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«Решение учредителя»: уволен директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин

Он освободил должность сегодня

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Сегодня коллективу объявили об увольнении директора

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Директор театра «Красный факел» Александр Кулябин уволен в Новосибирске. Об этом сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе учреждения.

— Уволен с сегодняшнего дня по решению учредителя — Министерства культуры Новосибирской области, — пояснили в пресс-службе театра «Красный факел».

Александр Кулябин руководил «Красным факелом» 23 года. Сейчас исполняет обязанности директора театра первый заместитель директора театра Алла Захарченко.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что были отменены в январе и феврале показы спектаклей режиссера Тимофея Кулябина, сына директора «Красного факела».

— По техническим причинам отменяются показы постановок «Онегин» и «Дикая утка», также не состоится показ «Детей солнца» на Камерной сцене, — говорится на сайте театра.

Вместо них будут сыграны другие спектакли.

Редакция НГС обратилась с официальным запросом в Министерство культуры Новосибирской области.

В сентябре театр «Красный факел» в Новосибирске отменил премьеру спектакля «Белая болезнь» из-за «неуместности».

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