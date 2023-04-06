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Филипп Киркоров в НовосибирскеФоторепортаж

Перья, блестки и огни — как Киркоров завел Новосибирск на юбилейном концерте (считаем наряды поп-короля)

Юбилейный концерт в «Локомотив-Арене» прошел, несмотря на протесты православных активистов

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Красочное шоу длилось три часа, несмотря на то что началось с опозданием

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5 апреля в «Локомотив-Арене» в Новосибирске прошел юбилейный концерт Филиппа Киркорова. Послушать знакомые большинству любителей поп-музыки песни пришли около четырех тысяч человек. Что подумали о новом образе поп-короля поклонники, какие образы сменил певец за три часа выступления и пел ли Киркоров под фонограмму или вживую — в репортаже НГС.

Сказать, что Новосибирск встретил Филиппа Киркорова гостеприимно, будет некоторым преувеличением: за три дня до прибытия артиста в город православные активисты и прочие борцы за нравственность устроили не то что бы массовый, но вполне зрелищный пикет, на котором обвинили певца в пропаганде содомии и сатанизма и даже назвали врагом рода человеческого. Пикетчики обещали, что если певца все же пустят выступать, устроят митинг на тысячу человек.

Правда, интерес к юбилейному концерту со стороны многочисленной аудитории это как минимум не уменьшило (а как максимум, наоборот, подогрело). За полчаса до начала выступления фанаты (в основном, конечно, фанатки) толпятся не только в зоне досмотра, но и «у паровоза» — на въезде на территорию спортивного объекта.

Сфотографироваться с кумиром, пусть и бумажным, захотели многие сибирячки

Сфотографироваться с кумиром, пусть и бумажным, захотели многие сибирячки

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Многие дамы — с букетами цветов таких размеров и изящества флористической работы, что фото с ним в какой-нибудь запрещенной соцсети несомненно собрало бы сотни лайков. Женщины явно делятся на тех, кто прибежал на концерт прямо с работы (офисного стиля в зале довольно много, как никак на половина седьмого, а на календаре — вполне рабочая среда), и тех, кто ради праздника отпросился уйти пораньше, а то и вовсе взял отгул. Из-под курток и пальто сверкают пайетки платьев, блестят стразами туфли, мягко сияет глиттер на скулах и веках. Невольно закрадывается мысль: удастся ли Киркову блистать ярче, чем его поклонницы?

В большинстве своем дамы собираются будто на девичник — компаниями по три-четыре человека. Возбужденные, счастливые, как будто даже немножко пьяные — но это точно внешний эффект: алкоголем не пахнет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев / NGS.ru

Зато духами — преизрядно. В зоне досмотра ароматический коктейль становится разнообразным и крепким, как в парфюмерном магазине. Несмотря на то, что охранники стоят не возле всех рамок, очередь идет довольно быстро — и это короткое неудобство превратиться в критический фактор не успевает.

В холле продают открытки, диски и футболки, рядом — огромный картонный поп-король, к которому дисциплинированно выстроилась еще одна очередь — довольно внушительная, но на удивление миролюбивая. Барышни на вид от 30 до 70 лет терпеливо дожидаются возможности сфотографироваться с королем, сколько бы времени ни тратила на селфи ее предшественница.

Иным юным модницам мог бы позавидовать и сам Филипп Киркоров

Иным юным модницам мог бы позавидовать и сам Филипп Киркоров

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Вообще в холле «Локомотив-арены» легко можно понять, кто в Сибири обожает поп-короля и готов платить за возможность услышать кумира вживую до 7 тысяч рублей за один билет: до 90% публики — женщины разных возрастов, почти все мужчины идут под ручку со вторыми половинами, есть и некоторое (прямо скажем, очень небольшое) количество детей, пришедших с родителями. Мальчики стараются держатся строго, девочки — восторг не скрывают. Одну юную модницу мама переодевает в кораллового цвета пышные кринолины и туфельки прямо в холле. Если Киркоров бы заметил этот яркий, причудливо скроенный наряд, наверняка бы оценил.

Кого здесь практически нет — так это подростков и молодежи.

На сцене артист не только пел, но и танцевал...

На сцене артист не только пел, но и танцевал...

