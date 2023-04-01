Киркоров или «Сектор газа»? Смотрим, куда пойти в Новосибирске в апреле, — афиша на месяц

«Фактор 2» (16+) выступит в «Максимилианс» 6 апреля — билеты стоят от 1100 рублей.



В пятницу, 7 апреля, в «Подземке» будет концерт группы СМН (18+). Они приезжают для презентации нового альбома ANTIWRLD. В этот же день в ДКЖ пройдет концерт рок-музыканта Николая Носкова — билеты от 3000 рублей.