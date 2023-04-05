НГС вместе с толпой новосибирцев пришел на концерт Филиппа Киркорова — фото из очереди

Вечером 5 апреля новосибирцы выстроились в очередь на концерт певца Филиппа Киркорова. Выступление артиста состоится на площадке «Локомотив-Арена» на улице Ипподромской.
О том, что вблизи спортивного комплекса собралась толпа, сообщает корреспондент НГС Анна Скок. По ее словам, на концерт поп-короля пришли как женщины, так и мужчины. В толпе собравшихся находятся и дети.
Отметим, 3 апреля в Новосибирске возле театра «Глобус» прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. О том, чем не угодил православным активистам отечественный поп-король, — в репортаже НГС.
Накануне Филипп Киркоров спросил у своего коллеги Давы, что посмотреть в Новосибирске. 5 апреля поп-король показал свой новый образ, записав видео рядом с Новосибирским театром оперы и балета.
А читатели НГС, в свою очередь, дали советы Филиппу Киркорову, что посмотреть в Новосибирске. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал сегодня о своем отношении к творчеству певца.