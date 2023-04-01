«Не видно конца»: сотни новосибирцев выстроились в очередь на концерт рок-группы — кто выступает?

— Официальное начало концерта назначено на 19 часов, но очередь со зрителями к этому времени еще стоит. Относительно быстро движется. Несколько сотен человек, по ощущениям, в очереди, многие уже зашли. Я даже не вижу, где она заканчивается, — рассказала Елена Громкова.