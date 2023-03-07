Основания для отмены нет: новосибирские власти не станут запрещать концерт Филиппа Киркорова по просьбе активистов

— Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись. Помните: «Кто из вас без греха, первым киньте в нее камень!» Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем! — провел для НГС библейские параллели директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко.

