freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 77.20
eur 84.25
Тема дняСибирячка заявила о похищении человека
Все новости
Все новости
Обзор

«Я могу обратиться к охране? Это же мой концерт!»: что случилось во время выступления Ольги Бузовой

Певица выступила с шоу-программой «Вот она я» 13 мая в ДКЖ — рассказываем, как всё прошло

12 252

Концерт Ольги Бузовой в Новосибирске прошел в субботу, 13 мая, в ДКЖ

Поделиться

В последнее время звёзды ну очень масштабного уровня зачастили с визитами в Новосибирск. Не успели мы отойти от концерта короля ремейков Филиппа Киркорова, как в столицу Сибири нагрянула звезда «Дома-2» Ольга Бузова. 13 мая в концертном зале ДКЖ певица и телеведущая выступила с шоу «Вот она я». Свет, звук, танцы и музыкальные шедевры от Оли — зрители были в неописуемом восторге. Однако не всё в тот день прошло гладко — зрители имели возможность увидеть капризы звезды, но не будем забегать вперед. Корреспондентам НГС тоже посчастливилось посмотреть на живую легенду — рассказываем, что было на концерте.

Начало мероприятия было заявлено на 19:00. Прибыв на место несколько заранее, мы ожидали увидеть толпу фанатов на входе, но не случилось. На ступенях Дворца культуры железнодорожников мы встретили пару-тройку человек и промоутера с листовками на концерт другой певицы — Мари Краймбрери. Удивило то, что из окон дворца в женском исполнении раздавались хорошо узнаваемые строчки песни «Танцы» рок-группы The Hatters. Неужто Оля репетирует?

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Смотрим, как прошел концерт Ольги Бузовой в Новосибирске

Видео: Алина Скитович, Антон Дигаев

Ближе к началу, уже внутри, мы с интересом разглядывали публику — мужчины и женщины возраста 35–40+, дети, подростки и пенсионерки, вероятно поклонницы реалити-шоу «Дом-2», пришедшие по льготному билету (это предположение). Усевшись в мягкие кресла, мы принялись ждать появления звезды.

— Оля, Оля, Оля! — возбужденно кричала толпа.

— Оля, я люблю тебя! — кричала фанатка срывающимся на визг голосом.

Оля вышла лишь спустя 25 минут. Шоу началось с видеопрезентации и танцевальной постановки, а после появилась и сама певица в роскошном наряде: высокий кокошник со стразами и платье в пол в русском народном стиле.

Концерт певицы задержался на 25 минут

Концерт певицы задержался на 25 минут

Поделиться

Зазвучали строчки песни «Вот она я», повторяющие название шоу-программы.

— И снова я меняю номера, но ты считаешь это вызов. Я твое сердце режу пополам. Нет, не любовь, даже не близко, — пела Ольга. На припеве Бузова скинула объемную накидку и кокошник, представ перед зрителями в ультракоротком переливающемся платье.

— Вот она я, твоя роковая ошибка, — повторила несколько раз одну и ту же строчку звезда.

Ольге Бузовой 37 лет

Ольге Бузовой 37 лет

Поделиться

Отличительная черта шоу Бузовой — хореография. Певицу на сцене сопровождали танцоры, двигалась в такт музыке и сама Ольга, но как-то не активно. Всё действо сопровождалась световым шоу — к нему претензий не имеем.

— Я очень рада встрече с вами, я скучала. А вы? — поприветствовала Ольга Бузова своих зрителей под бурные овации и аплодисменты. — Спасибо вам большое. Я приглашаю вас в свой космос. Пойдем со мной? Вы настоящие? Давайте быть, а не казаться (намек на песню «Выключим рассвет»).

Шоу «Вот она я» впервые прозвучало в Новосибирске

Шоу «Вот она я» впервые прозвучало в Новосибирске

Поделиться

Шоу «Вот она я» Бузова привезла в Новосибирск впервые. Певица рассказала, что в нашем городе у нее много друзей, и некоторые из них присутствовали в зале.

— Каждый город особенный, не бывает одинаковых городов. Города наполняют люди, разные и необходимые для меня, для моего сердца, — томно проговорила Ольга. — Когда мы готовили это шоу, задались вопросом: а что такое любовь?

— Это ты! — выкрикнул кто-то из толпы.

— Я слышу, у меня хороший слух, я же певица, — улыбнулась Оля и продолжила подводку к следующей песне. — Любовь — это самое главное, что есть в нашей жизни, а какой у нее код?

Пропев этот меланхоличный трек («Код любви»), певица удалилась со сцены для смены образа, оставив очередной видеоряд, где она буквально до костей обнажается перед зрителями, раскрывая свою душу наизнанку.

Во время концерта Ольга Бузова много общалась со зрителями

Во время концерта Ольга Бузова много общалась со зрителями

Поделиться

— Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Девочку, что любит сильно, так легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада, больше ей такой любви не надо, не надо, не надо, — Ольга вернулась с песней «Розовые очки», сменив белое платье на красное. Публика увлеченно приплясывала под незатейливый ритм.

