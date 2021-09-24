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«Вот это у вас мотоцикл!» Репортаж с тусовки за гостиницей «Центральная» — самые крутые байки и их владельцы

Корреспондент НГС узнала, чем мотоциклы отличаются друг от друга и почему не стоит кататься в юбке

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Всё лето в ресторанном дворике тусовались мотоциклисты. Но как только выпадет снег, он опустеет

Всё лето в ресторанном дворике тусовались мотоциклисты. Но как только выпадет снег, он опустеет

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Ни для кого не секрет, что в самом центре Новосибирска, в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная», собираются байкеры. Не сказать, что все от этого в восторге, конечно. Жители близлежащих домов то и дело жалуются на громкий шум и, наверное, с нетерпением ждут заморозков. Когда выпадет снег, мотосезон официально закончится. Корреспондент НГС в последний теплый день этого года всё же успела потусоваться с мотоциклистами и прокатилась на настоящем байке. Что за люди собираются в центре города и насколько у них крутые мотоциклы — в нашем репортаже.

В ресторанном дворике уже в семь часов вечера ажиотаж. Прохожие не скрывая пялятся на разрисованные байки и людей в экипировке, пока на город медленно, но верно наваливаются осенние сумерки. И к моменту, когда в магазинах зажигаются первые гирлянды, вся площадка за гостиницей уже сплошь заставлена байками. Здесь не тусовка, где все сидят кружком, болтают, а затем просто разъезжаются по домам. Нет. Это очень похоже на улей: люди приезжают, общаются, едут прокатиться по вечернему Новосибирску, а потом возвращаются вновь.

И если в вашей голове при слове «байкер» вырисовывается киношный образ бородатых угрюмых людей, которые пьют пиво в баре и никогда не упускают возможности подраться — разочарую сразу. Я провела в их компании целый вечер и точно могу сказать, что там тусуются очень милые люди. Они за рулем, а значит, не пьют, следственно — не бедокурят. Наверное, от обыкновенных нас их отличает огромное количество историй, определенно большее количество переломов и огромное желание быть свободными.

Чем эндуро отличается от чоппера?


Если вы хотите познакомиться с байкерами, то знайте: это очень просто. Подходишь, говоришь: «Вот это у вас мотоцикл!». И всё, с вами уже готовы общаться. Даже если ты сразу представляешься журналистом и честно признаёшься, что собираешься писать текст. Например, так я познакомилась с Дмитрием, который приехал на «Яве» 1982 года выпуска.

Дмитрий увлекается эндуро. У него даже есть свой тематический канал, на котором больше 30 тысяч подписчиков

Дмитрий увлекается эндуро. У него даже есть свой тематический канал, на котором больше 30 тысяч подписчиков

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— Эту «Яву» я спас от смерти, которая ее неминуемо бы ждала, если бы сосед по гаражам не показал мне два тазика с запчастями и стоящую у стены раму, покрытую ржавчиной, и не сказал, что собирается выкинуть всё это на помойку. После этого началась вторая жизнь этой «Явы». Она 25 лет пролежала в гараже. На реставрацию потратил 120 тысяч рублей. Можно было бы столько же еще вложить, но тогда пришлось бы ставить ее под стеклянный купол и только смотреть. А мне нравится ездить, — рассказывает он.

На самом деле, профиль Дмитрия — эндуро — специальные прыжковые мотоциклы, предназначенные для езды на природе. Они могут передвигаться по лесу и грязи, по бревнам и скалам. Он признаётся, что такая тема ему ближе, потому что это гораздо безопаснее, чем езда по городу.

Ретромотоциклы из 8<nobr class="_">0-х</nobr>

Ретромотоциклы из 80-х

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— Если ты угробишься там, ты сделаешь это по своей вине. Потому что встретить машину в глуши сложно. Там поинтересней, и приключений можно найти много. Понимаешь, в 80-е, к примеру, люди ездили без опаски. Отношение к мотоциклистам было более лояльное. Почему-то их замечали в зеркала. А сейчас, когда большой процент девушек за рулем, плюс появление гаджетов перед глазами, мотоциклистов уже не замечают. Поэтому забота о здоровье и целостности мотоциклиста — это чисто дело самого мотоциклиста. И когда ты находишься на перекрестке, тебе приходится оценить и буквально заглянуть в лицо каждому из окружающих водителей, что они собираются делать. Если непонятно, лучше воздержаться от начала движения и подождать, пока прояснится ситуация. Иначе не выжить.

Байков приезжает много, все разные. А люди из тусовки используют столько терминов, что спустя полчаса голова идет кругом. Поэтому решаю выбрать самого байкерского байкера — здоровенного мужчину с татуировкой на шее и длинной бородой, чтобы он объяснил мне, чем одни мотоциклы отличаются от других. Здоровенного мужчину зовут Влад, он барбер с мягким голосом и добрыми глазами. Без уговоров и даже с радостью соглашается рассказать про матчасть.

