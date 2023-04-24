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34 красивых девушки претендуют на звание «Мисс Офис — 2023»: смотрите и голосуйте

Победительницы могут выиграть 3 миллиона рублей

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Голосование на НГС не влияет на результат кастинга, но победительница получит приз от редакции

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34 сибирячки прошли прекастинг конкурса «Мисс Офис — 2023» в Новосибирске. Об этом редакции сообщили организаторы.

29 апреля состоится кастинг, участие в нем могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет. Победительницы получат возможность представить Новосибирск в полуфинале конкурса и выиграть 3 миллиона рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус» и бренда Attache.

Генеральный информационный партнер — портал НГС. Мы предлагаем читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 20 апреля и прошел прекастинг. Голосование начинается сегодня, 24 апреля, и продлится до 18:00 28 апреля. Победителей объявят на кастинге. А вы всё еще можете отправить заявку на участие в кастинге.

1. Алина Рудинская

Алине <nobr class="_">31 год</nobr>

Алине 31 год

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Алина Рудинская — менеджер по продажам в компании Sell Service. Ее хобби — это проведение индийской игры «Лила».

2. Анастасия Шишкина

Анастасии <nobr class="_">22 года</nobr>

Анастасии 22 года

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Анастасия Шишкина работает оператором в ЦФТ, а в свободное время любит играть на фортепиано и заниматься вокалом.

3. Алина Боробова

Алине <nobr class="_">23 года</nobr>

Алине 23 года

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Алина Боробова — юрист в ООО «Нобл Компани». Она увлекается танцами.

4. Татьяна Бугульминцева

Татьяне <nobr class="_">24 года</nobr>

Татьяне 24 года

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Татьяна Бугульминцева — специалист по недвижимости в ИА «Легко». Ее хобби — это праздники, мыльные пузыри.

5. Анастасия Булгакова

Анастасии <nobr class="_">34 года</nobr>

Анастасии 34 года

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Анастасия Булгакова — менеджер по маркетингу и рекламе в АО «ИнфоТеКС», увлекается вокалом.

6. Анастасия Варутина

Анастасии <nobr class="_">26 лет</nobr>

Анастасии 26 лет

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Анастасия Варутина — таргетолог в AS Trading School, в свободное время занимается танцами.

7. Анастасия Герасимова

Анастасии <nobr class="_">25 лет</nobr>

Анастасии 25 лет

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Анастасия Герасимова — клиентский менеджер «Премьер» ПАО «Сбербанк», увлекается танцами и спортом.

8. Анастасия Горбатова

Анастасии <nobr class="_">23 года</nobr>

Анастасии 23 года

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Анастасия Горбатова — проект-менеджер в «Первом национальном рекламном агентстве», ее хобби — сноубординг.

9. Юлия Григорьева

Юлии <nobr class="_">26 лет</nobr>

Юлии 26 лет

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Юлия Григорьева — старший государственный налоговый инспектор в налоговой, занимается pole dance.

10. Людмила Дурсанова

Людмиле <nobr class="_">26 лет</nobr>

Людмиле 26 лет

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Людмила Дурсанова — ведущий специалист по работе с юридическими лицами в ПАО «ВТБ». Ее увлечения — exotic pole dance, фитнес, плавание, тренажерный зал, лыжные гонки, сноуборд, фото- и видеосъемки.

11. Вита Жизневских

Вите <nobr class="_">24 года</nobr>

Вите 24 года

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Вита Жизневских — руководитель контент-отдела ВЗО, любит музыку.

12. Елизавета Зонова

Елизавете <nobr class="_">24 года</nobr>

Елизавете 24 года

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Елизавета Зонова — ведущий инженер планирования сетей доступа в ПАО «Ростелеком». Любит танцы и спорт.

13. Кристина Каржаневская

Кристине <nobr class="_">30 лет</nobr>

Кристине 30 лет

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Кристина Каржаневская — HR-менеджер федерального агентства недвижимости «Этажи». Ее хобби — астрология, йога, танцы.

14. Анна Карпова

Анне <nobr class="_">22 года</nobr>

Анне 22 года

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Анна Карпова — юрист в ООО «Агротрак». Увлекается музыкой и фото.

15. Ксения Ковалёва

Ксении <nobr class="_">20 лет</nobr>

Ксении 20 лет

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Ксения Ковалёва — менеджер в АО «Согаз», любит легкую атлетику.

16. Ирина Козлобродова

Ирине <nobr class="_">24 года</nobr>

Ирине 24 года

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Ирина Козлобродова — управляющая салоном Beauty_club. О себе девушка рассказывает так: «Я разносторонний человек, с детства занимаюсь разными видами спорта, танцами, сейчас занимаюсь вокалом, также люблю рукоделие, кулинарию».

