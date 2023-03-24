Здание с редакцией НГС попало на обложку сингла «Зверей»: мы потеряли наш логотип

Группа «Звери» выбрала обложкой для нового сингла фотографию с площади Ленина в Новосибирске. Обложка появилась в официальной группе во «ВКонтакте» сегодня, 24 марта, ночью.
На переднем плане фотографии изображена часть монументальной композиции с площади Ленина — на снимке спины скульптур двух рабочих.
Сингл называется «Мечтаем» — слово есть на фотографии, оно украшает здание по адресу: Красный проспект, 27. Также в кадр попало и здание Ленина, 12, где расположена редакция НГС. Логотип сайта заменен на название группы «Звери».
— Как мы мечтаем, так и будет. Мы растворяемся в туман. Прощальный залп из всех орудий. Навстречу новым берегам, — поет в припеве солист Роман Билык.
Корреспондент НГС обратилась к директору группы за комментарием, но на момент публикации ответа не было.
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