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Тема дняКиркоров снял видео на фоне НОВАТа
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«На стиле в Новосибирске»: Филипп Киркоров показал свой новый образ, сняв видео на фоне НОВАТа

Сегодня пройдет его концерт

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Как вам образ поп-короля?

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Филипп Киркоров показал свой новый образ, записав видео рядом с НОВАТом в Новосибирске. Сегодня, 5 апреля, у него состоится концерт в «Локомотив-арене».

Видео было выложено на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

— На стиле в Новосибирске. На стиле, — продемонстрировал свой новый образ Филипп Киркоров.

Накануне поп-король спросил у своего коллеги Давы, что посмотреть в Новосибирске.

3 апреля возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Наш корреспондент подготовила для вас огненный репортаж с протестов.

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