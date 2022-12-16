«Приготовьтесь к американским горкам»: Слава Марлоу заплакал из-за выхода своего нового альбома

Сегодня, 16 декабря, вышел первый полноформатный альбом новосибирца Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб). О релизе он сообщил в своем телеграм-канале и также прикрепил видео, в котором со слезами говорит, что рад, что выпустил альбом, это было очень тяжело.

