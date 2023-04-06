Перья, блестки и огни — как Киркоров завел Новосибирск на юбилейном концерте (считаем наряды поп-короля)

— Я вообще в первый раз пришел на концерт Филиппа Киркорова, — чуть не до ушей улыбается Владислав. — Творчество его очень люблю.



Папа в отличие от счастливого сына довольно напряжен: пришел за компанию и явно не зря. Притом, что в «Локомотив-арене» с инклюзивностью гораздо лучше, чем в том же старом ЛДС, Владиславу с его особенностями здоровья добраться до места было бы не просто.



— Я не совсем поклонник, но «Цвет настроения синий», конечно, послушаю, если его споют, — объясняет мужчина.

