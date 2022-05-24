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На организатора открытия мотосезона завели административное дело — его ждет суд

Мэрия не разрешала проводить мероприятие

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Рассматривать дело против байкера будет Октябрьский районный суд

Рассматривать дело против байкера будет Октябрьский районный суд

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На организатора открытия мотосезона в Новосибирске составили административный протокол — дело уже ушло в суд. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано. Запрет на проведение мероприятия позже подтвердили в мэрии.

— В отношении организатора мероприятия полицейскими составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд.

Как объяснил корреспонденту НГС президент мотоклуба «99 percent» Денис Рудченко, который был организатором мероприятия, запрет от мэрии был выслан ему «Почтой России». Он нашел письмо только 16 мая в своем почтовом ящике. По его словам, байкеры были уверены, что раз 9 Мая прошло полномасштабно, то и с их мероприятием проблем не будет.

— По закону виноват, а по-человечески — нет, — считает Денис Рудченко.

По административному делу ему грозит наказание: от предупреждения до штрафа от 1000 до 30 000 рублей.

Ранее мэрия Новосибирска предоставила редакции НГС ответ, который был выслан организатору мероприятия. Документ датирован 28 апреля и подписан первым заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым.

— Несмотря на общественную значимость мероприятия, мэрия города Новосибирска не может согласовать проведение «Городского открытия мотосезона-2022», заявленного вами на 14 мая 2022 года, — говорилось в документе, предоставленном мэрией.

Ведомство ссылалось на постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», которое запрещает проведение массовых мероприятий. Его действие было продлено до 1 июля 2022 года.

Прошлой осенью мы подготовили репортаж с тусовки за гостиницей «Центральная» — самые крутые байки и их владельцы в нашем материале.

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