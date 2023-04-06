Филипп Киркоров показал, как провел выходные в Новосибирске, — рассказываем, что он видел и где ужинал

Филипп Киркоров на своей официальной странице во «ВКонтакте» выложил видео о том, как провел выходные в Новосибирске. Он побывал в местах, которые ему посоветовал Дава, и посетил могилу Татьяны Снежиной.
— Мы решили посетить некоторые культовые места этого города. Во-первых, это могила Татьяны Снежиной, автора песни «Позови меня с собой». Всегда, когда я приезжаю в Новосибирск, я посещаю это место. Замечательная девочка, которой не стало очень рано, — рассказал Киркоров.
Артист приехал на Заельцовское кладбище и возложил к памятнику Снежиной букет белых хризантем.
Татьяна Печёнкина (настоящая фамилия девушки) родилась
До кладбища Киркоров по совету коллеги Давы ехал по Красному проспекту. Певец оценил площадь Калинина, а сам город назвал «очень красивым».
Затем певец посетил River Park и сделал селфи на фоне новосибирского заката.
— Какой красивый закат, город, прямо Нью-Йорк, классно как, — поделился впечатлениями Киркоров.
Исполнитель закончил вечер в гастробаре «Коробок», который находится на первом этаже исторического особняка на Чаплыгина, 28, рядом с элитным ЖК Milk House.
3 апреля возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Наш корреспондент подготовила для вас огненный репортаж с протестов. Несмотря на протесты, концерт состоялся на площадке «Локомотив-Арена» — перед началом у входа собралась большая толпа.