В среднем, самый обычный байк стоит около 300 тысяч рублей, полная экипировка — около 100 тысяч

В среднем, самый обычный байк стоит около 300 тысяч рублей, полная экипировка — около 100 тысяч

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— Значит, смотри, есть класс эндуро — это прыжковые мотоциклы для езды по бездорожью. Дальше тяжелые — турэндуро — они тоже могут по бездорожью поехать, но на них, как правило, больше путешествуют. Есть еще триалы — они маленькие и легкие, могут заехать на отвесную стенку, чисто спортивные, не для езды по городу.

В противовес спортивным байкам — большие мотоциклы с огромными сумками и черепами — это «крузёры» (в простонародье — чопперы). Обычно их покупают люди, которые ездят на большие расстояния. Также есть городские байки: обычные (достаточно большие) и нейкеды — узкие, короткие, с мощными моторами для динамичной езды.

— Слушай, а какие самые выпендрежные? — спрашиваю я.

— Ну… — тянет Влад. — Тут все любят выпендреж, но самые заметные — «Хонда Голд Винг». На них и лампочки ставят, и музыку громкую.

Мотоциклы то приезжают, то уезжают. Это не то место, где люди сидят и болтают. Они в постоянном движении

Мотоциклы то приезжают, то уезжают. Это не то место, где люди сидят и болтают. Они в постоянном движении

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«Здесь все переломанные»


У Влада есть и другая история. Например, о том, как в 2012 году он оказался на грани жизни и смерти после поездки на мотоцикле. Его вины здесь нет — просто не повезло.

— Я ехал на «Ямахе», входил в поворот на достаточной скорости, когда лопнуло заднее колесо. Там были и кровь, и мясо, и жесть. Вся правая сторона пострадала: нога, рука, рёбра, спина. В ноге стоит имплант вместо лодыжки. Большой реабилитационный период — почти год. Так получилось, что и нога, и рука сломались со смещением, бесконечные аппараты Илизарова.

— И после этого ты снова сел на мотоцикл?

— Конечно, сел. Просто кто-то разгружается наркотиками или алкоголем, кто-то книжки читает, мы разгружаемся вот так. Я могу работать с десяти до десяти. Утром прихожу, беру в руки ножницы и расческу, понимая, что до вечера их не выпущу. Устаю морально и физически. Но подходишь к мотоциклу, когда только на него садишься — это всё как-то исчезает. Честно сказать, я думаю, это лучшая альтернатива алкоголю, наркотикам и всему подобному.

Это Константин по прозвищу «киборг»

Это Константин по прозвищу «киборг»

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История Влада — самая жесткая из тех, что я услышала за вечер, однако почти каждый байкер в ресторанном дворике если не попадал в аварию, то с мотоцикла падал точно. Как сказал один из бывалых мотоциклистов: «Ты спроси, тут все переломанные».

— Посмотри на Константина. Мы его называем «киборг», — говорит Дмитрий.

Мужчина средних лет смущенно опускает глаза, объясняя, что в руке стоит железный штифт после одного неудачного падения:

— Сальто сделал, а дальше, как в кино: упал, очнулся — гипс, — смеется Константин.

А это Сергей, которого однажды протащило 20 метров по асфальту. Кстати, как-то он доехал на байке до Санкт-Петербурга

А это Сергей, которого однажды протащило 20 метров по асфальту. Кстати, как-то он доехал на байке до Санкт-Петербурга

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Есть еще Сергей — невысокий мужчина с хвостиком, который однажды не заметил пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет, пришлось резко тормозить. Пешеходу ничего, а байкера протащило по асфальту метров 20.

Удивительно, но обитатели ресторанного дворика рассказывают про свои травмы со смехом, потому что это в порядке вещей. Никто не удивляется, все понимают, что байк — это осознанный риск.

— Есть два вида мотоциклистов. Те, которые падали, и те, которые еще упадут, — заключает один из байкеров.

Вокруг все одобрительно кивают.

Дядя Вова


Среди десятков собравшихся есть много колоритных персонажей. Но меня привлек невысокий старичок, который, казалось бы, из-за возраста никак не мог здесь оказаться. Владимир (или дядя Вова, как зовут его свои) — 70-летний владелец сразу нескольких мотоциклов. У него их шесть или семь штук, он точно не помнит. Но привлекла меня история того, как он к мотоциклам пришел. А случилось это в 2010 году, когда дядя Вова освободился из тюрьмы, где сидел за убийство двух человек.

Чем темнее на улице, тем больше мотоциклистов собирается в ресторанном дворике

Чем темнее на улице, тем больше мотоциклистов собирается в ресторанном дворике

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— В 70-х я был наркоманом, потом пил несколько лет. У меня была семья, я всё потерял. Потом встретил девушку, два года дружил, пальцем не трогал. Она была такая тихая, а я — бандюга. Я как раз бросил пить и курить. Ее не трогал, потому что считал, что, если сближусь с ней, а потом сорвусь и, например, забухаю, это такое будет… Это просто подлость в отношении нее. Считал, что это будет подлый поступок, если мы сблизимся, а потом придется ее бросить. Потом я устолбился в себе, сказал: «Я нормальный». Мы начали встречаться, жить. Но в 2002 году 27 апреля пришлось стрелять. Я двоих застрелил из четырех. Их четверо было, — рассказывает он.

