Премьеру спектакля «Белая болезнь» отменили в театре «Красный факел» из-за «неуместности»
Вместо него покажут «Поминальную молитву»
Театр «Красный факел» в Новосибирске отменил премьеру спектакля «Белая болезнь», которая была запланирована 24 и 25 сентября. Об этом сообщил театр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
— Хотя замысел постановки возник еще в 2020 году, многие обстоятельства с того времени изменились. На данном этапе спектакль «замораживается», — объяснили в театре.
«Красный факел» цитирует режиссера постановки:
— Иногда в театре так случается — какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать, — приводит театр слова режиссера Глеба Черепанова. — Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль все-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время.
В театре добавили, что надеются на понимание со стороны зрителей. Вместо «Белой болезни» покажут «Поминальную молитву», на которую будут действовать купленные ранее билеты. Также билеты можно будет сдать до показа.
Пьеса «Белая болезнь» была написана чешским драматургом Карелом Чапеком в 1937 году в преддверии Второй мировой войны. По сюжету в мире бушует эпидемия «белой болезни», которая поражает всех людей старше 45 лет. При этом правительство некой страны готовится к завоевательной войне — автор намекает на нацистскую Германию.
В конце мая в Новосибирске отменили шествие кукол, которое должно было пройти 1 июня в рамках фестиваля театров кукол «Перекресток», из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией.