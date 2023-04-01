Киркоров или «Сектор газа»? Смотрим, куда пойти в Новосибирске в апреле, — афиша на месяц

Апрель — время авитаминоза, ожидание настоящей весны и ругани на лужи. Или нет? Скрасить апрель 2023 года может помочь наша афиша. В ней НГС собрал самые интересные события для второго месяца весны.
Концерты
На «Локомотив-Арене» 1 апреля выступит панк-рок-группа «КняZz» (16+). Билеты — от 3200 рублей.
3 апреля в Доме ученых в Академгородке будет петь Пелагея (6+) — она поехала в тур по городам России и заедет в том числе в родной Новосибирск. Билеты стоят от 3200 рублей. В ДКЖ в этот день пройдет концерт новосибирского музыканта Карена Мовсесяна (6+): солист НОВАТа исполнит различную музыку к своему
В среду, 5 апреля, в ДКЖ появится группа «Чайф». Билеты — от 2700 рублей. В этот же день на «Локомотив-Арене» состоится концерт Филиппа Киркорова (6+), на который можно попасть за 2200 рублей.
«Фактор 2» (16+) выступит в «Максимилианс» 6 апреля — билеты стоят от 1100 рублей.
В пятницу, 7 апреля, в «Подземке» будет концерт группы СМН (18+). Они приезжают для презентации нового альбома ANTIWRLD. В этот же день в ДКЖ пройдет концерт рок-музыканта Николая Носкова — билеты от 3000 рублей.
Группа «Пилот» (16+) выступит в Новосибирске 8 апреля — они отметят свое
В воскресенье, 9 апреля, в «Подземке» сыграет концерт группа «Аффинаж» (16+), билеты стоят от 1300 рублей. В ДК «Энергия» тогда же выступит композитор Илья Бешевли (6+). Музыкант исполнит как старые пьесы, так и две новые. Билеты — от 1300 рублей.
В один день, 12 апреля, в «Подземке» пройдут сразу три концерта. Споет свои песни инди-поп-исполнительница polnalyubvi (12+). Билеты — от 1500 рублей. Также приедет инди-группа Sirotkin (16+), на концерт которой можно попасть за 1700 рублей, и рэп-исполнитель playingtheangel (16+) — на него билеты стоят от 1400 рублей.
Если хотите услышать что-то необычное, то в «Подземке» 14 апреля состоится концерт группы из Горного Алтая «Новая Азия» (6+). Билеты стоят от 800 рублей.
«Сектор газа» (18+) отметят
«Просто Лера» (0+) приедет в Новосибирск 17 апреля. Билеты стоят 1400 рублей.
Автор хитов «Пятница» и «Лифт», группа Pizza (16+), выступит в «Подземке» 19 апреля, стоимость билетов — от 2000 рублей. В этот же день «Корни» (0+) сыграют в «Максимилиансе».
На следующий день, 20 апреля, в «Максимилиансе» запланирован концерт группы «Слот» (12+) с юбилейным шоу «ХХ лет». В этот же день в «Подземке» будет выступать рэпер aikko (16+). Билеты — от 990 рублей.
В Bla bla bar 29 апреля приедут авторы хита «Малиновая лада» Gayazovs Brothers (18+). Билеты — от 1799 рублей.
Stand-up
В «Подземке» 7 апреля выступит московский комик и один из основателей StandUp Club
Стендаперы с ТНТ выступят также 22 апреля: в «Локомотив-Арене» пройдет «Женский стенд-ап» (18+) с ценой билета от 2000 рублей, а в ККК им. Маяковского можно будет послушать Андрея Бебуришвили (18+) — билеты от 1950 рублей.
В «Бродячей собаке» 27 апреля пройдет шоу «Stand-up. Первый!» (16+), где актеры «Первого театра» выступят с шутками и импровизацией. Билеты — от 350 рублей.
Разное
В «Подземке» 1 апреля новосибирцев приглашают на вечеринку Yung Nation (15+) с тематической программой. Билеты на входе — 600 рублей.
Также в Новосибирске продолжается Транссибирский арт-фестиваль, который закончится 6 апреля. В рамках фестиваля пройдет несколько выступлений: например, в концертном зале филармонии им. Каца 4 апреля можно будет послушать симфосказку «Руслан и Людмила» (12+) — главной скрипкой выступит Владимир Репин. Билеты — от 1170 рублей.
В Художественном музее открыли выставку «Врубель/Айвазовский. Шедевры» (6+). Впервые в Новосибирске представят четыре работы Ивана Айвазовского и триптих Михаила Врубеля. Полный билет стоит 350 рублей.
В субботу, 8 апреля, в городе пройдет «Тотальный диктант» (12+). В юбилейный, 20-й раз откроются 59 площадок. В этот же день можно будет посетить Сибирскую ярмарку коллекционеров (0+) в ГПНТБ.
Экскурсия театральных впечатлений (12+) в Музыкальном театре пройдет 11 и 19 апреля. На 11 апреля уже закончились билеты, на 19-е стоят 300 рублей.
В ЛДС «Сибирь» 20 апреля покажут ледовое шоу Этери Тутберидзе (0+), где со своими программами выступят звезды фигурного катания. Билеты стоят от 2000 рублей.
Театр
В «Старом доме» продолжается показ премьеры этого сезона «Вавилон» (18+). Билеты — от 500 рублей.
В «Красном факеле» 8 и 9 апреля запланированы премьерные показы спектакля «Смерть Тарелкина» (18+). Как рассказывают в театре, это одновременно смешная и страшная история, последняя серия театрального сериала Александра Сухово-Кобылина «Картины прошедшего». Билеты также от 500 рублей.
В НОВАТе 1 апреля второй раз покажут премьеру оперы «Необыкновенные приключения Буратино» (6+). В Оперном театре также планируются гастроли Санкт-Петербурского государственного театра балета Бориса Эйфмана: с 25 по 30 апреля гости из Петербурга покажут в Новосибирске 4 балетные постановки. 25 и 26 апреля можно сходить на балет «Чайка. Балетная история» (12+), 27 апреля — на «Анну Каренину» (12+), 28 и 29 апреля — на «Евгения Онегина» (12+), а 30 апреля — на спектакль «По ту сторону греха» (12+), основанный на романе Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
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