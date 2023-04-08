Как Филипп Киркоров общался с публикой на концерте в Новосибирске — смотрим видео

Гастроли Филиппа Киркорова в Новосибирске стали одной из главных тем на повестке прошедшей недели.

Всё началось с того, что несколько десятков активистов вышли с плакатами против выступления певца. Сторонники традиционных ценностей обвинили Филиппа Киркорова в непристойном поведении на сцене и неприличных, на их взгляд, костюмах, которые не должна видеть молодежь. Даже требовали у губернатора отменить концерт, но этого не случилось. В этом видео смотрите, как прошел концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске (по нашим подсчетам, за три часа артист сменил не меньше двадцати образов).