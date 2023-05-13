freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 77.20
eur 84.25
Тема дняКрушение в Брянской области
Все новости
Все новости

«Вот она я»: Ольга Бузова вышла петь в Новосибирске — что на ней было надето

Звезда «Дома-2» задержала начало концерта на 25 минут

7 560

Первой песней, которую исполнила певица, стала «Вот она я»

Поделиться

В Новосибирске в ДК Железнодорожников сегодня проходит концерт Ольги Бузовой. Его начало было запланировано на 19:00, но певица вышла на сцену лишь спустя 25 минут после начала. Первой песней, которую исполнила звезда «Дома-2», стала «Вот она я».

— Я лично рада встрече с вами, а вы? Я скучала. Спасибо вам большое. Я так обожаю вас, свой космос, — сказала Бузова, выйдя на сцену.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алена Золотухина

Как рассказал журналист НГС Алена Золотухина, которая сейчас находится на концерте, треть мест в зале остались свободны. После начала артистка вышла в белом платье в пол в русском народном стиле и кокошнике, но позже сняла этот наряд.

Ранее бывший участник «Дома-2» раскрыл секрет съемок эротических сцен с Ольгой Бузовой в ее новом клипе.

По теме

Ольга БузоваКонцертНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ13
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ17
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter