«Я могу обратиться к охране? Это же мой концерт!»: что случилось во время выступления Ольги Бузовой

Ближе к началу, уже внутри, мы с интересом разглядывали публику — мужчины и женщины возраста 35–40+, дети, подростки и пенсионерки, вероятно поклонницы реалити-шоу «Дом-2», пришедшие по льготному билету (это предположение). Усевшись в мягкие кресла, мы принялись ждать появления звезды.



— Оля, Оля, Оля! — возбужденно кричала толпа.

— Оля, я люблю тебя! — кричала фанатка срывающимся на визг голосом.

Оля вышла лишь спустя 25 минут. Шоу началось с видеопрезентации и танцевальной постановки, а после появилась и сама певица в роскошном наряде: высокий кокошник со стразами и платье в пол в русском народном стиле.