«Должна быть нравственная цензура»: православные активисты пожаловались в Госдуму на концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске

В Новосибирске православные активисты обратились к депутатам Госдумы с просьбой «обратить внимание» на концерт Тилля Линдеманна. Он пройдет в «Экспоцентре» 26 января. Письмо было отправлено Координационным советом в защиту общественной нравственности.
— Метро у нас рекламирует этот концерт. Пришлось погрузиться в эту тему. Мы-то не запрещаем концерт. Мы просим обратить внимание на этот вопиющий случай и падение нравственности и культуры. Обратились к депутатам, чтобы они приняли закон о защите нравственности и культуры, — рассказал корреспонденту НГС Иван Квасницкий. — Я считаю, что должна быть нравственная цензура.
Активистов не устраивает творчество певца, которое «разрушает традиционную нравственность и культуру».
После уточняющих вопросов о том, чего хотят добиться авторы письма, кто именно будет определять, что нравственно или ненравственно, и считают ли активисты допустимым запрет отдельных концертов, текст обращения в редакцию они предоставлять отказались.
В итоге письмо получило реакцию от председателя СК России Александра Бастрыкина.
— По его поручению следственными органами регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки по факту обращения общественников региона, которые высказываются резко против выступления немецкого музыканта и просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области. — Следователем будет организована тщательная проверка изложенных в обращении доводов, по результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
В феврале прошлого года в Новосибирске в Музее природы открылась выставка «Каждой твари по паре». Экспозиция с животными во время спаривания сразу же вызвала реакцию со стороны православных активистов. Иван Квасницкий как член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей обратился с жалобой в полицию, Министерство культуры и уполномоченной по правам человека.