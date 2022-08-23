Главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого уволили после 18 лет работы

16 марта этого года была уволена директор «Первого театра» Юлия Чурилова. НГС неоднократно пытался получить комментарий по этому кадровому решению, однако пояснения Минкульта оказались малосодержательными. 16 августа был назначен новый директор «Первого театра», им стал Михаил Дробышев, об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры НСО. 24 апреля с поста главного режиссера «Красного факела» ушел Тимофей Кулябин. В театре тогда заверили, что увольнение произошло по собственному желанию.