Директор театра «Старый дом» займет место уволенного руководителя театра «Красный факел»

Директор новосибирского театра «Старый дом» Антонида Гореявчева возглавила театр «Красный факел». Прошлую должность она занимала
Гореявчеву назначили вместо Александра Кулябина, которого уволили на прошлой неделе, по решению учредителя — Министерства культуры Новосибирской области.
— Сегодня на общем собрании коллектива был представлен новый директор театра «Красный факел» — им стала Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая новосибирский театр «Старый дом». Поздравляем с назначением — к своим обязанностям Антонида Александровна приступает с сегодняшнего дня, — говорится в сообщении театра «Красный факел».
Пока Антонида Гореявчева на сайте «Старого дома» по-прежнему обозначена как руководитель театра. В пресс-службе учреждения при этом уже называют имя нового руководителя.
— Антонида Александровна 16 лет возглавляла театр «Старый дом», с сегодняшнего дня назначена директором театра «Красный факел».
В августе сообщалось о том, что главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого уволили после 18 лет работы.