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Больше сотни площадок: появилась расширенная афиша на Ночь музеев — 2022 в Новосибирске

Основной темой в 2022 году станет «Мода на традиции»

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Новосибирск участвует в Ночи музеев в <nobr class="_">14-й</nobr> раз

Новосибирск участвует в Ночи музеев в 14-й раз

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Министерство культуры Новосибирской области опубликовал афишу более 100 мероприятий, которые пройдут в городе и области с 21 по 22 мая во время акции «Ночь в музее».

Новосибирск участвует во всероссийской акции 14-й раз.

— В Новосибирске и районах области в этот день будут работать около 100 площадок. Вопреки стереотипам, участниками становятся не только музеи и выставочные площадки (как государственные, так и коммерческие), но и театры, концертные организации, культурно-досуговые учреждения — так, необычные программы для зрителей готовят Новосибирская филармония, Новосибирский музыкальный театр, «Клуб "Революция"» и другие. Основной темой в 2022 году станет «Мода на традиции» — многие посвятили свои программы Году культурного наследия народов России, а также 85-летию Новосибирской области, — отметил и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Минкульт опубликовал афишу более 100 мероприятий — смотрим самые интересные.

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Неделю назад Музей мировой погребальной культуры отметил свое 10-летие. Крематорий в честь юбилея организовал Ночь в музее. Как это было — в фоторепортаже НГС.

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