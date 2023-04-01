«Договор на выступление подписан»: группа «Сплин» прокомментировала свое исчезновение с афиши фестиваля «Ветер Сибири»

В группе «Сплин» прокомментировали свое исчезновение с афиши и из списка участников международного рок-фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет в Новосибирске в середине августа. Информация о выступлении музыкантов пропала на сайте мероприятия.
В ответ на просьбу издания НГС прокомментировать ситуацию и уточнить, будет ли выступать группа в Новосибирске, менеджер «Сплин» Дмитрий Демидкин сообщил, что на подобные вопросы могут ответить только организаторы фестиваля. Между тем он отметил, что договор на выступление музыкантов в городе подписан.
—У нас договор на выступление с организаторами подписан, никакой дополнительной официальной информации нам пока не поступало, — сообщил Дмитрий Демидкин в ответ на запрос НГС.
НГС направил запрос руководству рок-фестиваля с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в организации не ответили изданию.
Отметим, 30 марта в Новосибирске региональная общественная организация Совет отцов потребовала отменить выступление группы «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске. Руководитель общественной организации Сергей Майоров в своем обращении сообщил, что «подобным исполнителям» недопустимо предоставлять площадку.
— Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы «Сплин», Александр Васильев (основатель музыкальной группы. — Прим. ред.) показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает, — написал Сергей Майоров. — Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а еще они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?
Информация о выступлении музыкантов ранее содержалась на сайте рок-фестиваля «Ветер Сибири», но сейчас данные о концерте группы «Сплин» в Новосибирске исчезли. Выступление группы запланировано на
Международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» пройдет на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. В течение трех дней на мероприятии выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана.