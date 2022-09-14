Премьеру спектакля «Белая болезнь» отменили в театре «Красный факел» из-за «неуместности»

— Хотя замысел постановки возник еще в 2020 году, многие обстоятельства с того времени изменились. На данном этапе спектакль «замораживается», — объяснили в театре.

«Красный факел» цитирует режиссера постановки:

— Иногда в театре так случается — какой-то материал вдруг становится не совсем уместен в конкретный период, и это невозможно не учитывать, — приводит театр слова режиссера Глеба Черепанова. — Поэтому мы приняли совместное решение отложить на время премьеру. Но мы верим, что спектакль все-таки случится позже, в более благоприятное для него и для нас время.

