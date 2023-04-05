СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 79.36
eur 86.72
Тема дняСибирячка помогла семье не опоздать в аэропорт
Все новости
Все новости

«Не знаю ничего предосудительного»: мэр Новосибирска — о своем отношении к Филиппу Киркорову

Поп-король сегодня устраивает концерт в городе

205

Анатолий Локоть отметил, что не имеет полномочий отменять концерт Филиппа Киркорова

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как относится к творчеству Филиппа Киркорова. Об этом его попросили журналисты на еженедельной встрече.

— Я нейтрально отношусь к Киркорову, не отношу себя к поклонникам его творчества, но и не знаю ничего предосудительного о нем, — ответил Анатолий Локоть.

Также мэра спросили о том, что он думает о запрете концерта, на вопрос Анатолий Локоть ответить не смог, так как это не полномочия мэрии, администрация не организовывает концерт.

Напомним, что 3 апреля возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова.

Но концерт не отменили, он назначен на сегодня 5 апреля и пройдет на «Локомотив-Арене».

После того как Киркоров приехал в город, он позвонил своему другу Даве, который раньше жил в Новосибирске. Поп-король спросил у Давы совета, что посмотреть в городе. После Киркоров показал свой новый образ, записав видео рядом с НОВАТом.

По теме

Филипп КиркоровМэрАнатолий ЛокотьВыступление
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter