«Не видно конца»: сотни новосибирцев выстроились в очередь на концерт рок-группы — кто выступает?

Новосибирцы выстроились в огромную очень на концерт рок-группы КняZz, который проходит сегодня, 1 апреля, в волейбольном центре «Локомотив-Арена». Об этом сообщила заместитель главного редактора НГС Елена Громкова, которая тоже пришла на выступление артистов.
— Официальное начало концерта назначено на 19 часов, но очередь со зрителями к этому времени еще стоит. Относительно быстро движется. Несколько сотен человек, по ощущениям, в очереди, многие уже зашли. Я даже не вижу, где она заканчивается, — рассказала Елена Громкова.
По ее словам, чтобы фанатам не было скучно стоять, люди из соседних домов включают песни группы «Король и Шут».
Ранее совет отцов Новосибирской области потребовал отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске.