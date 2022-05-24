На организатора открытия мотосезона завели административное дело — его ждет суд

На организатора открытия мотосезона в Новосибирске составили административный протокол — дело уже ушло в суд. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано. Запрет на проведение мероприятия позже подтвердили в мэрии.



— В отношении организатора мероприятия полицейскими составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — ответили на запрос корреспондента НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.