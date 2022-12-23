«Решение учредителя»: уволен директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин

Директор театра «Красный факел» Александр Кулябин уволен в Новосибирске. Об этом сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе учреждения.
— Уволен с сегодняшнего дня по решению учредителя — Министерства культуры Новосибирской области, — пояснили в пресс-службе театра «Красный факел».
Александр Кулябин руководил «Красным факелом» 23 года. Сейчас исполняет обязанности директора театра первый заместитель директора театра Алла Захарченко.
Ранее, 20 декабря, стало известно, что были отменены в январе и феврале показы спектаклей режиссера Тимофея Кулябина, сына директора «Красного факела».
— По техническим причинам отменяются показы постановок «Онегин» и «Дикая утка», также не состоится показ «Детей солнца» на Камерной сцене, — говорится на сайте театра.
Вместо них будут сыграны другие спектакли.
Редакция НГС обратилась с официальным запросом в Министерство культуры Новосибирской области.
В сентябре театр «Красный факел» в Новосибирске отменил премьеру спектакля «Белая болезнь» из-за «неуместности».