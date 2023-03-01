«Кидают камни, словно святые!» Директор Киркорова ответил православным активистам на требование снять концерт в Новосибирске

Инициаторы обращения к властям фактически обвинили Киркорова в кощунстве.



— Мне требования этих активистов непонятны. Я знаю Филиппа с другой стороны, он посещает храмы и абсолютно верующий человек. Как раз то, что творят эти люди, и есть безбожество. Они поливают грязью человека, не понимая, что такое искусство. А видеть сути они не хотят, — сказал НГС Кияшко.

