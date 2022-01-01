«Должна быть нравственная цензура»: православные активисты пожаловались в Госдуму на концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске

В феврале прошлого года в Новосибирске в Музее природы открылась выставка «Каждой твари по паре». Экспозиция с животными во время спаривания сразу же вызвала реакцию со стороны православных активистов. Иван Квасницкий как член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей обратился с жалобой в полицию, Министерство культуры и уполномоченной по правам человека.

