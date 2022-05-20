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Репортаж

Неоновая грудь, медкнижка проститутки и первый секс-шоп Новосибирска — пикантная фотопрогулка по Музею секса

Эротическую выставку не включили в Ночь музеев, но это не остановило организаторов

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В Новосибирске на одну ночь откроется Музей секса

В Новосибирске на одну ночь откроется Музей секса

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Министерство культуры Новосибирской области отклонило заявку Музея секса на участие в Ночи музеев, запланированной на 21 мая. Его организаторов это не остановило — они всё равно откроют свою экспозицию в новосибирском арт-пространстве «Цоколь» в одно время с ежегодной акцией. На выставке будут представлены экспонаты, рассказывающие историю сексуальной жизни новосибирцев: интересные документы, фотографии и предметы личной гигиены. Корреспондентам НГС удалось побывать на площадке одного из самых неоднозначных музеев в городе до его официального открытия.

В этом году Музей секса откроется во второй раз

В этом году Музей секса откроется во второй раз

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В этом году Музей секса откроет свои двери второй раз. По словам организаторов, над концепцией выставки в этом году работали в течение нескольких месяцев.

— В прошлом году, когда наша выставка проходила в секс-шопе «Казанова», мы поняли, что к этой теме есть интерес. В этом году, когда уже Ночь музеев становилась ближе, у нас не было сомнений в том, чтобы снова делать Музей секса. Над его концепцией мы начали работать месяца три назад, и это было немного сложно, потому что наша площадка по сравнению с прошлым годом увеличилась в десятки раз, — делится с НГС главный куратор выставки Карина Ляникова.

Музей секса будет представлять собой несколько комнат с различными экспозициями, чтобы разобраться что к чему, посетителям предстоит пройти круговой маршрут, который начинается с «временного портала» в XX век.

Чтобы попасть в первый зал, нужно пройти через неоновый «временной портал»

Чтобы попасть в первый зал, нужно пройти через неоновый «временной портал»

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Первое помещение, в которое попадают посетители, — это исторический зал. Организаторы разделили его на пять зон. В первой рассказывают о дореволюционной России, здесь можно послушать небольшую лекцию от замдиректора Музея Новосибирска Константина Голодяева, а также увидеть настоящий желтый билет и узнать о том, где раньше находились бордели в городе.

Лекцию по дореволюционному времени прочтет Константин Голодяев

Лекцию по дореволюционному времени прочтет Константин Голодяев

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В этой части зала можно будет увидеть медицинскую книжку проститутки и узнать о том, где работали эти женщины в Новосибирске

В этой части зала можно будет увидеть медицинскую книжку проститутки и узнать о том, где работали эти женщины в Новосибирске

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Следующее время — 20–30-е годы прошлого века. По мнению организаторов, пожалуй, один из самых интересных периодов в истории секса. Выставка проиллюстрирована плакатами и календарями в свойственном для того периода стиле. На этой площадке можно узнать о том, как в России, помимо политической, произошла и сексуальная революция. А также узнать про 10 половых заповедей, теорию стакана воды, о домах-коммунах или о том, какое отношение к сексуальной революции имела Александра Коллонтай.

В этой части экспозиции расскажут про теорию стакана воды и про концепцию домов-коммун

В этой части экспозиции расскажут про теорию стакана воды и про концепцию домов-коммун

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Иллюстрировали этот зал плакатами в свойственной для того времени стилистике

Иллюстрировали этот зал плакатами в свойственной для того времени стилистике

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Далее зритель перемещается в зону военного времени и 50–60-х годов. Здесь можно узнать, какой была сексуальная жизнь на фронте и увидеть серию невероятно пикантных фотокарточек, которые были своего рода ценностью для военных. А при поддержке Интегрального музея-квартиры Академгородка зрители смогут увидеть мир 60-х годов: старые контрацептивы, женское нижнее белье и многое другое.

Серию пикантных фотографий, которыми обменивались в военные годы, также представили в музее

Серию пикантных фотографий, которыми обменивались в военные годы, также представили в музее

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На выставке можно увидеть, как выглядели контрацептивы раньше

На выставке можно увидеть, как выглядели контрацептивы раньше

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Узнать о сексуальной жизни на фронте смогут зрители через речь аниматора в форме солдата и через рассказ куратора музея

Узнать о сексуальной жизни на фронте смогут зрители через речь аниматора в форме солдата и через рассказ куратора музея

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Последний исторический период зала — 90-е. Здесь есть экспозиция с прилавком из первого секс-шопа в городе, где можно посмотреть на резиновых женщин, «прабабушек» и «прадедушек» секс-игрушек. Можно почитать популярную газету «СПИД-Инфо», разные выпуски которой представлены на выставке, или увидеть популярные книжные издания про секс. Помимо этого, здесь также можно найти эротические фотографии в стиле этого времени, посмотреть колоду карт с обнаженкой и наглядно изучить, как с 60-х изменились барьерные контрацептивы.

Здесь можно найти «прабабушек» и «прадедушек» секс-игрушек

Здесь можно найти «прабабушек» и «прадедушек» секс-игрушек

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Пикантная пленка, колода карт с обнаженкой и старые презервативы можно найти в уголке <nobr class="_">90-х</nobr>

Пикантная пленка, колода карт с обнаженкой и старые презервативы можно найти в уголке 90-х

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— На каждом историческом этапе, помимо экспозиции, будет находиться «аниматор» — это условно персонаж своего времени, например, в военное время у нас будет молодой человек, который нашел себе полевую жену и рассказывает гостям, как оно было. Но всей исторической составляющей у аниматоров нет, чтобы узнать больше об истории секса, нужно послушать кураторскую лекцию, которую буду читать я. Лекции будут начинаться каждый час, начиная с 17:00, — поделилась куратор Карина Ляникова.

