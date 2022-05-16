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«Несмотря на общественную значимость, не можем согласовать»: почему мэрия не дала байкерам открыть мотосезон

Ведомство официально запретило мероприятие

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На открытие мотосезона съехалось около 300 человек. После того как полиция попросила байкеров разойтись, они спокойно покинули площадку

На открытие мотосезона съехалось около 300 человек. После того как полиция попросила байкеров разойтись, они спокойно покинули площадку

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В мэрии Новосибирска объяснили НГС, почему не согласовали байкерам открытие мотосезона у ГПНТБ. Мероприятие началось 14 мая в 11:30, но быстро было прекращено полицией. Собравшимся заявили, что оно не согласовано.

— Мы письмо в мэрию написали за 30 дней до мероприятия, как положено, и по факту ответа до сих пор не получили, — объяснил сегодня корреспонденту НГС президент мотоклуба 99 percent Денис Рудченко. — Никого не задерживали. Но мне сказали, что будет на меня составлен административный протокол как на организатора.

Мы побывали на мероприятии, которое закончилось, едва успев начаться.

В мэрии Новосибирска редакции предоставили ответ, который был выслан организатору мероприятия. Документ датирован 28 апреля и подписан первым заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым. Президент мотоклуба 99 percent Денис Рудченко утверждает, что официального запрета не получал, поэтому мероприятие и решили провести.

— Несмотря на общественную значимость мероприятия, мэрия города Новосибирска не может согласовать проведение «Городского открытия мотосезона-2022», заявленного вами на 14 мая 2022 года, — говорится в документе, предоставленном мэрией.

Ведомство ссылается на постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», которое запрещает проведение массовых мероприятий. Его действие было продлено до 1 июля 2022 года.

В полицию редакция также обратилась за комментариями через официальный запрос.

Разгон мероприятия возмутил байкерское сообщество. Они посчитали это несправедливым, так как, несмотря на ковидные ограничения, в городе полномасштабно отпраздновали 9 Мая.

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байкерымэрия Новосибирскаполиция
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