По словам дяди Вовы, его специально спровоцировали, чтобы он выстрелил. За убийство ему дали 11 лет колонии, он вышел через 8 лет и три для. Еще за решеткой он решил открыть мотокружок для детей из детского дома.

— Я освободился в 2010 году и стал выходить на организации. Договорился с первым детским домом — там мне давали гараж и зарплату. Я взял кредит, мама умерла, деньги остались. Начал скупать мотоциклы, купил около 20 штук. И потом меня в отдел безопасности вызвали, говорят: «Дядя Вова, там большими буквами написали: "Убийца"». Я говорю: «Вы же видите мое сердце?». Они говорят: «Мы видим, но бесполезно».

Девушки на байках, конечно, тоже катаются. Но чаще всего они всё же сидят на пассажирском месте

Девушки на байках, конечно, тоже катаются. Но чаще всего они всё же сидят на пассажирском месте

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После этого Владимир организовал в Новосибирске группу любителей мотоциклов «Ява». Он до сих пор катается на байке.

— А деньги откуда? — спрашиваю я.

— Я получаю пенсию и сдаю квартиру. Еще есть частный дом. Девчонки — все ко мне. Ищу наследницу. Веселый, неунывающий, — с улыбкой отвечает дядя Вова.

Шлем в авоське


Поездка на мотоцикле — это свобода. По крайней мере, так говорят байкеры. Я спросила человек десять о том, зачем им все это. Экипировка, сам байк — это дорого. Любая поездка — опасно. Неужели этот риск стоит тех ощущений, которые они испытывают?

— Ты не поймешь, пока не попробуешь… — говорит каждый.

А понять очень хочется. К тому же, глупо идти тусоваться к байкерам без желания прокатиться. Загвоздка была только одна — шлем. Не знаю, правильно ли я поняла, но для ребят это вещь достаточно личная, абы кому ее не дают. А я не то чтобы стала прям своей в этой компании. Спасла соседка Наташа.

Тот самый шлем, который привезла соседка аж с самой Первомайки. Вот что значит хороший человек!

Тот самый шлем, который привезла соседка аж с самой Первомайки. Вот что значит хороший человек!

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Удивительно, вот знаешь человека — мать двоих, родительский комитет и всё такое. А за два дня до репортажа оказывается, что эта маленькая хрупкая женщина по вечерам тусуется с байкерами. Короче говоря, святая Наташа знала, что я буду в ресторанном дворике, и просто на всякий случай кинула в авоську шлем для меня.

Дальше нужно было найти водителя. Это очень просто, согласны почти все. Единственное правило: уточняйте, что после поездки от вас ничего не ждут. Не буду вдаваться в подробности, но есть у байкеров такое правило, по которому девушка, севшая на мотоцикл к парню, вроде как, должна ему после поездки кое-чего. Впрочем, возможно, они просто надо мной издевались.

— Мне ничего не надо, у меня жена. Просто она ездить боится. Говорит: «Катай, кого хочешь, но только не меня», — рассказывает Женя, высокий брюнет 45 лет.

Прокатить на байке по ночному городу соглашается почти каждый

Прокатить на байке по ночному городу соглашается почти каждый

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Он купил байк всего три года назад, но говорит, что остановиться уже невозможно. С сомнением посмотрев на мою юбку, Женя всё же соглашается меня прокатить. Никогда, слышите, никогда не садитесь на мотоцикл в юбке. Это красиво только в фильмах.

— Ноги только на выхлопную трубу не поставь. А то вез недавно знакомую, она жалуется — что-то пяткам жарко. А у нее подошва расплавилась. Пришлось ей кроссовки покупать.

Я готова. Шлем на голове, руками и ногами держусь за Женю и стараюсь не биться об его шлем. Съезжаем с Ленина на Вокзальную магистраль и понеслись!

Говорят, пока не прокатишься, не поймешь, в чем кайф. Прокатилась. Да, так и есть

Говорят, пока не прокатишься, не поймешь, в чем кайф. Прокатилась. Да, так и есть

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Хотелось бы сказать, что я была смела и беспечна, но это неправда. На самом деле, ощущения очень непривычные. Страшно и одновременно круто, как поездка на американских горках.

— У тебя ноги замерзли? — спрашивает Женя на очередном светофоре.

Коленки трясутся. Я бы и рада их успокоить, но не могу контролировать тело в таком состоянии. Пока не понимаю, нравится ли мне происходящее. Спустя полчаса заворачиваем во дворик. С усилием разжимаю руки, которые за это время, кажется, срослись на груди у моего водителя. Слезаю, расправляю спину, и тут меня накрывает.

Это правда очень сложно объяснить. В один момент накрывает такая волна эйфории, что тебя просто сбивает с ног. Сама того не понимая, хожу и улыбаюсь, как ненормальная.

— Ты первый раз прокатилась? — спрашивает кто-то.

— Да.

— А, ну тогда понятно, — говорит человек. — В первый раз так со всеми.

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байкерыгостиницамотоциклыресторанный дворик
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