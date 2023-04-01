«Договор на выступление подписан»: группа «Сплин» прокомментировала свое исчезновение с афиши фестиваля «Ветер Сибири»

Информация о выступлении музыкантов ранее содержалась на сайте рок-фестиваля «Ветер Сибири», но сейчас данные о концерте группы «Сплин» в Новосибирске исчезли. Выступление группы запланировано на 13 августа .



Международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» пройдет на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа. В течение трех дней на мероприятии выступят более 30 музыкальных коллективов из России и Казахстана.

