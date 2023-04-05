«На стиле в Новосибирске»: Филипп Киркоров показал свой новый образ, сняв видео на фоне НОВАТа

Филипп Киркоров показал свой новый образ, записав видео рядом с НОВАТом в Новосибирске. Сегодня,
Видео было выложено на официальной странице артиста во «ВКонтакте».
— На стиле в Новосибирске. На стиле, — продемонстрировал свой новый образ Филипп Киркоров.
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