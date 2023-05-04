«Вот это я попал»: как пять тысяч новосибирцев кричали, пели и отрывались на концерте «КИНО»

К 20:00 зал был почти полный, хотя люди приходили еще в течение получаса. В толпе нашелся, конечно, же главный фанат-заводила.

Перед началом он громче всех свистел, во время концерта самым первым кричал: «Мо-о-оло-о-од-цы», а после завершения отказывался уходить из зала, истошно требуя: «Сига-а-а-аре-е-ет, сигаре-ет». На концерте не исполнялась песня «Пачка сигарет», которая, судя по всему, была самой любимой у этого новосибирца.