Слава Марлоу выпустил новый трек «Каблуки» — он рассказал о своих проблемах в новосибирской школе

— Один из треков я посвятил юношеской истории. Когда я учился в школе, я всегда был одним из самых низких парней в классе. Трек называется «Каблуки». Если вы тоже невысокого роста, снимайте свои видео под мой звук. Тик-ток, шортс, рилс, вк клипы — жду вашей поддержки там, — написал Слава Марлоу в посте.

