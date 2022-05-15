Траурные платья, ангел смерти и макеты трупов: как погребальный музей отметил свое 10-летие. Фоторепортаж

Ночь в музее также завершила двухдневный фестиваль-выставку «Некрополь-2022». В рамках этого фестиваля в Каменке также прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов и многого другого.