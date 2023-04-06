Перья, блестки и огни — как Киркоров завел Новосибирск на юбилейном концерте (считаем наряды поп-короля)

5 апреля в «Локомотив-Арене» в Новосибирске прошел юбилейный концерт Филиппа Киркорова. Послушать знакомые большинству любителей поп-музыки песни пришли около четырех тысяч человек. Что подумали о новом образе поп-короля поклонники, какие образы сменил певец за три часа выступления и пел ли Киркоров под фонограмму или вживую — в репортаже НГС.
Сказать, что Новосибирск встретил Филиппа Киркорова гостеприимно, будет некоторым преувеличением: за три дня до прибытия артиста в город православные активисты и прочие борцы за нравственность устроили не то что бы массовый, но вполне зрелищный пикет, на котором обвинили певца в пропаганде содомии и сатанизма и даже назвали врагом рода человеческого. Пикетчики обещали, что если певца все же пустят выступать, устроят митинг на тысячу человек.
Правда, интерес к юбилейному концерту со стороны многочисленной аудитории это как минимум не уменьшило (а как максимум, наоборот, подогрело). За полчаса до начала выступления фанаты (в основном, конечно, фанатки) толпятся не только в зоне досмотра, но и «у паровоза» — на въезде на территорию спортивного объекта.
Многие дамы — с букетами цветов таких размеров и изящества флористической работы, что фото с ним в какой-нибудь запрещенной соцсети несомненно собрало бы сотни лайков. Женщины явно делятся на тех, кто прибежал на концерт прямо с работы (офисного стиля в зале довольно много, как никак на половина седьмого, а на календаре — вполне рабочая среда), и тех, кто ради праздника отпросился уйти пораньше, а то и вовсе взял отгул. Из-под курток и пальто сверкают пайетки платьев, блестят стразами туфли, мягко сияет глиттер на скулах и веках. Невольно закрадывается мысль: удастся ли Киркову блистать ярче, чем его поклонницы?
В большинстве своем дамы собираются будто на девичник — компаниями по три-четыре человека. Возбужденные, счастливые, как будто даже немножко пьяные — но это точно внешний эффект: алкоголем не пахнет.
Зато духами — преизрядно. В зоне досмотра ароматический коктейль становится разнообразным и крепким, как в парфюмерном магазине. Несмотря на то, что охранники стоят не возле всех рамок, очередь идет довольно быстро — и это короткое неудобство превратиться в критический фактор не успевает.
В холле продают открытки, диски и футболки, рядом — огромный картонный поп-король, к которому дисциплинированно выстроилась еще одна очередь — довольно внушительная, но на удивление миролюбивая. Барышни на вид от 30 до 70 лет терпеливо дожидаются возможности сфотографироваться с королем, сколько бы времени ни тратила на селфи ее предшественница.
Вообще в холле «Локомотив-арены» легко можно понять, кто в Сибири обожает поп-короля и готов платить за возможность услышать кумира вживую до 7 тысяч рублей за один билет: до 90% публики — женщины разных возрастов, почти все мужчины идут под ручку со вторыми половинами, есть и некоторое (прямо скажем, очень небольшое) количество детей, пришедших с родителями. Мальчики стараются держатся строго, девочки — восторг не скрывают. Одну юную модницу мама переодевает в кораллового цвета пышные кринолины и туфельки прямо в холле. Если Киркоров бы заметил этот яркий, причудливо скроенный наряд, наверняка бы оценил.
Кого здесь практически нет — так это подростков и молодежи.
Начало концерта задерживается на полчаса, но по этому поводу, кажется, никто особо не тревожится, и свои места занимают только те, кто не хочет искать свое место, когда в зале погаснет свет. Среди последних Владислав Воронкин с папой. Парень ходит на костылях, и пробираться по узким проходам ему точно было бы не удобно. Парень сияет чистым, абсолютно детским восторгом (приходится даже уточнить, сколько ему лет), папа сдержано сидит рядом.
— Я вообще в первый раз пришел на концерт Филиппа Киркорова, — чуть не до ушей улыбается Владислав. — Творчество его очень люблю.
Папа в отличие от счастливого сына довольно напряжен: пришел за компанию и явно не зря. Притом, что в «Локомотив-арене» с инклюзивностью гораздо лучше, чем в том же старом ЛДС, Владиславу с его особенностями здоровья добраться до места было бы не просто.
— Я не совсем поклонник, но «Цвет настроения синий», конечно, послушаю, если его споют, — объясняет мужчина.
Шоу начинается
Когда в половине восьмого наконец гаснет свет, а на экране появляется логотип юбилейного тура, зал взрывается, но короля все еще приходится подождать. Похоже, это сделано специально: градус восторга явно повышается с каждой секундой ожидания. Партер оживленно вертится, чтобы понять: со сцены выйдет Киркоров или пойдет сквозь зрителей. Ярусы неожиданно оказываются в привилегированном положении: им видно гораздо лучше. Или во всяком случае слышно.
Король решает пройти сквозь толпу подданных. Толпа его восторженно приветствует.
Образ (а точнее образы) Киркорова — то, что может привести в восторг даже человека, который не является поклонником певца в частности и поп-музыки в целом. Он выходит на сцену в белом, сверкающем стразами, костюме, в блестках и пышных перьях. Зал восторженно визжит. Наверняка бы и хлопали, но руки заняты: публика спешит запечатлеть каждое движение кумира на камеру смартфона.
