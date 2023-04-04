Расточка, зоопарк и кафе на Малыгина: куда новосибирцы отправляют Филиппа Киркорова прогуляться по «чистому городу»

Новосибирцы бурно отреагировали на разговор Филиппа Киркорова, который прилетел в Новосибирск, с его другом Давой. Он спросил у коллеги, что посмотреть в нашем городе.
Дава предложил прогуляться по Красному проспекту, набережной и посмотреть театр оперы и балета. Мы предложили нашим читателям проголосовать за разные варианты или написать свои. Отклик получился очень активный.
Среди вариантов, которые предложила редакция, победил Новосибирский зоопарк. 49% читателей выбрали именно этот вариант. На втором месте — театр оперы и балета с 19%. Свои варианты решили написать 16% читателей.
— Пусть по Затулинке прогуляется, там атмосферно, — советует пользователь под ником Мега босс.
— На Чистой слободе еще интереснее. Только фонарик взять вечером, — поддерживает комментатор Cobalt & Nickel.
— Новосибирск — город грязный и неухоженный, ну просто хозяина нет... Но зато новосибирцы отличаются отличными чувством юмора, поэтому с интересом зашла почитать комменты. И? Скучно, девицы. Больше, больше вариантов! Помимо ожидаемой Затулинки и Расточки, где остальные наши достопримечательности? Просто романтично покататься по Коммунальному мосту в час пик!? Пройтись по Богаткова, если найдет пешеходную дорожку. Раз уж хотел посетить кладбище, а Снежиной тут нет — пусть метнется на Хилок, ну там же реально колоритненько! Очень красивый выезд из города в сторону Раздольного и бывшей барахолки, просто осмотреть окрестности МЖК. Улица Большая утром в сторону города — тянущаяся змея так весело сверкает огоньками фар и злыми глазами водителей. Пусть на улице Виктора Уса пройдет с целью общения с поклонниками. Дааа... Было бы смешно, кабы не было так грустно. И стыдно. Не перед Киркоровым — да пофиг на него, он сюда по работе приехал, как приехал, так и уедет. А перед нами... Особенно глядя на фото Новосибирска во время СССР, ну например 70-е годы и т.д., — ностальгирует читатель НГС Shilo.
— Я бы предложил ему потусить там, где был митинг против его концерта, снять какое-нибудь промо с нарезками из митинга и его самого с тех же ракурсов, — посоветовал читатель. (Вчера, 3 апреля, возле театра «Глобус» в Новосибирске прошел пикет за отмену концерта Филиппа Киркорова. Наш корреспондент подготовила для вас огненный репортаж с протестов).
— Затулинка, Матрёшки, Просторный, МЖК ждут Филиппа! — перечислил читатель.
— Кафе на Малыгина, 3, — посоветовал читатель. (Комментатор имеет ввиду кафе возле Хилокского рынка)
Высказывания Филиппа Киркорова во время разговора с Давой новосибирцы тоже без внимания не оставили. Особенно про чистый город.
— Про чистый город — прикололся? Дышать невозможно — пыль першит в горле. Грязный асфальт и грязный лед! — возмущен читатель.
— Чистый город? А он точно в Нск приземлился? — недоумевает другой комментатор.
Есть и те читатели, кто подошел серьезно к просьбе Филиппа Киркорова и дали дельные советы.
— Одна из лучших экскурсий — это посещение нового Большого Планетария, а также поход в Новосибирскую филармонию имени А. М. Каца. Можно еще в Консерваторию заглянуть и в Драматический театр под руководством Афанасьева Сергея, — перечислила пользовательница ПЧЕЛА.
— Замечательный Сквер Славы посетить нужно в обязательном порядке, — уверена читательница.
— Реально посмотреть зоопарк и оперный театр. Больше похвастать городу нечем, — отмечает комментатор.
— Я поражаюсь большинству комментаторов. Вот представляете, очень малознакомый человек пришел к вам в квартиру в гости. И вот тут же вы начинаете показывать ему все грязные места, например под ванной, угол с отвалившейся штукатуркой, обоину, изрисованную детьми и прочие малоприятные недостатки. Или всё же постараетесь обратить внимание на достоинство и привлекательность своего жилья? Я стараюсь идти по второму сценарию. А про исправление недостатков поговорить потом с членами своей семьи, но никак не с гостем. Так почему большинство комментаторов желают, чтобы гость исследовал скопление пыли под ванной и унитазом и поближе ознакомился с кошачьим лотком? — недоумевает Удав Каа.
Какие еще звезды посетят Новосибирск в ближайшее время, можно почитать в афиши событий на апрель.