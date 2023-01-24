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СрочноДело на бывшего директора театра «Красный факел»
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Семейный подряд: в чем обвиняют экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина

Источник в силовых структурах рассказал подробности скандала

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Слева направо — Александр Кулябин и Тимофей Кулябин

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Утром 24 января сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора театра «Красный Факел» Александра Кулябина. В отношении деятеля культуры было возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Источник НГС в силовых структурах пояснил, что Кулябина-старшего подозревают в незаконных выплатах своему сыну Тимофею Кулябину в бытность последнего главным режиссером театра. В уголовном деле фигурирует сумма более 1,8 миллиона рублей.

На текущий момент по месту жительства Александра Кулябина прошли обыски. Он задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

В апреле прошлого года Тимофей Кулябин заявил о своем увольнении из «Красного факела». Режиссер написал заявление по собственному желанию. В пресс-службе театра объяснили его решение «особенностями профессиональной деятельности».

Александр Кулябин был уволен в декабре по решению учредителя — Министерства культуры Новосибирской области.

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