Билеты на концерт Ольги стоили от 1600 рублей до 5000 рублей. Партер был раскуплен практически полностью, а на балконе наблюдались свободные места. Возрастное ограничение при покупке билета — 16+, тем не менее в зале присутствовало большое количество детей, некоторые из них пришли с самодельными плакатами.

Софа и Дима рассказали, что их любимая песня Бузовой — «Водица» (которую Ольга так и не спела)

Софа и Дима рассказали, что их любимая песня Бузовой — «Водица» (которую Ольга так и не спела)

Поделиться

Звучат песни «Верни», «Заплачу» — публика хором скандирует знакомые строчки и возбужденно приплясывает, снимая на телефоны своего кумира.

— Мне нужна ваша любовь, — говорит Бузова.

Ознакомившись заранее с творчеством певицы, мы отчетливо слышим разницу в исполнении: вживую Бузова звучит иначе (да здравствует фонограмма) и танцует не ахти. Признаемся, ожидали большего, как от нее самой, так и от танцевальной команды, у которой часто случался рассинхрон в движениях. Настоящий голос Бузовой оказался грубоватым и сопровождался одышкой.

В Новосибирск Ольга Бузова прилетела на частном самолете из Барнаула

В Новосибирск Ольга Бузова прилетела на частном самолете из Барнаула

Поделиться

Длинные заученные речи звучали не слишком искренне, видеоряды, созданные нейросетью, вызывали скуку. Долгие паузы между сменой образов тоже не шли в плюс программе — танцоры в это время стояли столбом, будто опасаясь сделать лишнее движение без своей предводительницы.

Настал долгожданный момент вручения цветов — поклонницы певицы вереницей потянулись к сцене с объемными букетами. Среди дарителей была замечена Сибирская Круэлла — Ольга Платонова в очередной раз появилась на публике в эпатирующем образе: белом халате, с капельницей и в очках на пол-лица (накануне у нее была операция на глаза).

Ольга Бузова сказала Сибирской Круэлле, что она красивая даже с опухшими глазами

Ольга Бузова сказала Сибирской Круэлле, что она красивая даже с опухшими глазами

Поделиться

Фанатов у Ольги Бузовой действительно много — толпа ее любит. Срывающиеся на крик признания в любви и выражение восторгов активно разносились эхом по зрительному залу.

— Мне нравится, что вы дарите мне цветы, покупаете билеты на первый ряд, чтобы лучше меня разглядеть. Нормально живу? — спрашивает Ольга Бузова у зрителей.

Ольга с радостью отметила, что мужская часть ее аудитории заметно выросла

Ольга с радостью отметила, что мужская часть ее аудитории заметно выросла

Поделиться

Осмелев, фанаты собрались толпой у сцены, чтобы прикоснуться к звезде. Поначалу Бузовой явно нравилось внимание (она даже выходила в зрительный зал), но момент затянулся — нескончаемые цветы и селфи, певица начала нервничать.

— Я могу обратиться к охране? Это же мой концерт, — неожиданно сказала Ольга.

— Вы же все поснимали? Пофоткали меня? — спросила Бузова и услышала отрицательный ответ. — Я же не снимаю сторис во время концерта. Предлагаю убрать телефоны и кайфануть вместе со мной. Давайте просто потанцуем.

К концу выступления певица пела старые и хорошо знакомые многим песни

К концу выступления певица пела старые и хорошо знакомые многим песни

Поделиться

Зазвучал трек «Мало половин» (тот, где Оля открывает мир других мужчин), но вот беда — снова неполадки. Певица перестала слышать себя в ушных мониторах. Извинившись, Бузова ушла со сцены, но вернулась спустя пару минут со словами:

— Только я одна не ломаюсь, а техника ломается.

Неисправность быстро починили, и концерт продолжился. Подряд Ольга исполнила свои самые известные хиты из раннего творчества. Завершающей стала песня «Танцуй под Бузову», под которую неистово танцевали люди всех возрастов.

Фанаты толпой собрались в проходе и активно пробирались к сцене

Фанаты толпой собрались в проходе и активно пробирались к сцене

Поделиться

К 9 часам вечера выступление певицы закончилось. На выходе из ДКЖ можно было купить фото с автографом — маленькое за 400 рублей, большое — за 500 рублей. Через несколько минут Ольга в сопровождении охраны сама вышла пообщаться с поклонниками.

Певица задержалась в Новосибирске еще на сутки. Ночь после концерта она провела в отеле бывшей сети Marriott, который сейчас называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Для нее даже специально нарисовали красной помадой на зеркале корону, написали инициалы и отметили, что это место для фото, а на следующий день она посетила НГУ, где для нее накрыли стол с несколькими видами колбасы, которую Бузова очень любит.

Что еще почитать

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

Ольга БузоваОльга Бузова в НовосибирскеКонцерт БузовойДКЖ
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ19
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ20
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter