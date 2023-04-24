34 красивых девушки претендуют на звание «Мисс Офис — 2023»: смотрите и голосуйте

34 сибирячки прошли прекастинг конкурса «Мисс Офис — 2023» в Новосибирске. Об этом редакции сообщили организаторы.
29 апреля состоится кастинг, участие в нем могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до
Генеральный информационный партнер — портал НГС. Мы предлагаем читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 20 апреля и прошел прекастинг. Голосование начинается сегодня, 24 апреля, и продлится до 18:00 28 апреля. Победителей объявят на кастинге. А вы всё еще можете отправить заявку на участие в кастинге.
1. Алина Рудинская
Алина Рудинская — менеджер по продажам в компании Sell Service. Ее хобби — это проведение индийской игры «Лила».
2. Анастасия Шишкина
Анастасия Шишкина работает оператором в ЦФТ, а в свободное время любит играть на фортепиано и заниматься вокалом.
3. Алина Боробова
Алина Боробова — юрист в ООО «Нобл Компани». Она увлекается танцами.
4. Татьяна Бугульминцева
Татьяна Бугульминцева — специалист по недвижимости в ИА «Легко». Ее хобби — это праздники, мыльные пузыри.
5. Анастасия Булгакова
Анастасия Булгакова — менеджер по маркетингу и рекламе в АО «ИнфоТеКС», увлекается вокалом.
6. Анастасия Варутина
Анастасия Варутина — таргетолог в AS Trading School, в свободное время занимается танцами.
7. Анастасия Герасимова
Анастасия Герасимова — клиентский менеджер «Премьер» ПАО «Сбербанк», увлекается танцами и спортом.
8. Анастасия Горбатова
Анастасия Горбатова — проект-менеджер в «Первом национальном рекламном агентстве», ее хобби — сноубординг.
9. Юлия Григорьева
Юлия Григорьева — старший государственный налоговый инспектор в налоговой, занимается pole dance.
10. Людмила Дурсанова
Людмила Дурсанова — ведущий специалист по работе с юридическими лицами в ПАО «ВТБ». Ее увлечения — exotic pole dance, фитнес, плавание, тренажерный зал, лыжные гонки, сноуборд, фото- и видеосъемки.
11. Вита Жизневских
Вита Жизневских — руководитель контент-отдела ВЗО, любит музыку.
12. Елизавета Зонова
Елизавета Зонова — ведущий инженер планирования сетей доступа в ПАО «Ростелеком». Любит танцы и спорт.
13. Кристина Каржаневская
Кристина Каржаневская — HR-менеджер федерального агентства недвижимости «Этажи». Ее хобби — астрология, йога, танцы.
14. Анна Карпова
Анна Карпова — юрист в ООО «Агротрак». Увлекается музыкой и фото.
15. Ксения Ковалёва
Ксения Ковалёва — менеджер в АО «Согаз», любит легкую атлетику.
16. Ирина Козлобродова
Ирина Козлобродова — управляющая салоном Beauty_club. О себе девушка рассказывает так: «Я разносторонний человек, с детства занимаюсь разными видами спорта, танцами, сейчас занимаюсь вокалом, также люблю рукоделие, кулинарию».
17. Кристина Колесникова
Кристина Колесникова — персональный менеджер сегмента «Премьер» Сбербанка. Любит танцы.
18. Виктория Лапина
Виктория Лапина — старший менеджер отдела бронирования AYS Group, также занимается организацией свадеб, любит поэзию.
19. Марина Литвяк
Марина Литвяк — главный специалист отдела труда, муниципальной службы и кадровой работы управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Новосибирской области.
— Занимаюсь моделингом, очень люблю заниматься дефиле и фотопозированием! Также очень нравится заниматься хореографией, йогой, растяжкой в гамаках. Люблю читать книги по психологии и личностному росту, автобиографии известных личностей, — рассказывает Марина.
20. Екатерина Мезенцева
Екатерина Мезенцева — главный специалист ПТО ФГУП «ГУСС», филиал «Сибирское строительное управление». Любит вокал.
21. Наталья Москвитина
Наталья Москвитина — руководитель отдела продаж в бизнес-журнале Status в ООО «Яхомов и партнеры». Хобби — рисование, путешествия.
22. Наталья Нестеркина
Наталья Нестеркина — офис-менеджер в ООО «ГК Эльф». Занимается кайтингом.
23. Влада Перевозкина
Влада Перевозкина — менеджер по обслуживанию клиентов малого и среднего бизнеса банка ВТБ. Хобби — книги, путешествия. Ее вдохновляют йога и гончарная мастерская.
24. Кристина Русских
Кристина Русских — преподаватель английского языка на фрилансе и в частной школе. Увлекается кавказскими танцами.
25. Светлана Самойленко
Светлана Самойленко — специалист входящей линии департамента досудебного взыскания в ООО «Право онлайн». Увлечения — спорт, музыка.
26. Мария Саулевич
Мария Саулевич — специалист по маркетингу в ООО «Новосибирский завод резки металла». Любит ходить в тренажерный зал.
27. Арина Синкина
Арина Синкина — старший инженер планирования радиосети в ПАО «МегаФон». Любит танцы.
28. Кристина Таньшина
Кристина Таньшина — главный менеджер счета в банке ВТБ. Хобби — бег, фитнес, профессиональное пение в машине.
29. Дарья Ткачева
Дарья Ткачева — менеджер по продажам мероприятий в ООО «Парадигма Групп» (отель «Азимут Новосибирск»). Увлечения — спорт и питомец.
30. Марина Филатова
Марина Филатова — руководитель отдела продаж в ООО «САВА Сервис». Любит активный образ жизни, прогулки на свежем воздухе, чтение книг, кулинарию.
31. Алиса Филиппова
Алиса Филиппова — администратор Royal Thai. Любит плавание, рукоделие, медитации, путешествия по России.
32. Алиса Шведова
Алиса Шведова — оператор ЗАО «ЦФТ». Увлечения — йога, дизайн одежды, стихи, pole dance, вокал.
33. Татьяна Шишкина
Татьяна Шишкина — специалист по кадровому делопроизводству социально-кадрового центра Западно-Сибирской железной дороги. Любит спорт.
34. Елизавета Шубина
Елизавета Шубина — ведущий юрисконсульт по сопровождению судебного процесса ООО «Интел коллект». Любит танцы, фитнес.