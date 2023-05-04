«Вот это я попал»: как пять тысяч новосибирцев кричали, пели и отрывались на концерте «КИНО»

Тысячи новосибирцев, несмотря на пробки, на рабочий день, на довольно дорогие билеты, собрались в «Экспоцентре», чтобы послушать группу «КИНО». Музыканты больше двух часов играли для разгоряченных фанатов, а хиты исполнял сам Виктор Цой — его голос оцифровали и пустили поверх музыки. Журналисты НГС побывали на необычном концерте.
Чтобы почувствовать атмосферу и послушать хиты, включайте это видео.
Выступление задержали на полчаса, потому что добраться до «Экспоцентра» вечером — то еще приключение. Миссия провалена, как только ты заезжаешь на Димитровский мост, который теперь практически круглосуточно стоит в пробках.
К 20:00 зал был почти полный, хотя люди приходили еще в течение получаса. В толпе нашелся, конечно, же главный фанат-заводила.
Перед началом он громче всех свистел, во время концерта самым первым кричал: «Мо-о-оло-о-од-цы», а после завершения отказывался уходить из зала, истошно требуя: «Сига-а-а-аре-е-ет, сигаре-ет». На концерте не исполнялась песня «Пачка сигарет», которая, судя по всему, была самой любимой у этого новосибирца.
В самом начале зал вел себя достаточно сдержанно, но всё изменилось после трека «Группа крови». Зрители начали петь, перекрывая очень громкий звук. Можно представить, сколько людей и как подпевали!
После исполнения зрители начали скандировать: «Молодцы!». Зал реагировал на каждое появление на экране Виктора Цоя радостными криками.
На сцене играли два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Со зрителями они никак особо не взаимодействовали. Представляли друг друга, но даже простое «Спасибо» Каспаряна вызывало бурю оваций.
Стоимость билетов на концерт начиналась от 2500 рублей, на трибуны можно было попасть по билетам от 3800 рублей. И даже с такими расценками зал был полон.
За мной сидел 8-летний мальчик, который очень бойко подпевал: «Закрой за мной дверь, я ухожу!» В этом, наверное, и есть феномен «КИНО». Его песни любят и слушают люди самого разного возраста и положения в обществе. Кто-то ведь выкупил все места в ВИП-трибуну... А там одно место стоило 12 тысяч рублей.
Кульминацией концерта стали две песни — «Перемен» и «Кукушка». Первую зал, судя по всему, почувствовал на каком-то совершенно другом уровне, потому что начал кричать и свистеть сразу же, как вступил барабанщик.
А когда вместе с тобой поет Виктор Цой, собранный на экране из слов песни, — эмоции начинают бить через край.
На бис группа исполнила три песни — одна из них была долгожданная «Звезда по имени Солнце».
— Вот это я попал! — в восторге кричал другу оглушенный концертом мужчина лет 50.
— Охрипла, я охр-р-рипла, — сипит и смеется девушка.
У одной из шумных компаний корреспондент НГС поинтересовалась, не пожалели ли они потраченного времени и денег. Посмеялись, посмотрели на меня.
— Что за вопро-о-ос, — и ушли ждать такси.
В тот же день сын Виктора Цоя накануне прогулялся по Новосибирску и поделился своими впечатлениями.