«Вот это у вас мотоцикл!» Репортаж с тусовки за гостиницей «Центральная» — самые крутые байки и их владельцы

В ресторанном дворике уже в семь часов вечера ажиотаж. Прохожие не скрывая пялятся на разрисованные байки и людей в экипировке, пока на город медленно, но верно наваливаются осенние сумерки. И к моменту, когда в магазинах зажигаются первые гирлянды, вся площадка за гостиницей уже сплошь заставлена байками. Здесь не тусовка, где все сидят кружком, болтают, а затем просто разъезжаются по домам. Нет. Это очень похоже на улей: люди приезжают, общаются, едут прокатиться по вечернему Новосибирску, а потом возвращаются вновь.



И если в вашей голове при слове «байкер» вырисовывается киношный образ бородатых угрюмых людей, которые пьют пиво в баре и никогда не упускают возможности подраться — разочарую сразу. Я провела в их компании целый вечер и точно могу сказать, что там тусуются очень милые люди. Они за рулем, а значит, не пьют, следственно — не бедокурят. Наверное, от обыкновенных нас их отличает огромное количество историй, определенно большее количество переломов и огромное желание быть свободными.

