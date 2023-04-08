Как Филипп Киркоров общался с публикой на концерте в Новосибирске — смотрим видео

Гастроли Филиппа Киркорова в Новосибирске стали одной из главных тем на повестке прошедшей недели.
Всё началось с того, что несколько десятков активистов вышли с плакатами против выступления певца. Сторонники традиционных ценностей обвинили Филиппа Киркорова в непристойном поведении на сцене и неприличных, на их взгляд, костюмах, которые не должна видеть молодежь. Даже требовали у губернатора отменить концерт, но этого не случилось. В этом видео смотрите, как прошел концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске (по нашим подсчетам, за три часа артист сменил не меньше двадцати образов).
— А когда я уйду... Пусть этого ждут те, кто этого хотят. А я еще попою, — сказал Филипп Киркоров благодарной публике на концерте. Кстати, на видео вы услышите еще несколько фраз, адресованных зрителям.
В своих соцсетях артист рассказывал, как проводит время в Новосибирске. Даже спрашивал у своего друга, певца Давида Манукяна (Давы), какие места ему посетить. В итоге Филипп Киркоров посмотрел закат на набережной и сходил в гастробар.
Если вы пропустили все события, связанные с приездом артиста в Новосибирск, посмотрите двухминутное видео, в котором мы коротко об этом рассказали.
Смотрите видео и читайте репортаж с концерта Филиппа Киркорова (там много фотографий).