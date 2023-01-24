«Семейный бизнес на госслужбе к хорошему не приводит»: как появилось дело против экс-директора «Красного факела»

Эпоха Кулябиных

Александр Кулябин руководил театром «Красный факел» 23 года. Его заместителем здесь же работала и жена Ирина Кулябина. С 2015 года главным режиссером учреждения стал Тимофей Кулябин, его сын. Через несколько лет после назначения сына, по данным источника НГС, к «семейному подряду» стали появляться вопросы.

В свое время Александр Прокопьевич Кулябин приехал с семьей из Ижевска. Источник НГС, знакомый с ситуацией, объяснил, что стать руководителем «Красного факела» ему, по некоторым данным, могла помочь директор «Золотой маски» Мария Ревякина. Об этой протекции в одном из интервью зарубежным СМИ говорил и сам Тимофей Кулябин.