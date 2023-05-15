«Я могу обратиться к охране? Это же мой концерт!»: что случилось во время выступления Ольги Бузовой

В последнее время звёзды ну очень масштабного уровня зачастили с визитами в Новосибирск. Не успели мы отойти от концерта короля ремейков Филиппа Киркорова, как в столицу Сибири нагрянула звезда «Дома-2» Ольга Бузова. 13 мая в концертном зале ДКЖ певица и телеведущая выступила с шоу «Вот она я». Свет, звук, танцы и музыкальные шедевры от Оли — зрители были в неописуемом восторге. Однако не всё в тот день прошло гладко — зрители имели возможность увидеть капризы звезды, но не будем забегать вперед. Корреспондентам НГС тоже посчастливилось посмотреть на живую легенду — рассказываем, что было на концерте.
Начало мероприятия было заявлено на 19:00. Прибыв на место несколько заранее, мы ожидали увидеть толпу фанатов на входе, но не случилось. На ступенях Дворца культуры железнодорожников мы встретили пару-тройку человек и промоутера с листовками на концерт другой певицы — Мари Краймбрери. Удивило то, что из окон дворца в женском исполнении раздавались хорошо узнаваемые строчки песни «Танцы» рок-группы The Hatters. Неужто Оля репетирует?
Ближе к началу, уже внутри, мы с интересом разглядывали публику — мужчины и женщины возраста 35–40+, дети, подростки и пенсионерки, вероятно поклонницы реалити-шоу «Дом-2», пришедшие по льготному билету (это предположение). Усевшись в мягкие кресла, мы принялись ждать появления звезды.
— Оля, Оля, Оля! — возбужденно кричала толпа.
— Оля, я люблю тебя! — кричала фанатка срывающимся на визг голосом.
Оля вышла лишь спустя 25 минут. Шоу началось с видеопрезентации и танцевальной постановки, а после появилась и сама певица в роскошном наряде: высокий кокошник со стразами и платье в пол в русском народном стиле.
Зазвучали строчки песни «Вот она я», повторяющие название шоу-программы.
— И снова я меняю номера, но ты считаешь это вызов. Я твое сердце режу пополам. Нет, не любовь, даже не близко, — пела Ольга. На припеве Бузова скинула объемную накидку и кокошник, представ перед зрителями в ультракоротком переливающемся платье.
— Вот она я, твоя роковая ошибка, — повторила несколько раз одну и ту же строчку звезда.
Отличительная черта шоу Бузовой — хореография. Певицу на сцене сопровождали танцоры, двигалась в такт музыке и сама Ольга, но как-то не активно. Всё действо сопровождалась световым шоу — к нему претензий не имеем.
— Я очень рада встрече с вами, я скучала. А вы? — поприветствовала Ольга Бузова своих зрителей под бурные овации и аплодисменты. — Спасибо вам большое. Я приглашаю вас в свой космос. Пойдем со мной? Вы настоящие? Давайте быть, а не казаться (намек на песню «Выключим рассвет»).
Шоу «Вот она я» Бузова привезла в Новосибирск впервые. Певица рассказала, что в нашем городе у нее много друзей, и некоторые из них присутствовали в зале.
— Каждый город особенный, не бывает одинаковых городов. Города наполняют люди, разные и необходимые для меня, для моего сердца, — томно проговорила Ольга. — Когда мы готовили это шоу, задались вопросом: а что такое любовь?
— Это ты! — выкрикнул кто-то из толпы.
— Я слышу, у меня хороший слух, я же певица, — улыбнулась Оля и продолжила подводку к следующей песне. — Любовь — это самое главное, что есть в нашей жизни, а какой у нее код?
Пропев этот меланхоличный трек («Код любви»), певица удалилась со сцены для смены образа, оставив очередной видеоряд, где она буквально до костей обнажается перед зрителями, раскрывая свою душу наизнанку.
— Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Девочку, что любит сильно, так легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада, больше ей такой любви не надо, не надо, не надо, — Ольга вернулась с песней «Розовые очки», сменив белое платье на красное. Публика увлеченно приплясывала под незатейливый ритм.
Билеты на концерт Ольги стоили от 1600 рублей до 5000 рублей. Партер был раскуплен практически полностью, а на балконе наблюдались свободные места. Возрастное ограничение при покупке билета — 16+, тем не менее в зале присутствовало большое количество детей, некоторые из них пришли с самодельными плакатами.
Звучат песни «Верни», «Заплачу» — публика хором скандирует знакомые строчки и возбужденно приплясывает, снимая на телефоны своего кумира.
— Мне нужна ваша любовь, — говорит Бузова.
Ознакомившись заранее с творчеством певицы, мы отчетливо слышим разницу в исполнении: вживую Бузова звучит иначе (да здравствует фонограмма) и танцует не ахти. Признаемся, ожидали большего, как от нее самой, так и от танцевальной команды, у которой часто случался рассинхрон в движениях. Настоящий голос Бузовой оказался грубоватым и сопровождался одышкой.
Длинные заученные речи звучали не слишком искренне, видеоряды, созданные нейросетью, вызывали скуку. Долгие паузы между сменой образов тоже не шли в плюс программе — танцоры в это время стояли столбом, будто опасаясь сделать лишнее движение без своей предводительницы.
Настал долгожданный момент вручения цветов — поклонницы певицы вереницей потянулись к сцене с объемными букетами. Среди дарителей была замечена Сибирская Круэлла — Ольга Платонова в очередной раз появилась на публике в эпатирующем образе: белом халате, с капельницей и в очках на пол-лица (накануне у нее была операция на глаза).
Фанатов у Ольги Бузовой действительно много — толпа ее любит. Срывающиеся на крик признания в любви и выражение восторгов активно разносились эхом по зрительному залу.
— Мне нравится, что вы дарите мне цветы, покупаете билеты на первый ряд, чтобы лучше меня разглядеть. Нормально живу? — спрашивает Ольга Бузова у зрителей.
Осмелев, фанаты собрались толпой у сцены, чтобы прикоснуться к звезде. Поначалу Бузовой явно нравилось внимание (она даже выходила в зрительный зал), но момент затянулся — нескончаемые цветы и селфи, певица начала нервничать.
— Я могу обратиться к охране? Это же мой концерт, — неожиданно сказала Ольга.
— Вы же все поснимали? Пофоткали меня? — спросила Бузова и услышала отрицательный ответ. — Я же не снимаю сторис во время концерта. Предлагаю убрать телефоны и кайфануть вместе со мной. Давайте просто потанцуем.
Зазвучал трек «Мало половин» (тот, где Оля открывает мир других мужчин), но вот беда — снова неполадки. Певица перестала слышать себя в ушных мониторах. Извинившись, Бузова ушла со сцены, но вернулась спустя пару минут со словами:
— Только я одна не ломаюсь, а техника ломается.
Неисправность быстро починили, и концерт продолжился. Подряд Ольга исполнила свои самые известные хиты из раннего творчества. Завершающей стала песня «Танцуй под Бузову», под которую неистово танцевали люди всех возрастов.
К 9 часам вечера выступление певицы закончилось. На выходе из ДКЖ можно было купить фото с автографом — маленькое за 400 рублей, большое — за 500 рублей. Через несколько минут Ольга в сопровождении охраны сама вышла пообщаться с поклонниками.
Певица задержалась в Новосибирске еще на сутки. Ночь после концерта она провела в отеле бывшей сети Marriott, который сейчас называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Для нее даже специально нарисовали красной помадой на зеркале корону, написали инициалы и отметили, что это место для фото, а на следующий день она посетила НГУ, где для нее накрыли стол с несколькими видами колбасы, которую Бузова очень любит.
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