Музей гарантирует анонимность оставленных ответов

Музей гарантирует анонимность оставленных ответов

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Затем посетители попадают в зал статистики. По авторской задумке, в этом зале гости могут поделиться чем-то о себе, конечно, при условии полной анонимности.

— Нам интересно то, кто к нам приходит, чем интересуются эти люди. Мы пока не раскрываем, что будем спрашивать, но благодаря этому залу можем узнать, какими сервисами для знакомств пользуются люди, какими фантазиями люди боятся поделиться или сказать своему партнеру, но готов написать на бумажке. Кстати, человек, который туда приходит, может также посмотреть, что отвечали другие, — рассказывают организаторы.

Из зала статистики посетителей ждет прогулка по катакомбам, где можно посмотреть на главных секс-символов XX века. Редакция НГС решила оставить небольшую интригу и не рассказывать о том, кто изображен на этих фото.

Но подглядеть на снимки секс-символов можно

Но подглядеть на снимки секс-символов можно

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Изучив секс-символов, посетители оказываются на развилке: можно уйти на лекцию или же пойти в последний зал. Лекции будут проходить в специальном Черном зале. Здесь сексологи, культурологи и историки будут читать получасовые лекции на разные темы, связанные с сексом. Например, лекцию о пяти проблемах, которые можно решить походом в секс-шоп, прочтет сексолог магазина «Казанова». А куратор Интегрального музея в Академгородке расскажет о том, как развлекалась молодежь в 60-е.

Лекции об истории секса пройдут в Черном зале. Читать их будут приглашенные эксперты, например, сексолог «Казановы»

Лекции об истории секса пройдут в Черном зале. Читать их будут приглашенные эксперты, например, сексолог «Казановы»

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Затем посетители попадают в современность. Первое, что увидит зритель, — фотозона в формате БДСМ-тематики. Здесь можно залезть в клетку, примерить маску и портупею и даже, в рамках приличия, поиграть с плеткой.

В музее можно устроить БДСМ-фотосессию, так как экспонаты можно примерять

В музее можно устроить БДСМ-фотосессию, так как экспонаты можно примерять

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— У нас особое отношение к теме развития сексуальности на смене эпох, мы это тоже исследуем, собираем свои экспонаты. Мы подготовили современный стенд секс-шопа, привезли самые интересные и пикантные штучки, чтобы показать, как изменилась наша индустрия за последние 30 лет. Отмечу, что для большинства людей современный секс-шоп — своего рода тоже музей. Очень часто к нам приходят люди, не готовые к покупке или открытому разговору, и наши продавцы проводят небольшие «экскурсии», которые должны расслабить человека и показать, что интерес к сексу — это нормально и не стыдно, — делятся представители «Казановы».

По словам представителя «Казановы», современный секс-шоп для многих людей — тоже своеобразный музей

По словам представителя «Казановы», современный секс-шоп для многих людей — тоже своеобразный музей

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На выставке можно примерить любой аксессуар

На выставке можно примерить любой аксессуар

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Чуть дальше на двух больших полотнах посетители смогут наглядно изучить то, как изменялись барьерные контрацептивы. Это небольшая идейная композиция по истории контрацепции, которая покажет, как развивался презерватив с древнейших времен и до наших дней.

Завершает выставку лаундж-зона, в которой расположилась выставка ню-снимков, которая прошла при поддержке «Сибирь.НЮ». Здесь можно увидеть работы сибирских художников и фотографов и познакомиться с эстетикой подобных фотосессий.

Здесь можно найти работы известных сибирских фотографов. Интересный факт, что часть снимков сделана просто на телефон

Здесь можно найти работы известных сибирских фотографов. Интересный факт, что часть снимков сделана просто на телефон

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Помимо этого в лаундж-зоне будет печатная продукция с копиями экспонатов, а рядом будет работать бар, где можно заказать безалкогольный коктейль. Также посетители могут попасть на дегустацию съедобных смазок от партнеров музея и получить небольшие подарки, поучаствовав в конкурсе.

Музей секса будет работать только одну ночь — 21 мая, с 17:00 до 02:00. Цена билета — 350 рублей. На входе в музей будет действовать ограничение 18+. Программу Ночи в музее, куда вошло больше сотни мероприятий, мы публиковали отдельно.

В лаундж-зоне можно дегустировать съедобные смазки

В лаундж-зоне можно дегустировать съедобные смазки

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История Музея секса началась несколько лет назад. Впервые познакомиться с эротической историей города новосибирцы могли в марте 2021 года, когда в Интегральном музее Академгородка начала работать временная экспозиция «Про это». Тогда это была небольшая выставка с лекциями от Карины Ляниковой и куратора Интегрального музея — Анастасии Близнюк. А в прошлом году Музей секса начал сотрудничать с секс-шопом «Казанова», проведя в их магазине в центре Новосибирска курс лекций. Тогда музей прославился огромной очередью перед входом в секс-шоп и попав в топ интересных мест прошлогодней Ночи музеев.

Отметим, что в этом году Музей секса не попал в официальную программу Ночи музеев. По словам начальника управления культуры мэрии Новосибирска Ирины Соловьевой, представленная программа музея не соответствовала тематике Ночи музеев — 2022.

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