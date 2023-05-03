«Вдохнул выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя прогулялся по Новосибирску перед концертом группы КИНО

Группа КИНО приехала с концертом в Новосибирск — она выступит сегодня вечером в «Экспоцентре». Перед этим музыканты и продюсер коллектива Александр Цой встретились с журналистами.
Сын Виктора Цоя смог вчера недолго прогуляться по Новосибирску. Что он сказал журналистам, вы можете увидеть в нашем видео.
— Александр, какое впечатление произвел на вас Новосибирск?
— Но я немножко прошелся. Мне понравились предыдущие всякие города, но я после небольших городов очень рад был приехать в большой город. Я человек из большого города. Вдохнул выхлопные газы полной грудью и почувствовал себя на месте здесь.
— Как относитесь к огромному количеству трибьют-групп?
— Я занимаюсь тем, что пытаюсь заставить эти группы все-таки что-то делать свое. И если им нужно, то использовать материал группы КИНО как некий трамплин. Но не заниматься этим подражанием и наряжанием, потому что, честно говоря, это никогда хорошо не удается. Всегда выглядит, как какой-то симулякр. И я их пытаюсь заставлять отходить от того, чтобы использовать фотографию папы, название группы КИНО, логотип, эстетику на афишах и строить свое.
— Почему люди идут сейчас на концерт КИНО?
— Я могу сказать, что я чувствовал очень сильный запрос на нормальное живое исполнение песен группы КИНО. Потому что в этом месте был небольшой вакуум. Были трибьют-коллективы, были какие-то группы, которые играют каверы, но полноценной живой программы с песнями группы КИНО не было. И было непонятно, как это сделать. Потому что никакой другой вокалист, даже самый лучший, технически прекрасный, невероятно красивый и стильный парень не вывез бы этот материал. И просто это был ответ на этот запрос.
Концерт КИНО пройдет сегодня вечером в «Экспоцентре». По данным организаторов, ожидается около 5 тысяч зрителей.
Гастроли Филиппа Киркорова в Новосибирске стали одной из главных тем на повестке в начале апреля. Как он общался с публикой на концерте в Новосибирске — смотрим видео.