Несколько театральные наряды поклонниц тут же оказываются гармоничными и весьма уместными: в этом шоу бурлеска и карнавала мало блеска, похоже, не бывает.
— Филя, жги! — кричат слева.
— Филипп, ты лучший! — громко радуется женщина справа.
Правда, новый образ у части зала вызывает сдержанное недоумение:
— Зачем он так покрасился? — довольно громко интересуется дама где-то позади меня. — Он же похож на этого… профессора из «Назад в будущее».
— Это мой натуральный цвет! — кокетливо сообщает со сцены Киркоров, как будто услышав ее. — И рассказывает о том, что стареть — нет, уходить в новый возраст — надо достойно и красиво.
С белоснежными волосами и бородой, резко контрастирующими с подведенными глазами и идеальными бровями, на взгляд журналистов, поп-король выглядит еще более экзотически — чего вы хотите-то от карнавала.
Если поклонники, возможно, пришли послушать музыку, остальным можно было приходить посмотреть на шоу. Больше трех песен в одном наряде Киркоров не пел, а иногда — вовсе переодевался к каждому новому номеру, причем со всей своей подтанцовкой.
Некоторые образы меняются быстро: прямо в танце с Киркорова снимают одну накидку, пиджак или мантию и тут же надевают на него другую, а более сложные преображения занимают несколько минут. За это время залу обычно демонстрируют нарезку из старых выступлений и клипов Филиппа, а один раз проблему постановщик шоу решил особенно изящно: не то пустили заранее подготовленный видеоролик, не то в самом деле установили камеру и провели трансляцию из гримерки.
Заметивший съемку Киркоров картинно ужасается, смущается и прикрывает руками пах. Зал деликатно смеется. (Ничего предосудительного все же никто не показывает: под сверкающими костюмами артиста — обтягивающее белье, которое имитирует покрытую татуировками кожу; впрочем, при должной фантазии его можно принять за колготки).
Серебро сменяет золото, золото — огненные пайетки, их — сверкающее крупной чешуей синее одеяние (кажется, дизайнер вдохновлялся драконами, но это не точно).
Зал восхищенно взвывает: это пресловутый «Цвет настроения — синий», который якобы пропагандирует разврат и пьянство и который знает весь зал. В принципе, в припеве могли бы подпевать и журналисты — нехитрый текст намертво впечатывается в память уже после первого повторения, а хоровое пение — удовольствие, можно сказать, исконно русское.
Кстати, если до этого сомнения в том, сам поет Киркоров или под фонограмму, у кого-то и были, тут они исчезают: артист охотно дает попеть залу (и возможно, отдохнуть себе). В начале выступления он обещает петь три часа, и обещание это держит. Кажется, если исполняет не все хиты, то почти все. Спойлер: чем старше песня, тем больше народа ее знает. Журналисты тоже с удивлением обнаружили, что некоторые тексты в памяти всплывают из подкорки и из детства — и наверное, это ностальгическое переживание — одно из удовольствий, за которым на концерт пришли тридцатилетние.
«Вива ла Дива, Вива Виктория, Афродита» зал поет даже с большим энтузиазмом, чем «Цвет настроения — синий».
Девушки на шпильках, в сверкающих боди и иногда даже с пылающими огненными сердцами на груди. Танцоры в расшитых пайетками пиджаках. Софиты, лазеры, свет. В начале вечера артист обещал, что говорить много не будет — за него, мол, скажут его песни.
— Так пой!!! — радостным хором поощряет его зал.
— Ты лучший! — перекрикивает десятки голосов один.
Поручиться сложно, но кажется, это все та же женщина из правой части партера.
— Это вы лучшие! — счастливо парирует Киркоров.
А был ли крест?
Мы знаем, что вопрос с бутафорским крестом, на который, исполняя песню «Мария-Магдалена», Киркоров взобрался в прошлом году в Кремле, страшно интересовал не всех, но многих новосибирцев. Так вот, креста не было.
Специально обижать и/или эпатировать публику Киркоров явно не захотел, хотя девушки-танцовщицы все-таки надели рясы, изображая монашек. Правда, совсем уж без подначки в сторону поборников нравственности, поп-король обходиться не стал: в традициях театра шекспировских времен он кокетливо обмахнулся алым веером из перьев и потанцевал с мужчинами в блестящих пиджаках и красных кожаных фуражках. Именно потанцевал, ничего, кроме танцев.
— Пусть этого ждут те, кто этого хотят, — лукаво предложил артист. — А еще попою!
Кульминацией вечера кажется выход в люди: поклонницы массово высыпают в проход, а король милостиво одаряет их улыбками и принимает цветы. Когда одна дама пытается подойти слишком близко, ее мягко, но настойчиво оттесняет охрана, но похоже, никто не обижается или хотя бы не подает виду. Всё шоу с сыпящимся с потолка золотым конфетти, концентрированным кокетством поп-короля проходит в какой-то уже удивительной в нынешнее время атмосфере любви и радости.
Как будто открываешь коробку, где завернутыми в старые газеты лежат знакомые с детства старые елочные игрушки — яркие, блестящие, вызывающие улыбку. Даже если праздничного, карнавального настроения праздновать нет, оно хоть на секунду да появляется.
Визит поп-короля взбудоражил город не на шутку, и самыми читаемыми нашими материалами с понедельника и до сегодняшнего дня были тексты о Филиппе Киркорове в Новосибирске. Все публикации мы собрали в одном месте, чтобы их было удобнее прочитать.