Шоумен и участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони может покинуть «Дом-2»

Шоумен, участник шоу «Битва экстрасенсов» из Новосибирска Виктор Голунов, который больше известен под именем Влад Кадони, может уйти из программы «Дом-2». Как сообщает издание Super со ссылкой на источники, телеканал «Ю», на котором состоялся перезапуск реалити-шоу, разорвет контракт с ведущим 15 декабря.
— Экстрасенс больше не будет вести реалити «Дом-2» и работать на телеканале «Ю», — сообщает издание со ссылкой на источники на телеканале.
Причиной увольнения, по данным СМИ, является работа шоумена с бывшим генеральным продюсером «Дома-2» Алексеем Михайловским и бывшим шеф-редактором шоу «Бородина против Бузовой» Татьяной Светловой над новым проектом на телеканале «ТВ-3». Как сообщает издание, новый проект сибирского экстрасенса будет похож на программу «Пусть говорят».
НГС обратился в пресс-службу телеканала «Ю» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Корреспондент издания также написал Владу Кадони в соцсетях, чтобы тот прокомментировал данные о возможном увольнении.
Влад Кадони родился 28 августа 1986 года на окраине Новосибирска. Его мать — Елена Голунова также принимала участие в «Битве экстрасенсов» на канале ТНТ. Более подробно о биографии известного шоумена можно почитать в материале НГС.
В середине декабря стало известно, что 21-летний повар из Новосибирска прошел кастинг в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым.