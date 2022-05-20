Неоновая грудь, медкнижка проститутки и первый секс-шоп Новосибирска — пикантная фотопрогулка по Музею секса
Эротическую выставку не включили в Ночь музеев, но это не остановило организаторов
Министерство культуры Новосибирской области отклонило заявку Музея секса на участие в Ночи музеев, запланированной на 21 мая. Его организаторов это не остановило — они всё равно откроют свою экспозицию в новосибирском арт-пространстве «Цоколь» в одно время с ежегодной акцией. На выставке будут представлены экспонаты, рассказывающие историю сексуальной жизни новосибирцев: интересные документы, фотографии и предметы личной гигиены. Корреспондентам НГС удалось побывать на площадке одного из самых неоднозначных музеев в городе до его официального открытия.
В этом году Музей секса откроет свои двери второй раз. По словам организаторов, над концепцией выставки в этом году работали в течение нескольких месяцев.
— В прошлом году, когда наша выставка проходила в секс-шопе «Казанова», мы поняли, что к этой теме есть интерес. В этом году, когда уже Ночь музеев становилась ближе, у нас не было сомнений в том, чтобы снова делать Музей секса. Над его концепцией мы начали работать месяца три назад, и это было немного сложно, потому что наша площадка по сравнению с прошлым годом увеличилась в десятки раз, — делится с НГС главный куратор выставки Карина Ляникова.
Музей секса будет представлять собой несколько комнат с различными экспозициями, чтобы разобраться что к чему, посетителям предстоит пройти круговой маршрут, который начинается с «временного портала» в XX век.
Первое помещение, в которое попадают посетители, — это исторический зал. Организаторы разделили его на пять зон. В первой рассказывают о дореволюционной России, здесь можно послушать небольшую лекцию от замдиректора Музея Новосибирска Константина Голодяева, а также увидеть настоящий желтый билет и узнать о том, где раньше находились бордели в городе.
Следующее время — 20–
Далее зритель перемещается в зону военного времени и 50–
Последний исторический период зала —
— На каждом историческом этапе, помимо экспозиции, будет находиться «аниматор» — это условно персонаж своего времени, например, в военное время у нас будет молодой человек, который нашел себе полевую жену и рассказывает гостям, как оно было. Но всей исторической составляющей у аниматоров нет, чтобы узнать больше об истории секса, нужно послушать кураторскую лекцию, которую буду читать я. Лекции будут начинаться каждый час, начиная с 17:00, — поделилась куратор Карина Ляникова.
Затем посетители попадают в зал статистики. По авторской задумке, в этом зале гости могут поделиться чем-то о себе, конечно, при условии полной анонимности.
— Нам интересно то, кто к нам приходит, чем интересуются эти люди. Мы пока не раскрываем, что будем спрашивать, но благодаря этому залу можем узнать, какими сервисами для знакомств пользуются люди, какими фантазиями люди боятся поделиться или сказать своему партнеру, но готов написать на бумажке. Кстати, человек, который туда приходит, может также посмотреть, что отвечали другие, — рассказывают организаторы.
Из зала статистики посетителей ждет прогулка по катакомбам, где можно посмотреть на главных секс-символов XX века. Редакция НГС решила оставить небольшую интригу и не рассказывать о том, кто изображен на этих фото.
Изучив секс-символов, посетители оказываются на развилке: можно уйти на лекцию или же пойти в последний зал. Лекции будут проходить в специальном Черном зале. Здесь сексологи, культурологи и историки будут читать получасовые лекции на разные темы, связанные с сексом. Например, лекцию о пяти проблемах, которые можно решить походом в секс-шоп, прочтет сексолог магазина «Казанова». А куратор Интегрального музея в Академгородке расскажет о том, как развлекалась молодежь в
Затем посетители попадают в современность. Первое, что увидит зритель, — фотозона в формате БДСМ-тематики. Здесь можно залезть в клетку, примерить маску и портупею и даже, в рамках приличия, поиграть с плеткой.
— У нас особое отношение к теме развития сексуальности на смене эпох, мы это тоже исследуем, собираем свои экспонаты. Мы подготовили современный стенд секс-шопа, привезли самые интересные и пикантные штучки, чтобы показать, как изменилась наша индустрия за последние
Чуть дальше на двух больших полотнах посетители смогут наглядно изучить то, как изменялись барьерные контрацептивы. Это небольшая идейная композиция по истории контрацепции, которая покажет, как развивался презерватив с древнейших времен и до наших дней.
Завершает выставку лаундж-зона, в которой расположилась выставка ню-снимков, которая прошла при поддержке «Сибирь.НЮ». Здесь можно увидеть работы сибирских художников и фотографов и познакомиться с эстетикой подобных фотосессий.
Помимо этого в лаундж-зоне будет печатная продукция с копиями экспонатов, а рядом будет работать бар, где можно заказать безалкогольный коктейль. Также посетители могут попасть на дегустацию съедобных смазок от партнеров музея и получить небольшие подарки, поучаствовав в конкурсе.
Музей секса будет работать только одну ночь — 21 мая, с 17:00 до 02:00. Цена билета — 350 рублей. На входе в музей будет действовать ограничение 18+. Программу Ночи в музее, куда вошло больше сотни мероприятий, мы публиковали отдельно.
История Музея секса началась несколько лет назад. Впервые познакомиться с эротической историей города новосибирцы могли в марте 2021 года, когда в Интегральном музее Академгородка начала работать временная экспозиция «Про это». Тогда это была небольшая выставка с лекциями от Карины Ляниковой и куратора Интегрального музея — Анастасии Близнюк. А в прошлом году Музей секса начал сотрудничать с секс-шопом «Казанова», проведя в их магазине в центре Новосибирска курс лекций. Тогда музей прославился огромной очередью перед входом в секс-шоп и попав в топ интересных мест прошлогодней Ночи музеев.
Отметим, что в этом году Музей секса не попал в официальную программу Ночи музеев. По словам начальника управления культуры мэрии Новосибирска Ирины Соловьевой, представленная программа музея не соответствовала тематике Ночи музеев — 2022.