«Вот она я»: Ольга Бузова вышла петь в Новосибирске — что на ней было надето

В Новосибирске в ДК Железнодорожников сегодня проходит концерт Ольги Бузовой. Его начало было запланировано на 19:00, но певица вышла на сцену лишь спустя 25 минут после начала. Первой песней, которую исполнила звезда «Дома-2», стала «Вот она я».
— Я лично рада встрече с вами, а вы? Я скучала. Спасибо вам большое. Я так обожаю вас, свой космос, — сказала Бузова, выйдя на сцену.
Как рассказал журналист НГС Алена Золотухина, которая сейчас находится на концерте, треть мест в зале остались свободны. После начала артистка вышла в белом платье в пол в русском народном стиле и кокошнике, но позже сняла этот наряд.
Ранее бывший участник «Дома-2» раскрыл секрет съемок эротических сцен с Ольгой Бузовой в ее новом клипе.