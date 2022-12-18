«Чуть-чуть стеснялись». Бывший участник «Дома-2» раскрыл секрет съемок эротичных сцен с Ольгой Бузовой в ее новом клипе

В конце ноября певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала выход клипа под свою новую песню «Худи». Для съемок в ролике она пригласила блогера из Омска, бывшего участника проекта «Дом-2» на канале ТНТ,
Немного предыстории
Наверное, стоит рассказать для тех кто не знает, кто такой Роман Гриценко. Он родился в Омске. Парень всерьез увлекался футболом. Когда мальчик перешел в
— Я тогда вообще ничего не понимал, что делать в жизни. Папа учился там и меня отправил. Я до сих пор не могу оценить пользу универа в моей жизни. Еще в интернате я понял, что мне нравится Москва, и были мысли по поводу телека, в глубине души меня манило. Я знал, что в столице есть хоть какой-то шанс, а в Омске совсем всё грустно, — поделился блогер.
После окончания омского вуза в 2017 году он поступил в магистратуру в РЭУ имени Плеханова в Москве, также на экономиста.
— В Москве заходил в Google и вбивал «кастинги». Нашел вакансию промо-модели, где ты в костюме и галстуке раздаешь всякую фигню типа духов и так далее. Я учился и работал. В месяц выходило примерно 80 тысяч рублей. Конечно, по омским меркам это было круто, но я там фигачил, по 15 часов стоял. Было терпимо. Через полгода мне написали во «ВКонтакте», предложили принять участие в проекте «Дом-2». Два года я там пробыл. Платили от 30 до 150 тысяч в месяц — в зависимости от рейтинга участника. Но люди туда идут не за деньгами, а за шансом прославиться. Раньше это был самый простой и народный способ попасть в телек и реально стать в каком-то моменте звездой. Я еще зацепил вот эти последние жирные времена, где после эфира к тебе каждые 2 минуты на улице кто-то подходил, тебя узнавали, — рассказывает Роман.
На телепроекте он познакомился с Ольгой Бузовой, а через какое-то время признался ей в любви. Дарил ей подарки, но в итоге отношений у них не вышло. Корреспонденту NGS55.RU Роман заявил, что к ведущей у него были искренние чувства и эмоции. Он не действовал по сценарию — всё было по-настоящему. После ухода с телепроекта Роман Гриценко занялся блогерством. В его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) на данный момент более миллиона подписчиков.
— Я зарабатываю от блогерской рекламы в социальных сетях. Сейчас популярна сеть «ВКонтакте». Там хоть и немного у меня подписчиков, но много работы. Каких-то больших съемок нет. Недавно принимал участие в «Факторе страха» на СТС. Но это лайтовое, периодически бывает. Считаю, что моя комбинация идеальная. Я занимаюсь тем, что мне нравится, что мне приносит улыбку, веселье. Снимать контент — это весело. Я не представляю, где бы я такие деньги заработал.
Он отметил, что имеет в Москве собственную квартиру площадью 44 квадратных метра.
— Живу на третьем транспортном кольце между центром и МКАД — посередине. Это не в жопе, — смеется блогер.
Съемки в клипе и отношения с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко рассказал, что с Ольгой Бузовой у них «просто хорошая теплая дружеская волна». Они не общаются ежедневно, но в любой момент могут позвонить или написать друг другу.
— Клип так и получился. Оля написала: «Ромчик, привет. Как дела?» Мы поболтали. Она сказала, что хочет снять клип на новую песню и хотела бы видеть в нём меня. Мы как старые друзья — на лайте, — говорит наш герой.
Съемки проходили на территории делового района Москва-Сити — съемных апартаментах, ресторане, магазине и на набережной. Длились около 8 часов, до поздней ночи. Что касается интимных сцен, Роман сообщил, что пара действовала строго по сценарию, который предполагал лавстори.
— Где-то чуть-чуть стеснялись, где-то смеялись, забавлялись. В целом там такая дружественная обстановка была, мы все друг друга знаем. Я, конечно, себя великим блогером не считаю, по факту это та же самая работа. Шесть лет я так или иначе связан с камерами. Мы просто много смеемся, я в основном какую-то ересь несу, Оля смеется с моих шуток. Всё по-дружески.