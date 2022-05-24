На организатора открытия мотосезона завели административное дело — его ждет суд
Мэрия не разрешала проводить мероприятие
На организатора открытия мотосезона в Новосибирске составили административный протокол — дело уже ушло в суд. Мероприятие началось
— В отношении организатора мероприятия полицейскими составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд.
Как объяснил корреспонденту НГС президент мотоклуба «99 percent» Денис Рудченко, который был организатором мероприятия, запрет от мэрии был выслан ему «Почтой России». Он нашел письмо только
— По закону виноват, а по-человечески — нет, — считает Денис Рудченко.
По административному делу ему грозит наказание: от предупреждения до штрафа от 1000 до
Ранее мэрия Новосибирска предоставила редакции НГС ответ, который был выслан организатору мероприятия. Документ датирован
— Несмотря на общественную значимость мероприятия, мэрия города Новосибирска не может согласовать проведение «Городского открытия мотосезона-2022», заявленного вами на
Ведомство ссылалось на постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020
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