«Несмотря на общественную значимость, не можем согласовать»: почему мэрия не дала байкерам открыть мотосезон
Ведомство официально запретило мероприятие
В мэрии Новосибирска объяснили НГС, почему не согласовали байкерам открытие мотосезона у ГПНТБ. Мероприятие началось
— Мы письмо в мэрию написали за 30 дней до мероприятия, как положено, и по факту ответа до сих пор не получили, — объяснил сегодня корреспонденту НГС президент мотоклуба
Мы побывали на мероприятии, которое закончилось, едва успев начаться.
В мэрии Новосибирска редакции предоставили ответ, который был выслан организатору мероприятия. Документ датирован
— Несмотря на общественную значимость мероприятия, мэрия города Новосибирска не может согласовать проведение «Городского открытия мотосезона-2022», заявленного вами на
Ведомство ссылается на постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020
В полицию редакция также обратилась за комментариями через официальный запрос.
Разгон мероприятия возмутил байкерское сообщество. Они посчитали это несправедливым, так как, несмотря на ковидные ограничения, в городе полномасштабно отпраздновали