«"Тузик" порвал грелку»: новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц

Новый альбом «Тузик» музыканта Славы Марлоу набрал больше 18 миллионов прослушиваний за месяц на всех цифровых площадках. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале. Альбом вышел 16 декабря 2022 года и назван в честь любимой мягкой игрушки Славы Марлоу.
— «Тузик» порвал грелку. Мой некоммерческий релиз оказался коммерчески успешным. Это значит: в отечественной индустрии можно делать новые нестандартные вещи и собирать вокруг себя крутое коммьюнити. Любая музыка с любым звуком может существовать и набирать абсолютно разное количество прослушиваний, — написал новосибирец.
Как отметил Слава, за этот релиз он получил больше обратной связи, реакции и творчества в социальных сетях, чем когда выпускал свои популярные треки.
— Я буду и дальше концентрироваться на музыке и на всех вещах, которые окружают релиз. Больше всего рад тому, как вы разделили со мной эмоции от этой музыки, и надеюсь, мы с вами встретимся на концертах, где устроим настоящее мясо. Мечтаю услышать все треки из альбома с настоящими живыми гитарами и барабанами, — поделился музыкант.
В конце поста Слава Марлоу поблагодарил своих фанатов.
Перед релизом альбома, 15 декабря, в интервью на канале «Вписка» на YouTube Слава Марлоу рассказал о своей новой музыки и квартире за 100 миллионов.