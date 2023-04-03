«В колготках, в труселях, хозяйством трясет»: полсотни новосибирцев потребовали отмены концерта Киркорова — репортаж с пикета

Сегодня, 3 апреля, возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Само шоу должно состояться через два дня на «Локомотив-арене», и пикетчики уверяют: ежели действо состоится, они устроят митинг и приведут туда тысячу человек. В числе организаторов сегодняшней акции «Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей», областной Союз отцов и еще больше двух десятков общественных объединений. Чем не угодил православным активистам отечественный поп-король, как его хотят наказать и какую музыку считают достойной русского уха — в репортаже корреспондента НГС Анны Скок.
Пляска на кресте: как Киркоров прослыл сатанистом
Организаторы заявляли (пикет согласован в мэрии), что защищать традиционные ценности выйдут 50 человек, но поначалу такого количества людей не набирается даже вместе с журналистами и полицейскими. Последних, впрочем, немного, и выглядят стражи порядка весьма доброжелательно — ни черной омоновской формы, ни шлемов, ни резиновых дубинок. Даже мегафон ни разу не пригождается: пикетчики стоят мирно, лозунги не выкрикивают, только тихо излагают позицию представителям СМИ или друг другу: корреспондентов на всех желающих не хватает.
Плакатов почти столько же, сколько и активистов. Часть напечатана в едином минималистичном стиле, другая — написана от руки, вероятно, одной и той же.
«23 патриотические организации обратились к губернатору А.А. Травникову об отмене концерта Киркорова», — веско информирует одна из растяжек. «Указ Президента от 09.11.2022 №809 по сохранению и укреплению традиционных ценностей нужно выполнять!», — категорично призывает другая. «Диверсанты в области культуры, разрушители Отечества — Филипп Киркоров, Тимофей Кулябин, Сергей Шнуров», — срывает покровы третья.
Из всех «диверсантов» собравшихся больше всего волнует Киркоров — он хоть и не грешит обилием ненормативной лексики, как группа «Ленинград», и не уехал за границу, как опальный режиссер, зато собрался приехать в Новосибирск с концертом.
Рукописные плакаты меньше размером, зато их автор (или авторы) экспериментируют с культурно-выразительными средствами. «Было б здорово прогнать Киркорова», — надеется неизвестный креативщик. Под слоганом трогательно мелким шрифтом указан хештег #стоп_киркоров.
Организаторы мероприятия уверены: при помощи клипов Филипп Бедросович морально разлагает детей и подростков, причем хитроумным и можно сказать высокотехнологичным способом:
— Он пропагандирует… как это называется… разные... связи, — объясняет представитель Союза отцов Новосибирской области Дмитрий Васильев. — Он пропагандирует пьянство. Пропагандирует разврат. С него же берут пример подростки и дети! Вроде бы песня безобидная [играет] по радио, но ребенок возьмет телефон, планшет, наберет название песни и увидит клип. А в клипе уже совершенно другое: оккультизм, сатанизм, вот эти вот все призывы…
На вопрос, какая именно песня Киркорова несет юношеству столь деструктивные призывы, общественнику удается ответить только при помощи товарища, зато исчерпывающе: оказывается, у Союза отцов имеется целый список произведений, которые, по мнению активистов, прививают детям чуждые ценности: «Цвет настроения синий», «Романы» и «Ибица».
Но главная претензия активистов к Филиппу Киркорову, разумеется, циничное и кощунственное отношение поп-звезды к святыням.
В январе 2023-го верующих потрясло выступление певца на концертах «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля 2022 года. Тогда Киркоров в ходе исполнения песни взобрался на бутафорский крест. Вначале на него подал в суд московский активист Михаил Феодориди, а сейчас новосибирские защитники традиционных ценностей решили, что концерт скандального исполнителя, еще и на государственной площадке, проводить нельзя.
— Насколько я знаю, сейчас по Киркорову, по этой проблеме собрано 19 томов, — рассказывает организатор пикета, Иван Квасницкий из Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, — и до сих не возбуждено дело, и до сих пор не опросили господина Киркорова. Мы считаем, что это преступление... Организаторы концерта вложили в этот тур в 106 городах России от 0,5 до 1 миллиарда рублей. […] В период проведения СВО тратить такие деньги на пропаганду содомии и сатанизма?
«Полнейший разврат»: бабушки против поп-короля
Предсказуемо, что большая часть собравшихся возле театра, — пенсионеры. В половину первого в понедельник человеку трудящемуся сложно уйти с работы даже ради самой благой цели. Отдуваться перед журналистами приходится старикам.
