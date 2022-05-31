Шествие кукол с перекрытием улицы Ленина отменили из-за запрета массовых мероприятий
При этом фестиваль театров состоится
В Новосибирске отменили шествие кукол, которое должно было пройти 1 июня в рамках фестиваля театров кукол «Перекресток». Как объяснила вице-мэр Анна Терешкова, шествие отменили из-за запрета массовых мероприятий в связи с ковидной ситуацией.
— Мы по-другому будем делать. От кинотеатра «Победа» пойдем и просто по тротуару. Гости из других городов приедут, всё будет просто не так массово, — рассказала Анна Терешкова.
Как уточнила вице-мэр, изначально для проведения шествия должны были перекрыть улицу Ленина. Как сообщили в Новосибирском театре кукол, в 10:15 возле театра кукол соберутся участники фестиваля со своими куклами и горожане с игрушками. Также в 10:40 пройдет торжественное открытие фестиваля.
Сам фестиваль «Перекресток» пройдет в Новосибирске с 1 по 5 июня. Это второй Международный фестиваль театров кукол. В числе участников фестиваля в 2022 году — Театр кукол имени Сергея Образцова (Москва), Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театральные коллективы из Витебска, Душанбе и Донецка.
На организатора открытия мотосезона в Новосибирске составили административный протокол — дело уже ушло в суд. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано. Запрет на проведение мероприятия позже подтвердили в мэрии.