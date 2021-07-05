ТРЦ-призрак: как олигарх построил в Новосибирске никому не нужный торговый центр

Тем не менее управленцы «Гранд Сити» демонстрировали оптимизм. Главное было пережить кратковременный инвестиционный спад, а там, дескать, ситуация наладится (так оно, к слову, и было). Но тут удар по ТЦ нанес ключевой арендатор «Мосмарт». Эта сеть уже тогда испытывала проблемы и была не в состоянии держать еще один убыточный магазин. В декабре 2008 года гипермаркет «временно» закрылся, но работу по этому адресу так и не возобновил. Вскоре закрылись и другие немногочисленные магазины в ТРЦ. А затем замок появился и на входе в сам «Гранд Сити».



Что было дальше

Если бы «Гранд Сити» был единственным девелоперским проектом такого рода у «Эстара», то материнская компания, может быть, и нашла деньги, чтобы довести его хотя бы до операционной безубыточности. Но комплексы вроде «Гранд Сити» Вадим Варшавский хотел построить по всей России, и успех у возведенных объектов почти везде был примерно таким же, как в Новосибирске. Это спровоцировало волну судебных исков, а потом и банкротство холдинга, которому стало не до коммерческой недвижимости.