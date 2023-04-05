«Не знаю ничего предосудительного»: мэр Новосибирска — о своем отношении к Филиппу Киркорову

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как относится к творчеству Филиппа Киркорова. Об этом его попросили журналисты на еженедельной встрече.



— Я нейтрально отношусь к Киркорову, не отношу себя к поклонникам его творчества, но и не знаю ничего предосудительного о нем, — ответил Анатолий Локоть.