Главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого уволили после
18 лет работы
На сайте театра уже появилась информация, что режиссер закончил деятельность в
Сегодня, 23 августа, в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» уволили главного режиссера Алексея Крикливого.
На сайте театра об этом сообщается только одной строчкой: «После 18 лет работы в театре главный режиссер Алексей Крикливый принял решение сосредоточиться на личных творческих проектах». В биографии режиссера, опубликованной на сайте, уже указан год окончания работы — 2022-й.
— На сборе труппы объявили сегодня. Скорее всего, надавили на [Татьяну] Людмилину (директор театра «Глобус». — Прим. ред.). Это реально неожиданностью было для всех, — рассказал корреспонденту руководитель одного из новосибирских театров.
Сам Алексей Крикливый не ответил на телефонный звонок. Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина пояснила корреспонденту НГС, что вся информация опубликована на сайте театре сайта и больше она добавить ничего не может. На уточняющий вопрос журналиста: «Это собственное решение Крикливого?» директор «Глобуса» ответила, что всё написано на сайте.
Алексей Крикливый родился в 1974 году в Красноярске. Режиссер Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» с 2004 года. Главный режиссер — с 2008 по 2022 год. С 2004 года доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры Новосибирского государственного театрального института. С 2014 года руководитель актерско-режиссерского курса НГТИ. Был членом жюри национальной премии и фестиваля «Золотая маска», а также руководителем театральной программы международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске.
В 2018 году он открыл Мастерскую Крикливого и Панькова, переименованную в Лабораторию современного искусства. Крикливый — автор около сорока постановок театра «Глобус» и других театров. Лауреат различных наград губернаторов Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, имеет благодарности министра культуры России за большой вклад в развитие культуры (сайт театра «Глобус).
16 марта этого года была уволена директор «Первого театра» Юлия Чурилова. НГС неоднократно пытался получить комментарий по этому кадровому решению, однако пояснения Минкульта оказались малосодержательными. 16 августа был назначен новый директор «Первого театра», им стал Михаил Дробышев, об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры НСО. 24 апреля с поста главного режиссера «Красного факела» ушел Тимофей Кулябин. В театре тогда заверили, что увольнение произошло по собственному желанию.