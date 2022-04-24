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Тимофей Кулябин ушел с поста главного режиссера новосибирского театра «Красный факел»

Режиссер у себя в соцсетях сделал прощальный пост

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Тимофей Кулябин работал главным режиссером «Красного факела» с <nobr class="_">2015 года</nobr>

Тимофей Кулябин работал главным режиссером «Красного факела» с 2015 года

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Тимофей Кулябин ушел с поста главного режиссера новосибирского театра «Красный факел». Он занимал его с 2015 года. Об этом НГС сообщила пресс-атташе театра Ольга Пастухова.

— Тимофей Александрович действительно уволился по собственному желанию. Это связано с особенностью его профессиональной деятельности на сегодняшний момент. Не секрет, что в течение продолжительного времени режиссер работает над другими постановками вне театра «Красный факел». Понимая обстоятельства и учитывая формат такой проектной работы, Тимофей Александрович принял решение оставить пост в театре, — уточнила Ольга Пастухова.

НГС попытался связаться с Тимофеем Кулябиным, однако дозвониться до него не удалось. Сам режиссер у себя в соцсетях сделал прощальный пост с архивным фото театра и подписью: «Навсегда. Мой».

Тимофей Кулябин получил широкую известность вне театральных кругов после постановки оперы «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре. Режиссерское прочтение Вагнера возмутило православных активистов, после чего Тимофей Кулябин и тогдашний директор оперного — Борис Мездрич — стали фигурантами административных дел. Центральный районный суд прекратил производство сначала в отношении Мездрича, а затем и самого Кулябина: в их действиях судья не нашла состава административных правонарушений.

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Тимофей Кулябинтеатр «Красный факел»
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