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«Приготовьтесь к американским горкам»: Слава Марлоу заплакал из-за выхода своего нового альбома

Альбом называется «Тузик»

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Альбом вышел сегодня в полночь по московскому времени

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Сегодня, 16 декабря, вышел первый полноформатный альбом новосибирца Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб). О релизе он сообщил в своем телеграм-канале и также прикрепил видео, в котором со слезами говорит, что рад, что выпустил альбом, это было очень тяжело.

— Рад представить вам мой дебютный полноформтный альбом. Это моя лучшая работа на данный момент. Слушайте целиком и приготовьтесь к американским горкам, — написал Слава Марлоу.

Новый альбом музыканта называется «Тузик» в честь его любимой игрушки. В нем 9 треков. Один из треков называется «Каблуки» — он посвящен школьным годам музыканта.

Вчера, 15 декабря, в интервью на канале «Вписка» на YouTube рассказал о своем новом альбоме и квартире за 100 миллионов.

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МузыкаСлава Марлоу
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