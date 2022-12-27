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Директор театра «Старый дом» займет место уволенного руководителя театра «Красный факел»

Антонида Гореявчева возглавляла предыдущий театр 16 лет

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Антонида Гореявчева сменила на должности директора Александра Кулябина

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Директор новосибирского театра «Старый дом» Антонида Гореявчева возглавила театр «Красный факел». Прошлую должность она занимала 16 лет.

Гореявчеву назначили вместо Александра Кулябина, которого уволили на прошлой неделе, по решению учредителя — Министерства культуры Новосибирской области.

— Сегодня на общем собрании коллектива был представлен новый директор театра «Красный факел» — им стала Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая новосибирский театр «Старый дом». Поздравляем с назначением — к своим обязанностям Антонида Александровна приступает с сегодняшнего дня, — говорится в сообщении театра «Красный факел».

Пока Антонида Гореявчева на сайте «Старого дома» по-прежнему обозначена как руководитель театра. В пресс-службе учреждения при этом уже называют имя нового руководителя.

— Антонида Александровна 16 лет возглавляла театр «Старый дом», с сегодняшнего дня назначена директором театра «Красный факел». И. о. директора в «Старом доме» — заместитель Антониды Александровны Елена Соколова, — пояснили в театре.

В августе сообщалось о том, что главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого уволили после 18 лет работы.

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