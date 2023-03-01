«Кидают камни, словно святые!» Директор Киркорова ответил православным активистам на требование снять концерт в Новосибирске

Директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко ответил православным активистам на их требование отмены концерта поп-звезды 5 марта в новосибирской «Локомотив-Арене».
Инициаторы обращения к властям фактически обвинили Киркорова в кощунстве.
— Мне требования этих активистов непонятны. Я знаю Филиппа с другой стороны, он посещает храмы и абсолютно верующий человек. Как раз то, что творят эти люди, и есть безбожество. Они поливают грязью человека, не понимая, что такое искусство. А видеть сути они не хотят, — сказал НГС Кияшко.
Православные активисты утверждают, что певец проявил неуважение к традиционным православным ценностям в мае 2022 года, когда проводил серию концертов в честь своего
Директор Киркорова утверждает, что певец публично извинился за «Марию Магдалину» в социальных сетях и еще год назад изъял номер из своей концертной программы. Обидеть артист никого не хотел и пошел навстречу своим поклонникам.
— Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись. Помните: «Кто из вас без греха, первым киньте в нее камень!» Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем! — провел библейские параллели директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко.
Ранее наши коллеги из MSK1.RU показали особняк за 12 миллионов долларов, где живет Филипп Киркоров, а также рассказали, на чем поп-звезда зарабатывает, кроме музыки.