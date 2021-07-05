ТРЦ-призрак: как олигарх построил в Новосибирске никому не нужный торговый центр

В Новосибирске есть несколько крупных недостроенных и заброшенных объектов, но среди них выделяется уникальное
Что за «Гранд Сити» и при чём тут металлурги
История торгового комплекса началась в середине 2000-х, когда владелец металлургического холдинга «Эстар» Вадим Варшавский решил использовать для торговли значительные земельные резервы, доставшиеся ему вместе с купленными по всей России предприятиями. В Новосибирске таким предприятием стал металлургический завод имени Кузьмина.
Сейчас идея построить крупный торговый комплекс выглядит не очень свежо, но в середине нулевых в Новосибирске не было ещё ни «МЕГИ», ни «Ауры», и людям с серьезными деньгами (или хотя бы с возможностью их взять в долг) казалось, что достаточно просто построить что-то современное и дело попрет.
В «Эстаре» решили не реконструировать уже имеющиеся корпуса завода, расположенные ближе к проезду Энергетиков (так будущий объект хотя бы был виден с дороги), а с нуля построить новое здание на участке, удаленном от автомагистрали на 300 метров.
Участок с самого начала вызывал вопросы. Сам по себе факт, что торговый объект стоит поодаль от оживленной трассы, можно было еще как-то принять. Но если львиная доля пространства между «МЕГОЙ» и улицей занята парковкой, а сам ТЦ вытянут вдоль дороги так, что не заметить его просто невозможно, то «Гранд Сити» начали строить где-то в глубине промзоны. А дорога, ведущая к будущему ТЦ, была тупиком, упирающимся в здание ТЭЦ-3.
Однако хозяина «Эстара» это не испугало, нанятые им эксперты тогда вдохновенно говорили, что смогут направить потоки покупателей к странно расположенному объекту. А со временем «Гранд Сити» должен был существенно расшириться за счет двух колоссального размера цехов площадью более 65 квадратных метров каждый. В них должны были развернуться торговые галереи, развлекательные комплексы и прочие атрибуты храмов консюмеризма. Общий размер инвестиций в «Гранд Сити» составил
Быстрый и мертвый
С открытием торгового центра вышли технические заминки, однако в 2008 году он начал работать сразу с несколькими якорными арендаторами. Здесь разместился второй в городе гипермаркет столичной сети «Мосмарт» и мебельный гипермаркет из Кузбасса «Энергия уюта», к которым должны были позже присоединиться комплекс «Созвездие развлечений» (состоит из мультиплекса, боулинга и двух ресторанов) одноименной компании, а также «Сибирский центр электроники».
Может быть, у «Гранд Сити» еще были бы какие-то надежды, если бы торговый центр заработал в более удачное время. В 2008 году разразился очередной финансовый кризис. Банки приостановили кредитование, а сетевые ритейлеры — открытие новых магазинов. Так что ТРЦ начал работать полупустым, а приезжавшие сюда немногочисленные посетители видели, что ничего особенного тут нет.
Тем не менее управленцы «Гранд Сити» демонстрировали оптимизм. Главное было пережить кратковременный инвестиционный спад, а там, дескать, ситуация наладится (так оно, к слову, и было). Но тут удар по ТЦ нанес ключевой арендатор «Мосмарт». Эта сеть уже тогда испытывала проблемы и была не в состоянии держать еще один убыточный магазин. В декабре 2008 года гипермаркет «временно» закрылся, но работу по этому адресу так и не возобновил. Вскоре закрылись и другие немногочисленные магазины в ТРЦ. А затем замок появился и на входе в сам «Гранд Сити».
Что было дальше
Если бы «Гранд Сити» был единственным девелоперским проектом такого рода у «Эстара», то материнская компания, может быть, и нашла деньги, чтобы довести его хотя бы до операционной безубыточности. Но комплексы вроде «Гранд Сити» Вадим Варшавский хотел построить по всей России, и успех у возведенных объектов почти везде был примерно таким же, как в Новосибирске. Это спровоцировало волну судебных исков, а потом и банкротство холдинга, которому стало не до коммерческой недвижимости.
С тех пор «Гранд Сити» превратился в ТРЦ-призрак. Большие буквы названия на фасаде, которые едва видны с дороги, успели уже примелькаться за эти годы. Многие горожане уже и забыли о существовании здесь какого-то торгового объекта.
Осенью 2020 года торговый центр напомнил о себе объявлением на Avito — его выставили на продажу за 990 миллионов рублей. Это самый дорогой лот, который когда-либо появлялся на этой площадке в Новосибирске. Запрошенная сумма тогда, впрочем, вызвала вопросы. Она была бы спорной даже для работавшего бизнеса. Что уж говорить про пустое здание в тупике промзоны.
Возобновить работу торгового центра несложно, главная проблема в том, как «затащить» туда арендаторов, которым придется вложить существенные деньги в открытие магазинов, а также платить аренду. Даже в популярном ТЦ магазины периодически закрываются — поток посетителей не для всех превращается в поток покупателей. Что уж говорить про торговый объект, который придется еще долго раскручивать. Особенно это актуально для так называемых «якорей» — крупных магазинов или развлекательных центров, которые и приводят в ТЦ публику.
Для того чтобы понять безнадежность ситуации в «Гранд Сити», достаточно вспомнить судьбу другого торгового объекта — ТРЦ «Европейский», который расположен в более привлекательном и правильном месте, на перекрестке Дуси Ковальчук и Танковой. Его планировали открыть еще в 2015 году. Очевидно, что если бы нашлись крупные операторы, готовые запустить в Новосибирске новые объекты, то они выбрали бы «Европейский», а не «Гранд Сити».
Кто сейчас владеет «Гранд Сити»?
По данным системы «Контур.Фокус», единственным владельцем земельного участка и самого здания сейчас является предприниматель Олег Владимирович Агеев. Кроме «Гранд Сити» у него небольшая доля (8%) в компании, которая управляет новосибирской баней «Сандуны». Олег Агеев также числится совладельцем компании «Юнис» (основной профиль — рыболовство) и ТСЖ Красный проспект, 56а.
В прошлом человек с таким же ФИО довольно долго работал в государственных структурах. Был помощником губернатора (2000–2004), главой территориального Фонда обязательного медстрахования (2004–2010) и даже несколько месяцев занимал пост министра здравоохранения Новосибирской области (2010).
Выход на новосибирский рынок шведской компании ИКЕА и ее сети «МЕГА» тоже проходил не без проблем. Стас Соколов рассказал, как полицейские кордоны встречали первых покупателей гипермаркета. Смотрите архивные кадры.