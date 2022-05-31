Шествие кукол с перекрытием улицы Ленина отменили из-за запрета массовых мероприятий

В Новосибирске отменили шествие кукол, которое должно было пройти 1 июня в рамках фестиваля театров кукол «Перекресток». Как объяснила вице-мэр Анна Терешкова, шествие отменили из-за запрета массовых мероприятий в связи с ковидной ситуацией.

— Мы по-другому будем делать. От кинотеатра «Победа» пойдем и просто по тротуару. Гости из других городов приедут, всё будет просто не так массово, — рассказала Анна Терешкова.

