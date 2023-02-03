«"Тузик" порвал грелку»: новый альбом Славы Марлоу набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц

— Я буду и дальше концентрироваться на музыке и на всех вещах, которые окружают релиз. Больше всего рад тому, как вы разделили со мной эмоции от этой музыки, и надеюсь, мы с вами встретимся на концертах, где устроим настоящее мясо. Мечтаю услышать все треки из альбома с настоящими живыми гитарами и барабанами, — поделился музыкант.

