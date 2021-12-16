1,5 миллиарда в овраге: что происходит с огромным ТРЦ «Европейский» на Дуси Ковальчук

Место тоже не вызывало вопросов. Именно так, в низинах, с выходом части здания на оживленную магистраль, были возведены и тот же «Ройял Парк», и «Сибирский молл». Удачным выглядело и расположение ТРЦ на городской карте. Разросшийся Новосибирск давно ушел далеко на север, а крупных торговых объектов в этой части города практически не было.

Некоторую тревогу мог вызвать лишь застройщик — за этим проектом изначально не стояло никакой крупной структуры. Застройщиком была местная компания ООО «МИГ-1», созданная предпринимателем Дмитрием Гордеевым. Однако эта проблема вполне могла быть решена привлечением крупного инвестора (или инвесторов) уже на этапе строительства.

Генподрядчиком выступила новосибирская компания «Навигатор», которая к тому времени уже возвела несколько торговых объектов, в том числе гипермаркет «Гигант» на Энергетиков. Но ТРЦ такого размера в послужном списке компании еще не было. Для сравнения: крупнейшие торговые комплексы города, «МЕГУ» и «Ауру», строила турецкая Renaissance Concentration — один из крупнейших на тот момент игроков на рынке строительства коммерческой недвижимости.