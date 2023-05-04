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«Вот это я попал»: как пять тысяч новосибирцев кричали, пели и отрывались на концерте «КИНО»

Зрители охрипли и немного оглохли

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Песню «Перемен» Виктор Цой пел для зрителей с экрана

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Тысячи новосибирцев, несмотря на пробки, на рабочий день, на довольно дорогие билеты, собрались в «Экспоцентре», чтобы послушать группу «КИНО». Музыканты больше двух часов играли для разгоряченных фанатов, а хиты исполнял сам Виктор Цой — его голос оцифровали и пустили поверх музыки. Журналисты НГС побывали на необычном концерте.

Чтобы почувствовать атмосферу и послушать хиты, включайте это видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александра Бруня, Антон Дигаев

Выступление задержали на полчаса, потому что добраться до «Экспоцентра» вечером — то еще приключение. Миссия провалена, как только ты заезжаешь на Димитровский мост, который теперь практически круглосуточно стоит в пробках.

К 20:00 зал был почти полный, хотя люди приходили еще в течение получаса. В толпе нашелся, конечно, же главный фанат-заводила.

Перед началом он громче всех свистел, во время концерта самым первым кричал: «Мо-о-оло-о-од-цы», а после завершения отказывался уходить из зала, истошно требуя: «Сига-а-а-аре-е-ет, сигаре-ет». На концерте не исполнялась песня «Пачка сигарет», которая, судя по всему, была самой любимой у этого новосибирца.

Аудитория собралась очень разношерстная

Аудитория собралась очень разношерстная

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Немного деталей, которые вряд ли смогли разглядеть фанаты

Немного деталей, которые вряд ли смогли разглядеть фанаты

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В самом начале зал вел себя достаточно сдержанно, но всё изменилось после трека «Группа крови». Зрители начали петь, перекрывая очень громкий звук. Можно представить, сколько людей и как подпевали!

После исполнения зрители начали скандировать: «Молодцы!». Зал реагировал на каждое появление на экране Виктора Цоя радостными криками.

Бессменный гитарист группы Юрий Каспарян

Бессменный гитарист группы Юрий Каспарян

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Группа привезла с собой две фуры оборудования

Группа привезла с собой две фуры оборудования

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На сцене играли два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Со зрителями они никак особо не взаимодействовали. Представляли друг друга, но даже простое «Спасибо» Каспаряна вызывало бурю оваций.

Фанаты пришли хорошо подготовленными к концерту

Фанаты пришли хорошо подготовленными к концерту

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Игорь Тихомиров играл на бас-гитаре

Игорь Тихомиров играл на бас-гитаре

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Стоимость билетов на концерт начиналась от 2500 рублей, на трибуны можно было попасть по билетам от 3800 рублей. И даже с такими расценками зал был полон.

За мной сидел 8-летний мальчик, который очень бойко подпевал: «Закрой за мной дверь, я ухожу!» В этом, наверное, и есть феномен «КИНО». Его песни любят и слушают люди самого разного возраста и положения в обществе. Кто-то ведь выкупил все места в ВИП-трибуну... А там одно место стоило 12 тысяч рублей.

Музыканты играли больше двух часов без перерыва

Музыканты играли больше двух часов без перерыва

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Какой рок-концерт без «козы»?

Какой рок-концерт без «козы»?

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Кульминацией концерта стали две песни — «Перемен» и «Кукушка». Первую зал, судя по всему, почувствовал на каком-то совершенно другом уровне, потому что начал кричать и свистеть сразу же, как вступил барабанщик.

А когда вместе с тобой поет Виктор Цой, собранный на экране из слов песни, — эмоции начинают бить через край.

Сотканный из слов Виктор Цой произвел фурор

Сотканный из слов Виктор Цой произвел фурор

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На концерте было очень много подростков и молодежи

На концерте было очень много подростков и молодежи

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На бис группа исполнила три песни — одна из них была долгожданная «Звезда по имени Солнце».

— Вот это я попал! — в восторге кричал другу оглушенный концертом мужчина лет 50.

— Охрипла, я охр-р-рипла, — сипит и смеется девушка.

У одной из шумных компаний корреспондент НГС поинтересовалась, не пожалели ли они потраченного времени и денег. Посмеялись, посмотрели на меня.

— Что за вопро-о-ос, — и ушли ждать такси.

Новосибирцы так громко подпевали, что их было отлично слышно, несмотря на оглушительную музыку

Новосибирцы так громко подпевали, что их было отлично слышно, несмотря на оглушительную музыку

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Зал очень живо реагировал на каждую песню

Зал очень живо реагировал на каждую песню

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Группа поблагодарила новосибирцев за теплый прием

Группа поблагодарила новосибирцев за теплый прием

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В тот же день сын Виктора Цоя накануне прогулялся по Новосибирску и поделился своими впечатлениями.

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