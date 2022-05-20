Больше сотни площадок: появилась расширенная афиша на Ночь музеев — 2022 в Новосибирске
Основной темой в 2022 году станет «Мода на традиции»
Министерство культуры Новосибирской области опубликовал афишу более 100 мероприятий, которые пройдут в городе и области с 21 по 22 мая во время акции «Ночь в музее».
Новосибирск участвует во всероссийской акции
— В Новосибирске и районах области в этот день будут работать около 100 площадок. Вопреки стереотипам, участниками становятся не только музеи и выставочные площадки (как государственные, так и коммерческие), но и театры, концертные организации, культурно-досуговые учреждения — так, необычные программы для зрителей готовят Новосибирская филармония, Новосибирский музыкальный театр, «Клуб "Революция"» и другие. Основной темой в 2022 году станет «Мода на традиции» — многие посвятили свои программы Году культурного наследия народов России, а также 85-летию Новосибирской области, — отметил
Минкульт опубликовал афишу более 100 мероприятий — смотрим самые интересные.
Неделю назад Музей мировой погребальной культуры отметил свое 10-летие. Крематорий в честь юбилея организовал Ночь в музее. Как это было — в фоторепортаже НГС.