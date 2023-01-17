Новый главный режиссер назначен в «Красном факеле» — место было свободно 10 месяцев после ухода Тимофея Кулябина

Нового главного режиссера назначили в театре «Красный факел» — им стал Андрей Прикотенко. Он занимал ранее пять лет такую же должность в театре «Старый дом».
«Красный факел» лишился главного режиссера в марте. Публично об этом сообщили в апреле — тогда Тимофей Кулябин написал об этом в своих соцсетях. Место было вакантно до того момента, как 23 декабря прошлого года Минкульт НСО разорвал контракт с его отцом, директором театра Александром Кулябиным.
Через несколько дней, 27 декабря директором «Красного факела» стала Антонида Гореявчева, которая 16 лет возглавляла театр «Старый дом». Теперь театр получил и нового главного режиссера. Как сообщили в «Красном факеле», его представили коллективу сегодня, 17 января.
— Сейчас Андрею Прикотенко предстоит выстроить творческие планы на текущий и следующий сезоны. Уже запланированные премьеры Александра Созонова «Дом до свиданий» по рассказам Александра Цыпкина и «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина в постановке Дмитрия Егорова будут выпущены в намеченные даты — 25–26 февраля и 8–9 апреля, — заверили в «Красном факеле».
Андрей Прикотенко уже сотрудничал с «Красным факелом» как приглашенный режиссер — в 2005 году он поставил здесь «Тартюфа» Жана-Батиста Мольера, получившего пять номинаций на Национальную премию «Золотая Маска», а в 2010-м — «Сильвестра» Вадима Бочанова, долгое время находившегося в числе любимых спектаклей у зрителей.
— Я буду стараться развивать и подчеркивать ваши сильные стороны, — цитирует пресс-служба театра нового главного режиссера. — Что касается репертуарной политики, важно делать акцент на высокий художественный уровень постановок. И, конечно, главная наша миссия — зритель, для которого мы и работаем.
Первую премьеру Андрея Прикотенко на сцене «Красного факела» в качестве главного режиссера можно будет увидеть уже в начале следующего театрального сезона.
Андрей Михайлович Прикотенко — в 1998 году окончил СПбГАТИ, курс Вениамина Фильштинского. В качестве режиссера-постановщика работал в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла, Минска и других. С 2002 по 2007 год — основатель и руководитель мастерской Санкт-Петербургского театра на Литейном. C 2007 по 2009 год — художественный руководитель Рижского русского театра им. М. Чехова. С 2017 по 2023 год — главный режиссер театра «Старый дом». С 17 января 2023 года — главный режиссер театра «Красный факел».
В августе сообщалось о том, что главного режиссера театра «Глобус» Алексея Крикливого уволили после 18 лет работы.