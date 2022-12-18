«Чуть-чуть стеснялись». Бывший участник «Дома-2» раскрыл секрет съемок эротичных сцен с Ольгой Бузовой в ее новом клипе

На телепроекте он познакомился с Ольгой Бузовой, а через какое-то время признался ей в любви. Дарил ей подарки, но в итоге отношений у них не вышло. Корреспонденту NGS55.RU Роман заявил, что к ведущей у него были искренние чувства и эмоции. Он не действовал по сценарию — всё было по-настоящему. После ухода с телепроекта Роман Гриценко занялся блогерством. В его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) на данный момент более миллиона подписчиков.

— Я зарабатываю от блогерской рекламы в социальных сетях. Сейчас популярна сеть «ВКонтакте». Там хоть и немного у меня подписчиков, но много работы. Каких-то больших съемок нет. Недавно принимал участие в «Факторе страха» на СТС. Но это лайтовое, периодически бывает. Считаю, что моя комбинация идеальная. Я занимаюсь тем, что мне нравится, что мне приносит улыбку, веселье. Снимать контент — это весело. Я не представляю, где бы я такие деньги заработал.

