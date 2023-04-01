СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняМашина загорелась во дворе 17-этажки на Первомайке
Все новости
Все новости

«Не видно конца»: сотни новосибирцев выстроились в очередь на концерт рок-группы — кто выступает?

Концерт группы проходит сегодня в центре «Локомотив-Арена»

1 114

Чтобы фанатам не было скучно стоять в очереди, люди из соседних домов включают песни группы «Король и Шут»

Поделиться

Новосибирцы выстроились в огромную очень на концерт рок-группы КняZz, который проходит сегодня, 1 апреля, в волейбольном центре «Локомотив-Арена». Об этом сообщила заместитель главного редактора НГС Елена Громкова, которая тоже пришла на выступление артистов.

— Официальное начало концерта назначено на 19 часов, но очередь со зрителями к этому времени еще стоит. Относительно быстро движется. Несколько сотен человек, по ощущениям, в очереди, многие уже зашли. Я даже не вижу, где она заканчивается, — рассказала Елена Громкова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Елена Громкова

По ее словам, чтобы фанатам не было скучно стоять, люди из соседних домов включают песни группы «Король и Шут».

Ранее совет отцов Новосибирской области потребовал отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске.

КонцертНовосибирскКняZz
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter