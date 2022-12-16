«Приготовьтесь к американским горкам»: Слава Марлоу заплакал из-за выхода своего нового альбома

Сегодня, 16 декабря, вышел первый полноформатный альбом новосибирца Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб). О релизе он сообщил в своем телеграм-канале и также прикрепил видео, в котором со слезами говорит, что рад, что выпустил альбом, это было очень тяжело.
— Рад представить вам мой дебютный полноформтный альбом. Это моя лучшая работа на данный момент. Слушайте целиком и приготовьтесь к американским горкам, — написал Слава Марлоу.
Новый альбом музыканта называется «Тузик» в честь его любимой игрушки. В нем 9 треков. Один из треков называется «Каблуки» — он посвящен школьным годам музыканта.
Вчера, 15 декабря, в интервью на канале «Вписка» на YouTube рассказал о своем новом альбоме и квартире за 100 миллионов.