17. Кристина Колесникова

Кристине <nobr class="_">23 года</nobr>

Кристине 23 года

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Кристина Колесникова — персональный менеджер сегмента «Премьер» Сбербанка. Любит танцы.

18. Виктория Лапина

Виктории <nobr class="_">33 года</nobr>

Виктории 33 года

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Виктория Лапина — старший менеджер отдела бронирования AYS Group, также занимается организацией свадеб, любит поэзию.

19. Марина Литвяк

Марине <nobr class="_">26 лет</nobr>

Марине 26 лет

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Марина Литвяк — главный специалист отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Новосибирской области.

— Занимаюсь моделингом, очень люблю заниматься дефиле и фотопозированием! Также очень нравится заниматься хореографией, йогой, растяжкой в гамаках. Люблю читать книги по психологии и личностному росту, автобиографии известных личностей, — рассказывает Марина.

20. Екатерина Мезенцева

Екатерине <nobr class="_">30 лет</nobr>

Екатерине 30 лет

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Екатерина Мезенцева — главный специалист ПТО ФГУП «ГУСС», филиал «Сибирское строительное управление». Любит вокал.

21. Наталья Москвитина

Наталье <nobr class="_">27 лет</nobr>

Наталье 27 лет

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Наталья Москвитина — руководитель отдела продаж в бизнес-журнале Status в ООО «Яхомов и партнеры». Хобби — рисование, путешествия.

22. Наталья Нестеркина

Наталье <nobr class="_">34 года</nobr>

Наталье 34 года

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Наталья Нестеркина — офис-менеджер в ООО «ГК Эльф». Занимается кайтингом.

23. Влада Перевозкина

Владе <nobr class="_">23 года</nobr>

Владе 23 года

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Влада Перевозкина — менеджер по обслуживанию клиентов малого и среднего бизнеса банка ВТБ. Хобби — книги, путешествия. Ее вдохновляют йога и гончарная мастерская.

24. Кристина Русских

Кристине <nobr class="_">32 года</nobr>

Кристине 32 года

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Кристина Русских — преподаватель английского языка на фрилансе и в частной школе. Увлекается кавказскими танцами.

25. Светлана Самойленко

Светлане <nobr class="_">21 год</nobr>

Светлане 21 год

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Светлана Самойленко — специалист входящей линии департамента досудебного взыскания в ООО «Право онлайн». Увлечения — спорт, музыка.

26. Мария Саулевич

Марии <nobr class="_">31 год</nobr>

Марии 31 год

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Мария Саулевич — специалист по маркетингу в ООО «Новосибирский завод резки металла». Любит ходить в тренажерный зал.

27. Арина Синкина

Арине <nobr class="_">25 лет</nobr>

Арине 25 лет

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Арина Синкина — старший инженер планирования радиосети в ПАО «МегаФон». Любит танцы.

28. Кристина Таньшина

Кристине <nobr class="_">24 года</nobr>

Кристине 24 года

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Кристина Таньшина — главный менеджер счета в банке ВТБ. Хобби — бег, фитнес, профессиональное пение в машине.

29. Дарья Ткачева

Дарье <nobr class="_">23 года</nobr>

Дарье 23 года

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Дарья Ткачева — менеджер по продажам мероприятий в ООО «Парадигма Групп» (отель «Азимут Новосибирск»). Увлечения — спорт и питомец.

30. Марина Филатова

Марине <nobr class="_">31 год</nobr>

Марине 31 год

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Марина Филатова — руководитель отдела продаж в ООО «САВА Сервис». Любит активный образ жизни, прогулки на свежем воздухе, чтение книг, кулинарию.

31. Алиса Филиппова

Алисе <nobr class="_">21 год</nobr>

Алисе 21 год

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Алиса Филиппова — администратор Royal Thai. Любит плавание, рукоделие, медитации, путешествия по России.

32. Алиса Шведова

Алисе <nobr class="_">28 лет</nobr>

Алисе 28 лет

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Алиса Шведова — оператор ЗАО «ЦФТ». Увлечения — йога, дизайн одежды, стихи, pole dance, вокал.

33. Татьяна Шишкина

Татьяне <nobr class="_">22 года</nobr>

Татьяне 22 года

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Татьяна Шишкина — специалист по кадровому делопроизводству социально-кадрового центра Западно-Сибирской железной дороги. Любит спорт.

34. Елизавета Шубина

Елизавете <nobr class="_">26 лет</nobr>

Елизавете 26 лет

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Елизавета Шубина — ведущий юрисконсульт по сопровождению судебного процесса ООО «Интел коллект». Любит танцы, фитнес.

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