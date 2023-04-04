Расточка, зоопарк и кафе на Малыгина: куда новосибирцы отправляют Филиппа Киркорова прогуляться по «чистому городу»

— На Чистой слободе еще интереснее. Только фонарик взять вечером, — поддерживает комментатор Cobalt & Nickel.

— Новосибирск — город грязный и неухоженный, ну просто хозяина нет... Но зато новосибирцы отличаются отличными чувством юмора, поэтому с интересом зашла почитать комменты. И? Скучно, девицы. Больше, больше вариантов! Помимо ожидаемой Затулинки и Расточки, где остальные наши достопримечательности? Просто романтично покататься по Коммунальному мосту в час пик!? Пройтись по Богаткова, если найдет пешеходную дорожку. Раз уж хотел посетить кладбище, а Снежиной тут нет — пусть метнется на Хилок, ну там же реально колоритненько! Очень красивый выезд из города в сторону Раздольного и бывшей барахолки, просто осмотреть окрестности МЖК. Улица Большая утром в сторону города — тянущаяся змея так весело сверкает огоньками фар и злыми глазами водителей. Пусть на улице Виктора Уса пройдет с целью общения с поклонниками. Дааа... Было бы смешно, кабы не было так грустно. И стыдно. Не перед Киркоровым — да пофиг на него, он сюда по работе приехал, как приехал, так и уедет. А перед нами... Особенно глядя на фото Новосибирска во время СССР, ну например 70-е годы и т.д., — ностальгирует читатель НГС Shilo.

