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Траурные платья, ангел смерти и макеты трупов: как погребальный музей отметил свое 10-летие. Фоторепортаж

Праздник состоялся накануне, 14 мая

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Музей погребальной культуры открылся в Новосибирске в 2012 году

Музей погребальной культуры открылся в Новосибирске в 2012 году

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В Новосибирске 14 мая Музей мировой погребальной культуры отметил свое 10-летие. Крематорий в честь юбилея организовал Ночь в музее.

Конкурс костюмов, множество экскурсий и дефиле в траурных платьях — все события в фоторепортаже НГС.

Во время ночи в музее можно было посетить несколько экскурсий как внутри павильонов, так и на улице

Во время ночи в музее можно было посетить несколько экскурсий как внутри павильонов, так и на улице

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Коллекция экспонатов музея всё время пополняется. Часть покупается, но некоторые сотрудники музея делают сами

Коллекция экспонатов музея всё время пополняется. Часть покупается, но некоторые сотрудники музея делают сами

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Музей смерти известен не только в России, но и за рубежом. В 2019 году сюжет про <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2019/11/03/66294214/" class="_" target="_blank">музей показали</a> на европейском телевидении

Музей смерти известен не только в России, но и за рубежом. В 2019 году сюжет про музей показали на европейском телевидении

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В этом году музей мировой погребальной культуры открыл новый выставочный павильон, в котором можно отследить его историю. Часть экспонатов с 1992 по 2011 год собирал его основатель Сергей Якушин.

Дизайнер музея Павел Бабкин, который был ведущим праздника, рассказал корреспонденту НГС, что в 90-х Сергею Якушину поставили диагноз «рак» и сказали, что жить ему осталось три месяца. После этого он продал ярмарку, оставив себе некоторые экспонаты и отправился к врачам в Германии. Там диагноз не подтвердился.

Музей погребальной культуры — часть Новосибирского крематория. Одна из целей создания музея — привлечь внимание к кремации, отметил Павел Бабкин

Музей погребальной культуры — часть Новосибирского крематория. Одна из целей создания музея — привлечь внимание к кремации, отметил Павел Бабкин

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— А он уже продал «Сибирскую ярмарку», начал вкладывать деньги в похоронный бизнес. И у человека поменялось видение мира, он сделал очень многое. Первыми экспонатами в музее стали гравюры, которые Сергей Якушин покупал для оформления «Сибирской ярмарки», — рассказал Павел.

В 2020 году музей организовал онлайн-выставку, которая была посвящена коронавирусу и чуме. Часть экспонатов, например, макет трупа, поставили в павильон памяти

В 2020 году музей организовал онлайн-выставку, которая была посвящена коронавирусу и чуме. Часть экспонатов, например, макет трупа, поставили в павильон памяти

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В 2012 году в Новосибирске прошел перформанс, который рассказывал о вреде наркотиков. Мероприятие «Выбери жизнь» положило начало музею и задало ему направление. В павильоне от этого мероприятия остался гроб из шприцов. Также собраны все главные мероприятия музея — выставка, посвященная смерти принцессы Дианы, или различные ночи в музее. За 10 лет было сменено несколько тематик: сказки, история СССР, капуцины.

Над каждым крупным мероприятием в музее работают несколько десятков человек

Над каждым крупным мероприятием в музее работают несколько десятков человек

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— В 2019 году было крутое мероприятие, посвященное Чернобылю. Это, я считаю, очень прорывное было, когда люди, работающие над проектом, стали хорошей командой. Мы сделали макет реактора, он был метров пять в высоту, — вспоминает бывший работник Музея Антон Кшнясев.

Во время ночи в музее прошел также конкурс костюмов. В нем победила ангел смерти Юлия. Выигрыш составил 10 тысяч рублей

Во время ночи в музее прошел также конкурс костюмов. В нем победила ангел смерти Юлия. Выигрыш составил 10 тысяч рублей

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В конкурсе костюмов принимал участие и клоун

В конкурсе костюмов принимал участие и клоун

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Некоторые для создания масок на лице обращались к работающему на месте мастеру акварельного грима

Некоторые для создания масок на лице обращались к работающему на месте мастеру акварельного грима

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На празднике можно было сделать много интересных фото

На празднике можно было сделать много интересных фото

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Один из посетителей выиграл «Айфон 13»

Один из посетителей выиграл «Айфон 13»

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Особое внимание в коллекции новосибирского музея посвящено женскому трауру

Особое внимание в коллекции новосибирского музея посвящено женскому трауру

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Во время дефиле, которое завершило праздник, девушки показали траурные платья из разных эпох 19 и 20 веков

Во время дефиле, которое завершило праздник, девушки показали траурные платья из разных эпох 19 и 20 веков

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Перед юбилеем сделали ремонт в Купольном зале. Там представлена коллекция платьев 19 века

Перед юбилеем сделали ремонт в Купольном зале. Там представлена коллекция платьев 19 века

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Ночь в музее также завершила двухдневный фестиваль-выставку «Некрополь-2022». В рамках этого фестиваля в Каменке также прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов и многого другого.

В начале марта до суда дошло дело учредителя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателя Музея смерти Сергея Якушина. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. В ноябре прошлого года сибиряка отправили под домашний арест.

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