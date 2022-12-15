Слава Марлоу купил квартиру за 100 миллионов рублей — заглядываем в жилье новосибирского музыканта

Музыкант из Новосибирска Артем Готлиб, который больше известен под именем Слава Марлоу, приобрел квартиру за 100 миллионов рублей. Сибиряк показал свой дом в интервью на канале «Вписка» на YouTube.
Как сообщил в интервью Слава Марлоу, площадь его квартиры достигает 130 квадратных метров, в ней есть светомузыка, домашний кинотеатр и умная ванна. Судя по видео, снятому в доме музыканта, в его квартире преобладают светлые пастельные тона.
— Я жил в загородном доме, хотелось внутри города не чувствовать себя зажато, — пояснил музыкант в ответ на вопрос о том, почему он приобрел такую просторную квартиру.
В интервью также отмечается, что недавно некоторые телеграм-каналы раскрыли адрес проживания музыканта. Так, в частности, информация о квартире Славы Марлоу появилась в ноябре в телеграм-канале Mash. В публикации также сообщалось о стоимости объекта недвижимости в Москве.
— Как-то раз, еще когда адрес не палили, ко мне пришел школьник, который нашел меня по «заднику». Ходил, искал. <…> Мне не нравятся такие игры, я не люблю, когда ко мне приходят домой. Дом — штука для меня важная, это место, где я себя чувствую в безопасности, — сказал музыкант.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что участник шоу «Битва экстрасенсов» из Новосибирска Влад Кадони может уйти из программы «Дом-2». Телеканал «Ю», на котором состоялся перезапуск реалити-шоу, разорвет контракт с ведущим 15 декабря.