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Фоторепортаж

Полиция сорвала открытие мотосезона в Новосибирске, разогнав байкеров — организатору грозит штраф

Байкерское сообщество недовольно произошедшим

300
Организаторы уверяют, что, как положено, уведомили мэрию о мероприятии

Организаторы уверяют, что, как положено, уведомили мэрию о мероприятии

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Открытие мотосезона в Новосибирске было сорвано — собравшихся у ГПНТБ байкеров попросила разойтись полиция. Мероприятие проходило 14 мая и началось в 11:30. Организаторы уверяют, что, как положено, уведомили мэрию о нем и запрета в ответ не получали.

— Где-то час мероприятие прошло, и после этого пришли сначала представители районной администрации. Они просто спросили, что происходит. Потом полиция пришла, сказали сворачиваться. Сказали несогласованное мероприятие. Мы письмо в мэрию написали за 30 дней до мероприятия, как положено, и, по факту, ответа до сих пор не получили, — объяснил корреспонденту НГС президент мотоклуба «99 percent» Денис Рудченко. — Начали ссылаться на антиковидные мероприятия, на постановление правительства — официально как бы из-за этого.

Рудченко дал объяснение полицейским и попросил участников, а их было около 300 человек, разойтись, что и было сделано.

— Никого не задерживали. Но мне сказали, что будет на меня составлен административный протокол, как на организатора, — добавил мужчина.

Байкерское сообщество осталось недовольно срывом мероприятия. Корреспонденту НГС пожаловались на это несколько активистов.

— Обычно мероприятие согласовывали всегда без всяких проблем. В этом году почему-то его запретили из-за ограничений по ковиду. При этом 9 Мая у нас прошло замечательно и 14 мая в тот же день прошел парад кадетов. То есть на эти мероприятия почему-то ковидные ограничения не распространяются. А здесь у нас запретили по причине ковидных мер. Меня это возмущает. Когда наши власти обращаются к нам помочь съездить украсить их городское мероприятие, то мы соглашаемся, нет проблем. Когда байкеры обращаются — просто разрешите, почему-то такое отношение двоякое, — недоволен байкер-активист Константин Нельзин.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что смогут прокомментировать ситуацию только по официальному запросу редакции. Документ был отправлен. Также редакция обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

Произошедшее запечатлела камера «Электронного города» на площади Пименова. Байкеры начали собирать примерно с 10:30. В 10:50 подъехали три экипажа полиции, из которых на дороге у ГПНТБ остался один. Мероприятие началось. Всю площадь заняли стройные ряды мотоциклов, горожане отдыхают. Около 12:00 на площадь вернулся второй экипаж полиции, начались переговоры с байкерами. Люди стали разъезжаться примерно в 12:30. В итоге к 13:00 на дороге четыре экипажа полиции и три эвакуатора. Площадка у ГПНТБ полностью опустела к 13:30.

После приезда полиции участники стали разъезжаться почти сразу

После приезда полиции участники стали разъезжаться почти сразу

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А до того, как всех разогнали, наш фотограф Даба Дабаев успел заснять шикарные мотоциклы.

Байкеры начали собираться примерно в 10:30

Байкеры начали собираться примерно в 10:30

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В программе были запланированы показательные выступления

В программе были запланированы показательные выступления

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Настроение у всех было праздничное

Настроение у всех было праздничное

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Собрались и горожане без мотоциклов

Собрались и горожане без мотоциклов

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Можно было покататься на мотоциклах

Можно было покататься на мотоциклах

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Было много красивых мотоциклов

Было много красивых мотоциклов

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Но людей попросили разойтись

Но людей попросили разойтись

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Прошлой осенью мы подготовили репортаж с тусовки за гостиницей «Центральная» — самые крутые байки и их владельцы в нашем материале.

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