«Вдохнул выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя прогулялся по Новосибирску перед концертом группы КИНО

— Как относитесь к огромному количеству трибьют-групп?

— Я занимаюсь тем, что пытаюсь заставить эти группы все-таки что-то делать свое. И если им нужно, то использовать материал группы КИНО как некий трамплин. Но не заниматься этим подражанием и наряжанием, потому что, честно говоря, это никогда хорошо не удается. Всегда выглядит, как какой-то симулякр. И я их пытаюсь заставлять отходить от того, чтобы использовать фотографию папы, название группы КИНО, логотип, эстетику на афишах и строить свое.