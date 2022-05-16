«Несмотря на общественную значимость, не можем согласовать»: почему мэрия не дала байкерам открыть мотосезон

В мэрии Новосибирска объяснили НГС, почему не согласовали байкерам открытие мотосезона у ГПНТБ. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано.



— Мы письмо в мэрию написали за 30 дней до мероприятия, как положено, и по факту ответа до сих пор не получили, — объяснил сегодня корреспонденту НГС президент мотоклуба 99 percent Денис Рудченко. — Никого не задерживали. Но мне сказали, что будет на меня составлен административный протокол как на организатора.