34 красивых девушки претендуют на звание «Мисс Офис — 2023»: смотрите и голосуйте

Генеральный информационный партнер — портал НГС. Мы предлагаем читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 20 апреля и прошел прекастинг. Голосование начинается сегодня, 24 апреля, и продлится до 18:00 28 апреля. Победителей объявят на кастинге. А вы всё еще можете отправить заявку на участие в кастинге.

1. Алина Рудинская