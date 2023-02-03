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«"Тузик" порвал грелку»: новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц

Альбом вышел в конце прошлого года

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Новый альбом вышел в конце прошлого года

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Новый альбом «Тузик» музыканта Славы Марлоу набрал больше 18 миллионов прослушиваний за месяц на всех цифровых площадках. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале. Альбом вышел 16 декабря 2022 года и назван в честь любимой мягкой игрушки Славы Марлоу.

— «Тузик» порвал грелку. Мой некоммерческий релиз оказался коммерчески успешным. Это значит: в отечественной индустрии можно делать новые нестандартные вещи и собирать вокруг себя крутое коммьюнити. Любая музыка с любым звуком может существовать и набирать абсолютно разное количество прослушиваний, — написал новосибирец.

Как отметил Слава, за этот релиз он получил больше обратной связи, реакции и творчества в социальных сетях, чем когда выпускал свои популярные треки.

— Я буду и дальше концентрироваться на музыке и на всех вещах, которые окружают релиз. Больше всего рад тому, как вы разделили со мной эмоции от этой музыки, и надеюсь, мы с вами встретимся на концертах, где устроим настоящее мясо. Мечтаю услышать все треки из альбома с настоящими живыми гитарами и барабанами, — поделился музыкант.

В конце поста Слава Марлоу поблагодарил своих фанатов.

Перед релизом альбома, 15 декабря, в интервью на канале «Вписка» на YouTube Слава Марлоу рассказал о своей новой музыки и квартире за 100 миллионов.

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