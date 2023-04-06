Филипп Киркоров показал, как провел выходные в Новосибирске, — рассказываем, что он видел и где ужинал

Артист приехал на Заельцовское кладбище и возложил к памятнику Снежиной букет белых хризантем.

Татьяна Печёнкина (настоящая фамилия девушки) родилась 14 мая 1972 года в Луганске. С 1994 года жила в Новосибирске и училась в НГМУ. Переехала сюда из-за службы отца — генерала ФСБ Валерия Печёнкина. Написала более 200 песен, самая известная — «Позови меня с собой» в исполнении Аллы Пугачевой. В 1995 году Снежина погибла в аварии на Чуйском тракте вместе со своим женихом, продюсером Сергеем Бугаёвым. В честь поэтессы в 2011 году в Новосибирске появилась улица, а в 2013 году — стела.