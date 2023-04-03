«В колготках, в труселях, хозяйством трясет»: полсотни новосибирцев потребовали отмены концерта Киркорова — репортаж с пикета

Плакатов почти столько же, сколько и активистов. Часть напечатана в едином минималистичном стиле, другая — написана от руки, вероятно, одной и той же.



«23 патриотические организации обратились к губернатору А.А. Травникову об отмене концерта Киркорова», — веско информирует одна из растяжек. «Указ Президента от 09.11.2022 №809 по сохранению и укреплению традиционных ценностей нужно выполнять!», — категорично призывает другая. «Диверсанты в области культуры, разрушители Отечества — Филипп Киркоров, Тимофей Кулябин, Сергей Шнуров», — срывает покровы третья.