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Филипп Киркоров показал, как провел выходные в Новосибирске, — рассказываем, что он видел и где ужинал

Певец прогулялся по городу перед своим концертом

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Филипп Киркоров сделал селфи на фоне заката над Обью

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Филипп Киркоров на своей официальной странице во «ВКонтакте» выложил видео о том, как провел выходные в Новосибирске. Он побывал в местах, которые ему посоветовал Дава, и посетил могилу Татьяны Снежиной.

— Мы решили посетить некоторые культовые места этого города. Во-первых, это могила Татьяны Снежиной, автора песни «Позови меня с собой». Всегда, когда я приезжаю в Новосибирск, я посещаю это место. Замечательная девочка, которой не стало очень рано, — рассказал Киркоров.

Артист приехал на Заельцовское кладбище и возложил к памятнику Снежиной букет белых хризантем.

Татьяна Печёнкина (настоящая фамилия девушки) родилась 14 мая 1972 года в Луганске. С 1994 года жила в Новосибирске и училась в НГМУ. Переехала сюда из-за службы отца — генерала ФСБ Валерия Печёнкина. Написала более 200 песен, самая известная — «Позови меня с собой» в исполнении Аллы Пугачевой. В 1995 году Снежина погибла в аварии на Чуйском тракте вместе со своим женихом, продюсером Сергеем Бугаёвым. В честь поэтессы в 2011 году в Новосибирске появилась улица, а в 2013 году — стела.

До кладбища Киркоров по совету коллеги Давы ехал по Красному проспекту. Певец оценил площадь Калинина, а сам город назвал «очень красивым».

Затем певец посетил River Park и сделал селфи на фоне новосибирского заката.

— Какой красивый закат, город, прямо Нью-Йорк, классно как, — поделился впечатлениями Киркоров.

Исполнитель закончил вечер в гастробаре «Коробок», который находится на первом этаже исторического особняка на Чаплыгина, 28, рядом с элитным ЖК Milk House.

3 апреля возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Наш корреспондент подготовила для вас огненный репортаж с протестов. Несмотря на протесты, концерт состоялся на площадке «Локомотив-Арена» — перед началом у входа собралась большая толпа.

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