«Семейный бизнес на госслужбе к хорошему не приводит»: как появилось дело против экс-директора «Красного факела»

В Новосибирске вокруг театра «Красный факел» разгорелся скандал. В конце декабря прошлого года с поста директора уволили Александра Кулябина, который руководил им 23 года, а сегодня стало известно о его задержании. В театре теперь не только новый директор, но и новый главный режиссер. Это место было вакантно с апреля прошлого года, после увольнения Тимофея Кулябина — сына задержанного директора. С чем связано уголовное дело, как на ситуацию с Александром Кулябиным могли повлиять высказывания его сына и почему культурную среду Новосибирска сотрясают скандалы за скандалами?
Эпоха Кулябиных
Александр Кулябин руководил театром «Красный факел» 23 года. Его заместителем здесь же работала и жена Ирина Кулябина. С 2015 года главным режиссером учреждения стал Тимофей Кулябин, его сын. Через несколько лет после назначения сына, по данным источника НГС, к «семейному подряду» стали появляться вопросы.
В свое время Александр Прокопьевич Кулябин приехал с семьей из Ижевска. Источник НГС, знакомый с ситуацией, объяснил, что стать руководителем «Красного факела» ему, по некоторым данным, могла помочь директор «Золотой маски» Мария Ревякина. Об этой протекции в одном из интервью зарубежным СМИ говорил и сам Тимофей Кулябин.
В 2015 году скандал с оперой «Тангейзер», постановкой Тимофея Кулябина в Оперном, которую сняли из-за оскорбления чувств верующих, завершился полным оправданием и директора театра Бориса Мездрича, и режиссера. Первый свое место потерял, а Тимофей Кулябин продолжил работать для новосибирских зрителей. В 2017 году он получил специальную премию «Золотой маски» за спектакль «Три сестры». В 2020 году — номинацию на премию «Золотая маска» за «Дети Солнца». В 2022 году — номинацию на премию «Золотая маска» за «Дикую утку».
Источник НГС в силовых структурах сообщил, что Тимофей Кулябин мог получить и другие премии — денежные, в том числе из бюджета театра уже с помощью своего отца.
Ситуация начала обостряться в прошлом году — всё изменилось в феврале, после начала СВО.
«Премия сыну»
«Красный факел» в 2022 году сначала лишился главного режиссера — в марте. Публично об этом сообщили в апреле. Тогда Тимофей Кулябин написал об этом в своих соцсетях, сообщив, что покидает свой пост.
В течение года в соцсетях он высказывался против СВО, также дал несколько интервью иностранным изданиям, что могло обострить ситуацию вокруг «Красного факела». Один из главных городских театров десять месяцев оставался без главного режиссера. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, директор, Кулябин-старший, не хотел рассматривать другие кандидатуры на замену сыну.
При этом собеседник НГС отмечает, что высказывания сына могли стать лишь фоном, но не являются главной причиной проблем отца.
— История с уголовным делом тянется года 3–4. Он выдал премию сыну, и сумма была больше миллиона, — отмечает источник. — Его в первые годы не дал в обиду и прикрыл один влиятельный чиновник, действующий.
В итоге, по словам источника, Кулябин мог закрыть историю с премией, вернув деньги. Только взять он их мог, по данным собеседника, опять же, из денег театра.
«Всё подняли и реанимировали»
В сентябре театр «Красный факел» в Новосибирске отменил премьеру спектакля «Белая болезнь» из-за «неуместности». По словам источника НГС, руководство театра до последнего отказывалось снимать постановку, репетиции шли полным ходом, и только после скандала, оставшегося вне публичного пространства, это удалось сделать за 10 дней до премьеры.
Пьеса «Белая болезнь» была написана чешским драматургом Карелом Чапеком в 1937 году — в преддверии Второй мировой войны. По сюжету в мире бушует эпидемия «белой болезни», которая поражает всех людей старше 45 лет. При этом правительство некоей страны готовится к завоевательной войне — автор намекает на нацистскую Германию.
— Насколько я знаю, Александру Кулябину делали предложения «уйти вовремя». Он отвечал, что сына подведет. Теперь всё подняли и реанимировали. Тут всё глубже, — уверен собеседник НГС. — Ситуация в театре тянется уже лет 15.
21 декабря театр объявил, что отменены спектакли Тимофея Кулябина «Онегин», «Дикая утка» и «Дети Солнца». Тогда в администрации «Красного факела» объяснили это «техническими трудностями». А уже через два дня стало известно, что Минкульт НСО разорвал контракт с директором Александром Кулябиным.
«Отвечать за чужие косяки, конечно, никто не хочет»
Через несколько дней после увольнения Кулябина, 27 декабря, директором «Красного факела» стала Антонида Гореявчева, которая 16 лет возглавляла театр «Старый дом». Не прошло и месяца, как театр получил и нового главного режиссера — Андрея Прикотенко. Он занимал ранее пять лет такую же должность в театре «Старый дом».
— Зашло новое руководство, и отвечать за чужие косяки, конечно, никто не хочет. Она начала полную проверку сразу же. Вот и результат, — отмечает источник. — А семейный бизнес на госслужбе — дело опасное и никогда ни к чему хорошему не приводит. Похожая ситуация как-то складывалась в ДК Октябрьской революции, где руководитель якобы напринимала своих родственников. Тогда тоже не дали до уголовного дела дойти, как в первый раз с Кулябиным. Сейчас вот с «Красным факелом» дошло и до этого.
Утром 24 января силовики задержали Александра Кулябина. В отношении деятеля культуры было возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В материалах дела фигурирует сумма более 1,8 миллиона рублей.
Сейчас по месту жительства Александра Кулябина прошли обыски. Он задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Источник, знакомый с ситуацией, подчеркивает, что произошедшее может в целом показывать состояние театральной сферы города.
— Это закономерные процессы. В городе хотят разрушить установленную и упроченную десятилетиями структуру, которая не позволяет достаточно эффективно использовать имеющуюся материальную базу, — отметил эксперт.
По его словам, следующим объектом более пристального внимания может стать филармония, если не силовиков, то учредителя — Минкультуры НСО. И в этом учреждении могут быть серьезные перестановки.
Корреспондент НГС в течение дня пыталась дозвониться до пресс-службы театра. Трубку никто не взял. Редакция отправила запрос по электронной почте.
В августе сообщалось о том, что главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого уволили после 18 лет работы.