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«Кидают камни, словно святые!» Директор Киркорова ответил православным активистам на требование снять концерт в Новосибирске

Поборники нравственности добиваются отмены выступления артиста, обвиняя его в кощунстве

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Активисты попросили у новосибирских властей помощи в отмене концерта Киркорова

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Директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко ответил православным активистам на их требование отмены концерта поп-звезды 5 марта в новосибирской «Локомотив-Арене».

Инициаторы обращения к властям фактически обвинили Киркорова в кощунстве.

— Мне требования этих активистов непонятны. Я знаю Филиппа с другой стороны, он посещает храмы и абсолютно верующий человек. Как раз то, что творят эти люди, и есть безбожество. Они поливают грязью человека, не понимая, что такое искусство. А видеть сути они не хотят, — сказал НГС Кияшко.

Православные активисты утверждают, что певец проявил неуважение к традиционным православным ценностям в мае 2022 года, когда проводил серию концертов в честь своего 55-летия. В частности, «во время исполнения номера "Мария Магдалина" забирался на поваленный христианский крест и, потоптавшись на нем, дожидался "преклонения" массовки, одетой в черные мантии» (цитата из жалоб поборников нравственности).

Директор Киркорова утверждает, что певец публично извинился за «Марию Магдалину» в социальных сетях и еще год назад изъял номер из своей концертной программы. Обидеть артист никого не хотел и пошел навстречу своим поклонникам.

— Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись. Помните: «Кто из вас без греха, первым киньте в нее камень!» Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем! — провел библейские параллели директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко.

Ранее наши коллеги из MSK1.RU показали особняк за 12 миллионов долларов, где живет Филипп Киркоров, а также рассказали, на чем поп-звезда зарабатывает, кроме музыки.

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