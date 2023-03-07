Основания для отмены нет: новосибирские власти не станут запрещать концерт Филиппа Киркорова по просьбе активистов

Оснований для отмены концерта артиста Филиппа Киркорова, который должен состояться 5 апреля на спортивной «Локомотив-Арене», у властей Новосибирской области нет. Такую позицию привел НГС министр физкультуры и спорта НСО Сергей Ахапов.
— Учреждение предоставляет площадку для проведения мероприятий третьим лицам на условиях договора оказания услуг и не является организатором концерта Филиппа Киркорова. В связи с надлежащим исполнением договора со стороны организатора мероприятия отсутствуют основания для расторжения договора оказания услуг и полномочия по отмене концерта, — сказал Ахапов.
1 марта стало известно, что в адрес губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска поступило обращение от «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей». Православные активисты обвинили певца кощунстве и попросили содействия в отмене концерта.
— На концертах Киркоров Ф. Б. во время исполнения номера «Мария Магдалина» забирался на поваленный христианский крест и, потоптавшись на нем, дожидался «преклонения» массовки, одетой в черные мантии, — пояснил Квасницкий. — Объектом преступного посягательства в данном случае выступают люди (верующие), их права, свободы и законные интересы, их человеческое достоинство и религиозные чувства.
Директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко считает, что новосибирские активисты не правы.
— Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись. Помните: «Кто из вас без греха, первым киньте в нее камень!» Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем! — провел для НГС библейские параллели директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко.
Кияшко добавил, что певец публично извинился за «Марию Магдалину» в социальных сетях и еще год назад изъял номер из своей концертной программы.
Ранее православные активисты пытались отменить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске, но не преуспели в этом.