Неоновая грудь, медкнижка проститутки и первый секс-шоп Новосибирска — пикантная фотопрогулка по Музею секса

В этом году Музей секса откроет свои двери второй раз. По словам организаторов, над концепцией выставки в этом году работали в течение нескольких месяцев.



— В прошлом году, когда наша выставка проходила в секс-шопе «Казанова», мы поняли, что к этой теме есть интерес. В этом году, когда уже Ночь музеев становилась ближе, у нас не было сомнений в том, чтобы снова делать Музей секса. Над его концепцией мы начали работать месяца три назад, и это было немного сложно, потому что наша площадка по сравнению с прошлым годом увеличилась в десятки раз, — делится с НГС главный куратор выставки Карина Ляникова.