расположены где-то вдалеке, потому что человек, который привез белье в стирку или приехал за расходными материалами для парикмахерской, наверняка готов для этого пройти лишние 50–100 метров. Но в «Атриуме» именно эти точки расположены на самом видном месте.

Кафе на первом этаже

Кафе на первом этаже

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За еду в ТЦ отвечает пока только кафе сети Schmidt. Исторически это пекарни, но сейчас владелец начал открывать облегченные точки, где на месте выпекают только сдобу, а хлеб привозят из заведений побольше. Покупателей пока совсем немного. Но, возможно, народу прибавится, когда здесь же — на входе — заработают точки сети «Суши Make» и Kruger Haus (фирменные магазины завода «Томское Пиво»). На дверях будущего пивного магазина, впрочем, до сих пор висит приглашение на открытие 11 марта.

Арендаторов новому ТЦ приходится искать в непростой экономической ситуации

Арендаторов новому ТЦ приходится искать в непростой экономической ситуации

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В целом заметно, что хотя сам ТЦ задумывался, как стильное и красивое место, арендаторов ему приходится искать исходя из сложившейся непростой ситуации. Поэтому вместо какого-нибудь сетевого магазина парфюмерии здесь точка по продаже духов на розлив.

То, что на фото выглядит решеткой, на самом деле вывеска

То, что на фото выглядит решеткой, на самом деле вывеска

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«Атриум» выглядит вполне разумной попыткой использовать по-новому помещение порядком «подуставшего» торгового объекта. Сейчас это такой современный ТЦ локального масштаба, который действительно выглядит свежее и уютней аналогичных объектов вокруг. Однако эта новая концепция разрабатывалась исходя из условий и расчетов конца прошлого года. Сейчас, возможно, владельцам придется придумывать что-то новое.

Совсем недалеко от «Атриума» расположен ТРЦ «Европейский». Точнее давно построенное здание, в котором лишь начата внутренняя отделка. О том, как он там появился, кому принадлежит и есть ли у него какие-то шансы открыться для покупателей, читайте в материале НГС.

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