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Начало концерта задерживается на полчаса, но по этому поводу, кажется, никто особо не тревожится, и свои места занимают только те, кто не хочет искать свое место, когда в зале погаснет свет. Среди последних Владислав Воронкин с папой. Парень ходит на костылях, и пробираться по узким проходам ему точно было бы не удобно. Парень сияет чистым, абсолютно детским восторгом (приходится даже уточнить, сколько ему лет), папа сдержано сидит рядом.

— Я вообще в первый раз пришел на концерт Филиппа Киркорова, — чуть не до ушей улыбается Владислав. — Творчество его очень люблю.

Папа в отличие от счастливого сына довольно напряжен: пришел за компанию и явно не зря. Притом, что в «Локомотив-арене» с инклюзивностью гораздо лучше, чем в том же старом ЛДС, Владиславу с его особенностями здоровья добраться до места было бы не просто.

— Я не совсем поклонник, но «Цвет настроения синий», конечно, послушаю, если его споют, — объясняет мужчина.

...и даже устраивал настоящие театральные представления

...и даже устраивал настоящие театральные представления

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Шоу начинается

Когда в половине восьмого наконец гаснет свет, а на экране появляется логотип юбилейного тура, зал взрывается, но короля все еще приходится подождать. Похоже, это сделано специально: градус восторга явно повышается с каждой секундой ожидания. Партер оживленно вертится, чтобы понять: со сцены выйдет Киркоров или пойдет сквозь зрителей. Ярусы неожиданно оказываются в привилегированном положении: им видно гораздо лучше. Или во всяком случае слышно.

В образе императора артист предпочел стразам более спокойные цвета

В образе императора артист предпочел стразам более спокойные цвета

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Король решает пройти сквозь толпу подданных. Толпа его восторженно приветствует.

Образ (а точнее образы) Киркорова — то, что может привести в восторг даже человека, который не является поклонником певца в частности и поп-музыки в целом. Он выходит на сцену в белом, сверкающем стразами, костюме, в блестках и пышных перьях. Зал восторженно визжит. Наверняка бы и хлопали, но руки заняты: публика спешит запечатлеть каждое движение кумира на камеру смартфона.

Несколько театральные наряды поклонниц тут же оказываются гармоничными и весьма уместными: в этом шоу бурлеска и карнавала мало блеска, похоже, не бывает.

Стоимость билетов доходила до 7 тысяч рублей, но свободных мест в зале «Локомотив-Арены» практически не было

Стоимость билетов доходила до 7 тысяч рублей, но свободных мест в зале «Локомотив-Арены» практически не было

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— Филя, жги! — кричат слева.

— Филипп, ты лучший! — громко радуется женщина справа.

Правда, новый образ у части зала вызывает сдержанное недоумение:

— Зачем он так покрасился? — довольно громко интересуется дама где-то позади меня. — Он же похож на этого… профессора из «Назад в будущее».

— Это мой натуральный цвет! — кокетливо сообщает со сцены Киркоров, как будто услышав ее. — И рассказывает о том, что стареть — нет, уходить в новый возраст — надо достойно и красиво.

А как новый образ Киркорова показался вам?

А как новый образ Киркорова показался вам?

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С белоснежными волосами и бородой, резко контрастирующими с подведенными глазами и идеальными бровями, на взгляд журналистов, поп-король выглядит еще более экзотически — чего вы хотите-то от карнавала.

Если поклонники, возможно, пришли послушать музыку, остальным можно было приходить посмотреть на шоу. Больше трех песен в одном наряде Киркоров не пел, а иногда — вовсе переодевался к каждому новому номеру, причем со всей своей подтанцовкой.

Стразов и перьев мы насчитали достаточно: блистал Киркоров в каждом новом образе

Стразов и перьев мы насчитали достаточно: блистал Киркоров в каждом новом образе

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Некоторые образы меняются быстро: прямо в танце с Киркорова снимают одну накидку, пиджак или мантию и тут же надевают на него другую, а более сложные преображения занимают несколько минут. За это время залу обычно демонстрируют нарезку из старых выступлений и клипов Филиппа, а один раз проблему постановщик шоу решил особенно изящно: не то пустили заранее подготовленный видеоролик, не то в самом деле установили камеру и провели трансляцию из гримерки.

Заметивший съемку Киркоров картинно ужасается, смущается и прикрывает руками пах. Зал деликатно смеется. (Ничего предосудительного все же никто не показывает: под сверкающими костюмами артиста — обтягивающее белье, которое имитирует покрытую татуировками кожу; впрочем, при должной фантазии его можно принять за колготки).