— Я здесь, потому что Киркоров — сатанист, враг человеческий, — тихо, с доброй улыбкой на лице объясняет журналистам Геннадий Павлович Изотов — благообразного вида дедушка в казачьей папахе, со стопкой НОДовских газет в руках. Представляется он походным казачьим атаманом, уверяет: каждый номер газеты, который он вручил — выстрел (очевидно, попавший в цель) в сторону Америки.
— Я считаю, что Киркоров вообще не уважает ни молодых, ни наше поколение: насмехается, издевается, не поддерживает СВО, — гневно перечисляет претензии к поп-королю другая участница пикета Наталья Васильевна.
Ее вопросы религии явно волнуют меньше, нежели вопросы нравственности:
— Полнейший разврат на сцене! И это все вкладывается в наших детей. Крест крестом, но как он одевается на сцене! В колготках, в труселях, трясет хозяйством, все выставляет напоказ…Как Лолита Милявская!
Параллель между двумя исполнителями кажется довольно смелой, но выяснить, какое сходство увидела между певцами Наталья Васильевна, не удается: она уже развивает свою мысль дальше. Пенсионерка рассказывает: она была уверена, что губернатор поддержит активистов, и была шокирована тем, что концерт до сих пор не отменили:
— Давайте, сибиряки, держитесь, гоните его, не пускайте на сцену! — эмоционально призывает она.
— А вы что слушаете?
— Я теперь слушаю Шамана! Патриотических исполнителей, Вику Цыганову… Раньше Газманова еще слушала, но после его выступления в Дубаях, тоже в нем маленько разочаровалась. Очень некрасиво себя повел.
— Как по-вашему нужно наказать Киркорова за его поведение?
— Как? Да прихлопнуть его! — смеется женщина.
— Это же полная порнография, — поддерживает ее еще одна пенсионерка Ольга Ивановна.
Она на пикет, в отличие от остальных, попала случайно: шла из бани, где в понедельник как раз социальный день, и увидела толпу. Узнав, зачем они собрались, решила присоединиться: как-никак, единомышленники.
— Двое детей у него, а где его жена?! — рассуждает пенсионерка. — Все мужчины спят с женщинами и не скрывают свои вторые половины, а где его жена?! Женщинообразный (цитата приведена дословно, — прим., ред.) какой-то, в перьях, блестках… на мужика не похож.
Она на вопрос о музыкальных предпочтениях отвечает однозначно: слушает старые песни Аллы Пугачевой и шансон. В группе «Лесоповал», например, исполнители вполне себе мужественные.
На пикете публика тоже вполне себе мужественная: большинство мужчин — с бородкой, а то и с окладистой бородой. Усугубляет внешнюю суровость немаркая темная одежда — впрочем, что еще носить в начале апреля в Новосибирске?.. На этом фоне ярко выделяются знамя победы и российский флаг, которые активисты захватили с собой — и голубое весеннее небо.
— Если после пикета концерт не будет отменен, следующим действием нашим будет заявление митинга на 1000 человек — это уже повестка для федеральных каналов. […] — уверенно рассуждает организатор пикета Иван Квасницкий. — Последний раз мы выходили на митинги 4 года назад, по закону о семейно-бытовом насилии, когда родителей и детей должны были представить врагами [друг другу]. Так что опыт у нас небольшой, но если нас выведут, мы сделаем все возможное [чтобы добиться отмены концерта].
— Как вы считаете, какое наказание должен понести Киркоров за пропаганду гомосексуализма, которую вы видите в его действиях?
— Если вы знаете Ветхий завет, то вы это наказание знаете, — уклончиво отвечает Квасницкий.
К часу дня людей действительно становится больше: пожалуй, поставленный план в 50 человек организаторы даже перевыполнили. Появляются молодые лица, и средний возраст присутствующих разом падает лет на 10.
Защитники традиционных ценностей выравнивают транспаранты, чтобы оператор областного телевидения получил «картинку» покрасивее, но мероприятие уже близится к завершению. Заявленное время окончания — половина второго.
На соседней аллейке дружески толкают друг друга двое парней не старше 16 лет, оба в пронзительно-ярких куртках, желтой у одного, красно-белой у другого.
— Вы знаете, что там происходит? — интересуюсь я у обоих сразу.
— Ну... митинг? — предполагает один.
— Пикет против концерта Киркорова. Вы бы присоединились?
— Да ну, это для старперов, — весело смеется мальчишка в желтом.
— Пикет или Киркоров?
— И то, и другое, — радостно отвечает его друг.
Ранее директор Филиппа Киркорова ответил православным, почему певец не хотел и не мог их оскорбить, а министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов ответил, почему концерт отменять не будут.