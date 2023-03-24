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Здание с редакцией НГС попало на обложку сингла «Зверей»: мы потеряли наш логотип

Смотрим, что еще есть на фото

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На заднем плане логотип НГС заменили на название группы

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Группа «Звери» выбрала обложкой для нового сингла фотографию с площади Ленина в Новосибирске. Обложка появилась в официальной группе во «ВКонтакте» сегодня, 24 марта, ночью.

На переднем плане фотографии изображена часть монументальной композиции с площади Ленина — на снимке спины скульптур двух рабочих.

Сингл называется «Мечтаем» — слово есть на фотографии, оно украшает здание по адресу: Красный проспект, 27. Также в кадр попало и здание Ленина, 12, где расположена редакция НГС. Логотип сайта заменен на название группы «Звери».

Так выглядит полный размер обложки

Так выглядит полный размер обложки

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— Как мы мечтаем, так и будет. Мы растворяемся в туман. Прощальный залп из всех орудий. Навстречу новым берегам, — поет в припеве солист Роман Билык.

Логотип НГС на обложке сингла заменили на название группы «Звери»

Логотип НГС на обложке сингла заменили на название группы «Звери»

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Корреспондент НГС обратилась к директору группы за комментарием, но на момент публикации ответа не было.

Новый альбом «Тузик» музыканта Славы Марлоу набрал больше 18 миллионов прослушиваний за месяц на всех цифровых площадках.

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