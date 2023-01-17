Новый главный режиссер назначен в «Красном факеле» — место было свободно 10 месяцев после ухода Тимофея Кулябина

«Красный факел» лишился главного режиссера в марте. Публично об этом сообщили в апреле — тогда Тимофей Кулябин написал об этом в своих соцсетях. Место было вакантно до того момента, как 23 декабря прошлого года Минкульт НСО разорвал контракт с его отцом, директором театра Александром Кулябиным.