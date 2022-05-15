Траурные платья, ангел смерти и макеты трупов: как погребальный музей отметил свое 10-летие. Фоторепортаж
Праздник состоялся накануне, 14 мая
В Новосибирске 14 мая Музей мировой погребальной культуры отметил свое 10-летие. Крематорий в честь юбилея организовал Ночь в музее.
Конкурс костюмов, множество экскурсий и дефиле в траурных платьях — все события в фоторепортаже НГС.
В этом году музей мировой погребальной культуры открыл новый выставочный павильон, в котором можно отследить его историю. Часть экспонатов с 1992 по 2011 год собирал его основатель Сергей Якушин.
Дизайнер музея Павел Бабкин, который был ведущим праздника, рассказал корреспонденту НГС, что в 90-х Сергею Якушину поставили диагноз «рак» и сказали, что жить ему осталось три месяца. После этого он продал ярмарку, оставив себе некоторые экспонаты и отправился к врачам в Германии. Там диагноз не подтвердился.
— А он уже продал «Сибирскую ярмарку», начал вкладывать деньги в похоронный бизнес. И у человека поменялось видение мира, он сделал очень многое. Первыми экспонатами в музее стали гравюры, которые Сергей Якушин покупал для оформления «Сибирской ярмарки», — рассказал Павел.
В 2012 году в Новосибирске прошел перформанс, который рассказывал о вреде наркотиков. Мероприятие «Выбери жизнь» положило начало музею и задало ему направление. В павильоне от этого мероприятия остался гроб из шприцов. Также собраны все главные мероприятия музея — выставка, посвященная смерти принцессы Дианы, или различные ночи в музее. За 10 лет было сменено несколько тематик: сказки, история СССР, капуцины.
— В 2019 году было крутое мероприятие, посвященное Чернобылю. Это, я считаю, очень прорывное было, когда люди, работающие над проектом, стали хорошей командой. Мы сделали макет реактора, он был метров пять в высоту, — вспоминает бывший работник Музея Антон Кшнясев.
Ночь в музее также завершила двухдневный фестиваль-выставку «Некрополь-2022». В рамках этого фестиваля в Каменке также прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов и многого другого.
В начале марта до суда дошло дело учредителя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателя Музея смерти Сергея Якушина. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. В ноябре прошлого года сибиряка отправили под домашний арест.