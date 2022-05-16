Полиция сорвала открытие мотосезона в Новосибирске, разогнав байкеров — организатору грозит штраф

Рудченко дал объяснение полицейским и попросил участников, а их было около 300 человек, разойтись, что и было сделано.

— Никого не задерживали. Но мне сказали, что будет на меня составлен административный протокол, как на организатора, — добавил мужчина.

Байкерское сообщество осталось недовольно срывом мероприятия. Корреспонденту НГС пожаловались на это несколько активистов.

— Обычно мероприятие согласовывали всегда без всяких проблем. В этом году почему-то его запретили из-за ограничений по ковиду. При этом 9 Мая у нас прошло замечательно и 14 мая в тот же день прошел парад кадетов. То есть на эти мероприятия почему-то ковидные ограничения не распространяются. А здесь у нас запретили по причине ковидных мер. Меня это возмущает. Когда наши власти обращаются к нам помочь съездить украсить их городское мероприятие, то мы соглашаемся, нет проблем. Когда байкеры обращаются — просто разрешите, почему-то такое отношение двоякое, — недоволен байкер-активист Константин Нельзин.