Серебро сменяет золото, золото — огненные пайетки, их — сверкающее крупной чешуей синее одеяние (кажется, дизайнер вдохновлялся драконами, но это не точно).

Угадать цвет настроения публики можно по цвету костюма артиста

Угадать цвет настроения публики можно по цвету костюма артиста

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Зал восхищенно взвывает: это пресловутый «Цвет настроения — синий», который якобы пропагандирует разврат и пьянство и который знает весь зал. В принципе, в припеве могли бы подпевать и журналисты — нехитрый текст намертво впечатывается в память уже после первого повторения, а хоровое пение — удовольствие, можно сказать, исконно русское.

В таком наряде Киркоров — вместе со всем залом — пел «Диву»

В таком наряде Киркоров — вместе со всем залом — пел «Диву»

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Кстати, если до этого сомнения в том, сам поет Киркоров или под фонограмму, у кого-то и были, тут они исчезают: артист охотно дает попеть залу (и возможно, отдохнуть себе). В начале выступления он обещает петь три часа, и обещание это держит. Кажется, если исполняет не все хиты, то почти все. Спойлер: чем старше песня, тем больше народа ее знает. Журналисты тоже с удивлением обнаружили, что некоторые тексты в памяти всплывают из подкорки и из детства — и наверное, это ностальгическое переживание — одно из удовольствий, за которым на концерт пришли тридцатилетние.

«Вива ла Дива, Вива Виктория, Афродита» зал поет даже с большим энтузиазмом, чем «Цвет настроения — синий».

Многие в зале начали танцевать уже в начале концерта

Многие в зале начали танцевать уже в начале концерта

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Девушки на шпильках, в сверкающих боди и иногда даже с пылающими огненными сердцами на груди. Танцоры в расшитых пайетками пиджаках. Софиты, лазеры, свет. В начале вечера артист обещал, что говорить много не будет — за него, мол, скажут его песни.

— Так пой!!! — радостным хором поощряет его зал.

— Ты лучший! — перекрикивает десятки голосов один.

Поручиться сложно, но кажется, это все та же женщина из правой части партера.

— Это вы лучшие! — счастливо парирует Киркоров.

Безопасность — превыше всего

Безопасность — превыше всего

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А был ли крест?

Мы знаем, что вопрос с бутафорским крестом, на который, исполняя песню «Мария-Магдалена», Киркоров взобрался в прошлом году в Кремле, страшно интересовал не всех, но многих новосибирцев. Так вот, креста не было.

Специально обижать и/или эпатировать публику Киркоров явно не захотел, хотя девушки-танцовщицы все-таки надели рясы, изображая монашек. Правда, совсем уж без подначки в сторону поборников нравственности, поп-король обходиться не стал: в традициях театра шекспировских времен он кокетливо обмахнулся алым веером из перьев и потанцевал с мужчинами в блестящих пиджаках и красных кожаных фуражках. Именно потанцевал, ничего, кроме танцев.

— Пусть этого ждут те, кто этого хотят, — лукаво предложил артист. — А еще попою!

Кто получает от процесса большее удовольствие, сказать сложно

Кто получает от процесса большее удовольствие, сказать сложно

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Кульминацией вечера кажется выход в люди: поклонницы массово высыпают в проход, а король милостиво одаряет их улыбками и принимает цветы. Когда одна дама пытается подойти слишком близко, ее мягко, но настойчиво оттесняет охрана, но похоже, никто не обижается или хотя бы не подает виду. Всё шоу с сыпящимся с потолка золотым конфетти, концентрированным кокетством поп-короля проходит в какой-то уже удивительной в нынешнее время атмосфере любви и радости.

Как будто открываешь коробку, где завернутыми в старые газеты лежат знакомые с детства старые елочные игрушки — яркие, блестящие, вызывающие улыбку. Даже если праздничного, карнавального настроения праздновать нет, оно хоть на секунду да появляется.

Визит поп-короля взбудоражил город не на шутку, и самыми читаемыми нашими материалами с понедельника и до сегодняшнего дня были тексты о Филиппе Киркорове в Новосибирске. Все публикации мы собрали в одном месте, чтобы их было удобнее прочитать.

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