Слава Марлоу выпустил новый трек «Каблуки» — он рассказал о своих проблемах в новосибирской школе

В социальной сети Instagram* Слава Марлоу опубликовал релиз к своему новому треку «Каблуки». На видео популярный исполнитель изображает робота и заявляет о желании быть повыше.
— Один из треков я посвятил юношеской истории. Когда я учился в школе, я всегда был одним из самых низких парней в классе. Трек называется «Каблуки». Если вы тоже невысокого роста, снимайте свои видео под мой звук. Тик-ток, шортс, рилс, вк клипы — жду вашей поддержки там, — написал Слава Марлоу в посте.
Сибиряк учился в школе №99, не раз он признавался в том, что не любил школьные годы — 11 лет жизни по расписанию угнетали свободолюбивого подростка.
Напомним, что широкая публика узнала новосибирца Артема Готлиба после того как он стал писать музыку для рэпера Моргенштерна. Битмейкер делал звук для его третьего альбома «Легендарная пыль» — он стал самым успешным релизом рэпера. Также Марлоу спродюсировал трек Cadillac Моргенштерна и другого рэпера — Элджея,
На выходных НГС публиковал большую историю еще одной звездной сибирячки — актриса Агния Кузнецова, сыгравшая девушку Анжелику в фильме Алексея Балабанова «Груз 200» родилась и выросла в Новосибирске.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.