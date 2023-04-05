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Тема дняНовосибирцы встали в очередь на концерт Киркорова
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НГС вместе с толпой новосибирцев пришел на концерт Филиппа Киркорова — фото из очереди

Поп-король дает сегодня концерт в «Локомотив-Арене»

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Концерт артиста назначен на 19 часов

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Вечером 5 апреля новосибирцы выстроились в очередь на концерт певца Филиппа Киркорова. Выступление артиста состоится на площадке «Локомотив-Арена» на улице Ипподромской.

О том, что вблизи спортивного комплекса собралась толпа, сообщает корреспондент НГС Анна Скок. По ее словам, на концерт поп-короля пришли как женщины, так и мужчины. В толпе собравшихся находятся и дети.

Новосибирцы хотят увидеть фееричное шоу, которым славится Киркоров

Новосибирцы хотят увидеть фееричное шоу, которым славится Киркоров

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На выступление пришли люди разных возрастов

На выступление пришли люди разных возрастов

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Несколько дней назад в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова

Видео: Анна Скок

Новосибирцы фотографируются с артистом

Новосибирцы фотографируются с артистом

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Отметим, 3 апреля в Новосибирске возле театра «Глобус» прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. О том, чем не угодил православным активистам отечественный поп-король, — в репортаже НГС.

Накануне Филипп Киркоров спросил у своего коллеги Давы, что посмотреть в Новосибирске. 5 апреля поп-король показал свой новый образ, записав видео рядом с Новосибирским театром оперы и балета.

А читатели НГС, в свою очередь, дали советы Филиппу Киркорову, что посмотреть в Новосибирске. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал сегодня о своем отношении к творчеству певца.

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